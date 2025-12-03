Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2025, respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Notre rapport annuel 2025 (qui comprend nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion connexe), notre notice annuelle 2025 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs et à l'adresse sedarplus.com.

Bénéfice net de 2025

20,4 milliards

de dollars

Hausse de 25 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action(1) de 2025

14,07 $

Hausse de 25 %

d'un exercice à l'autre Total de la DPPC(1) de 2025

4,4 milliards

de dollars

Ratio de la DPPC liée

aux prêts(1) en hausse de

8 p.b.(1) d'un exercice à l'autre RCP(1) de 2025

16,3 %

Hausse par rapport à

14,4 %

à l'exercice précédent Ratio CET1(1)

13,5 %

Supérieur

au seuil réglementaire Bénéfice net ajusté

de 2025(2)

20,9 milliards

de dollars

Hausse de 20 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action ajusté(2) de

2025

14,43 $

Hausse de 19 %

d'un exercice à l'autre Total de la CVPC(1) de 2025

7,5 milliards

de dollars

Ratio de la CVPC liée

aux prêts(1) en baisse de 3 p.b.

d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(2) de 2025

16,7 %

Hausse par rapport à

15,5 % à l'exercice

précédent Ratio de liquidité à court

terme(1) de 2025

127 %

Baisse par rapport à 129 %

au trimestre précédent

TORONTO, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(3) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 20,4 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, soit une hausse de 4,1 milliards, ou 25 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 14,07 $ est en hausse de 25 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète une croissance pour l'ensemble de nos secteurs d'exploitation. Le bénéfice net ajusté(2) de 20,9 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté(2) de 14,43 $ affichent une hausse respective de 20 % et de 19 % par rapport à l'exercice précédent.

Nos résultats consolidés comprennent une augmentation des dotations liées aux prêts douteux, principalement dans les secteurs Services bancaires aux entreprises, Services bancaires aux particuliers et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(1) s'est établi à 37 p.b., en hausse de 9 p.b. par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice avant dotation et impôt(2) s'est élevé à 30 milliards de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation du revenu net d'intérêt, qui reflète la forte croissance moyenne des volumes dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, et l'élargissement des écarts dans la plupart de nos secteurs d'exploitation. La hausse des revenus dans les secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement dans le secteur Marchés des Capitaux et l'accroissement des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ont également contribué à cette progression. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des charges découlant de la hausse de la rémunération par suite de l'amélioration des résultats, de même que par nos investissements soutenus dans nos activités. Pour la période à l'étude, le bénéfice avant dotation et impôt(2) tient compte de l'incidence des résultats découlant de l'acquisition de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada) pendant une période de cinq mois supplémentaires.

Notre position de capital est demeurée forte, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)(1) de 13,5 %, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. De plus, nous avons, dans l'exercice à l'étude, versé à nos actionnaires 11,3 milliards de dollars sous forme de dividendes sur actions ordinaires et de rachats d'actions.

Nous avons déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel de 1,64 $ par action, ce qui reflète une augmentation de 0,10 $ ou 6 %. Pour l'exercice 2026, nous avons revu notre objectif de rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le fixer à un rendement de plus de 17 % afin de refléter l'amélioration de la productivité au chapitre des revenus et les économies de coûts découlant de l'exécution de nos initiatives stratégiques.

« En 2025, nous avons renforcé notre position en tant qu'une des institutions financières les plus respectées et les plus florissantes au monde. La performance financière exceptionnelle et les ambitions stratégiques de RBC y sont pour beaucoup, mais c'est la façon dont nous avons obtenu nos résultats qui continue de définir notre réussite. La priorité que nous accordons sans relâche au client façonne tout ce que nous faisons, de la manière dont nous développons nos secteurs mondiaux à la façon dont nous transmettons nos connaissances et prodiguons des conseils avisés permettant à nos clients de composer avec une économie qui évolue rapidement. Comme nous l'avons indiqué lors de la Journée des investisseurs, tous ces facteurs, conjugués à une connectivité et une envergure mondiales, forment les fondements sur lesquels RBC continuera de s'appuyer afin de créer de la valeur à long terme pour ses quelque 19 millions de clients.

En 2026, notre solidité financière demeurera l'un de nos plus grands atouts. Elle sous-tend nos excellentes notations et nous donne la capacité de financer la croissance future et de concrétiser nos aspirations axées sur les clients. À cela s'ajoutent notre modèle d'affaires diversifié entre les secteurs et les régions, l'étendue de nos technologies et de nos données, notre marque de confiance, ainsi que le travail acharné et le dévouement des employés de l'ensemble de l'équipe RBC. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

_________________________________________ (1) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (2) Il s'agit de mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 et 12 du présent communiqué portant sur les résultats. (3) Les expressions « nous », « notre », « nos », « la banque » ou « RBC » désignent la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant.

Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice 2025

Croissance de 20 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 7 % dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. Nous avons enregistré une croissance des dépôts à terme et autres qu'à terme, au fil des réductions de taux de la Banque du Canada. Nous avons également conservé le premier rang au chapitre des parts de marché des dépôts de base des particuliers et des certificats de placement garanti. (4) Les conditions favorables sur les marchés boursiers et les activités de ventes aux clients ont également entraîné une hausse de la moyenne des soldes de fonds communs de placement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des frais autres que d'intérêt. Pour l'exercice à l'étude, le bénéfice net tient compte de l'incidence des résultats de HSBC Canada pendant une période de cinq mois supplémentaires.

en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 7 % dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. Nous avons enregistré une croissance des dépôts à terme et autres qu'à terme, au fil des réductions de taux de la Banque du Canada. Nous avons également conservé le premier rang au chapitre des parts de marché des dépôts de base des particuliers et des certificats de placement garanti. Les conditions favorables sur les marchés boursiers et les activités de ventes aux clients ont également entraîné une hausse de la moyenne des soldes de fonds communs de placement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des frais autres que d'intérêt. Pour l'exercice à l'étude, le bénéfice net tient compte de l'incidence des résultats de HSBC Canada pendant une période de cinq mois supplémentaires. Croissance de 7 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux entreprises, en raison essentiellement de la hausse du total des revenus, qui découle d'une croissance de 16 % de la moyenne des prêts et acceptations et de 10 % de la moyenne des dépôts pour les principales gammes de produits et les clientèles clés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, alors que la hausse des taux de chômage, le ralentissement de la croissance économique et l'incidence des perturbations commerciales ont fait croître les dotations liées aux prêts douteux et aux prêts productifs. L'augmentation des frais autres que d'intérêts a également contrebalancé en partie la hausse du total des revenus. Pour l'exercice à l'étude, le bénéfice net tient compte de l'incidence des résultats de HSBC Canada pendant une période de cinq mois supplémentaires.

en raison essentiellement de la hausse du total des revenus, qui découle d'une croissance de 16 % de la moyenne des prêts et acceptations et de 10 % de la moyenne des dépôts pour les principales gammes de produits et les clientèles clés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, alors que la hausse des taux de chômage, le ralentissement de la croissance économique et l'incidence des perturbations commerciales ont fait croître les dotations liées aux prêts douteux et aux prêts productifs. L'augmentation des frais autres que d'intérêts a également contrebalancé en partie la hausse du total des revenus. Pour l'exercice à l'étude, le bénéfice net tient compte de l'incidence des résultats de HSBC Canada pendant une période de cinq mois supplémentaires. Croissance de 25 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'augmentation des revenus tirés des transactions attribuable aux activités des clients ainsi que la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de prêts et de dépôts et l'élargissement des écarts ont également contribué à cette augmentation. Nos activités de services-conseils en gestion de patrimoine ont continué d'afficher des entrées nettes d'actifs liés aux services tarifés des clients reflétant la force de nos activités, laquelle résulte de la qualité de nos conseils, de l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale, ainsi que de la confiance que les clients accordent à notre marque. Dans nos activités de gestion d'actifs, nous avons accru notre part des ventes de fonds communs de placement aux particuliers au Canada, le secteur ayant renoué avec les entrées nettes d'actifs.

en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'augmentation des revenus tirés des transactions attribuable aux activités des clients ainsi que la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de prêts et de dépôts et l'élargissement des écarts ont également contribué à cette augmentation. Nos activités de services-conseils en gestion de patrimoine ont continué d'afficher des entrées nettes d'actifs liés aux services tarifés des clients reflétant la force de nos activités, laquelle résulte de la qualité de nos conseils, de l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale, ainsi que de la confiance que les clients accordent à notre marque. Dans nos activités de gestion d'actifs, nous avons accru notre part des ventes de fonds communs de placement aux particuliers au Canada, le secteur ayant renoué avec les entrées nettes d'actifs. Croissance de 14 % du bénéfice du secteur Assurances, en raison principalement de la hausse du résultat des activités d'assurance reflétant l'amélioration de la sinistralité pour les produits de réassurance du risque de longévité et les produits de rétrocession vie. Cette hausse a été en partie annulée par l'incidence des changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles découlant des produits de rétrocession vie. La réduction de l'impôt attribuable aux changements dans la composition du bénéfice a également contribué à l'augmentation. Dans un contexte macroéconomique difficile, RBC Assurances a enregistré une croissance régulière du total des primes et des dépôts grâce à la solidité de l'ensemble de son portefeuille de produits d'assurance.

en raison principalement de la hausse du résultat des activités d'assurance reflétant l'amélioration de la sinistralité pour les produits de réassurance du risque de longévité et les produits de rétrocession vie. Cette hausse a été en partie annulée par l'incidence des changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles découlant des produits de rétrocession vie. La réduction de l'impôt attribuable aux changements dans la composition du bénéfice a également contribué à l'augmentation. Dans un contexte macroéconomique difficile, RBC Assurances a enregistré une croissance régulière du total des primes et des dépôts grâce à la solidité de l'ensemble de son portefeuille de produits d'assurance. Croissance de 18 % du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux, en raison essentiellement de la hausse des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement. L'incidence du change a également contribué à l'augmentation. Les activités sur les marchés des capitaux dans leur ensemble ont été soutenues par la volatilité élevée des marchés au premier semestre de 2025, ce qui a favorisé de solides activités de négociation des clients, en particulier les activités de négociation de titres de participation, de devises et de taux d'intérêt. Au deuxième semestre de 2025, la volatilité des marchés a diminué, ce qui a entraîné une reprise des activités de négociation de crédit, en partie contrebalancée par le ralentissement de la croissance du volume des activités de négociation de titres de participation. Au premier semestre de 2025, la croissance des honoraires tirés des services bancaires a ralenti sur fond d'incertitude macroéconomique et de volatilité des marchés, puis les honoraires sont remontés au deuxième semestre de 2025. Dans ce contexte, nous avons continué d'accroître notre clientèle, ce qui a favorisé la croissance des revenus. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de la rémunération découlant de résultats supérieurs et l'augmentation de l'impôt reflétant l'incidence des dispositions législatives du deuxième pilier et des changements dans la composition du bénéfice, déduction faite des ajustements fiscaux favorables.

Rendement du quatrième trimestre de 2025

Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action se sont établis respectivement à 5,4 milliards de dollars et à 3,76 $, tous deux en hausse de 29 % par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'amélioration des résultats des secteurs Marchés des Capitaux, Gestion de patrimoine, Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, qui a été en partie neutralisée par la baisse du résultat du secteur Assurances. Les résultats de la période correspondante de l'exercice précédent comprenaient les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada, qui ont été traités comme un élément spécifié et présentés dans le secteur Services de soutien généraux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 39 p.b., en hausse de 4 p.b. par rapport à il y a un an. Le bénéfice net ajusté(5) de 5,6 milliards de dollars et le bénéfice ajusté dilué par action(5) de 3,85 $ ont tous deux progressé de 25 % par rapport à il y a un an.

Le bénéfice avant dotation et impôt(5) s'est élevé à 7,8 milliards de dollars, en hausse de 29 % par rapport à il y a un an, en raison principalement de l'augmentation des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement dans le secteur Marchés des Capitaux. La hausse du revenu net d'intérêt dans nos secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, qui reflète l'accroissement de la croissance moyenne des volumes et l'élargissement des écarts, ainsi que la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients du secteur Gestion de patrimoine, ont également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de la rémunération variable par suite de l'amélioration des résultats.

Le bénéfice net est resté relativement stable par rapport au trimestre précédent, reflétant l'amélioration des résultats des secteurs Gestion de patrimoine et Marchés des Capitaux, contrebalancée en partie par la baisse des résultats dans les secteurs Assurances, Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. Le bénéfice net ajusté(5) est demeuré stable par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats du trimestre à l'étude reflètent l'augmentation des dotations à la provision pour pertes de crédit, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'étant établi à 39 p.b., en hausse de 4 p.b. par rapport au trimestre précédent.



Données présentées :

Données ajustées(5) :

T4 2025

par rapport au

T4 2024 • Bénéfice net de 5 434 millions de dollars ↑ 29 % • Bénéfice net de 5 554 millions de dollars ↑ 25 % • Bénéfice dilué par action de 3,76 $ ↑ 29 % • Bénéfice dilué par action de 3,85 $ ↑ 25 % • RCP de 16,8 % ↑ 252 p.b. • RCP de 17,2 % ↑ 210 p.b. • Ratio CET1(6) de 13,5 % ↑ 30 p.b.



T4 2025

par rapport au

T3 2025 • Bénéfice net de 5 434 millions de dollars → 0 % • Bénéfice net de 5 554 millions de dollars → 0 % • Bénéfice dilué par action de 3,76 $ → 0 % • Bénéfice dilué par action de 3,85 $ → 0 % • RCP de 16,8 % ↓ 48 p.b. • RCP de 17,2 % ↓ 50 p.b. • Ratio CET1(6) de 13,5 % ↑ 30 p.b.





______________________________________ (4) La part de marché est calculée à l'aide des données les plus récentes du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) (M4), de l'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) et de l'Association des banquiers canadiens (ABC) en date d'août 2025 et de juin 2025. Les données sont basées sur les principales catégories de produits suivantes : prêts aux particuliers (y compris les prêts hypothécaires résidentiels), dépôts de base des particuliers et certificats de placement garantis, cartes de crédit et fonds communs de placement à long terme. (5) Il s'agit de mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 et 12 du présent communiqué portant sur les résultats. (6) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Faits saillants financiers et autres (1)



Aux ou pour les trimestres clos les

Aux ou pour les exercices clos les

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres

et les pourcentages) 31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



2025

2025

2024



2025

2024



Total des revenus 17 209 $ 16 985 $ 15 074 $

66 605 $ 57 344 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 007

881

840



4 362

3 232



Frais autres que d'intérêt 9 374

9 232

9 019



36 592

34 250



Bénéfice avant impôt 6 828

6 872

5 215



25 651

19 862



Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $

Bénéfice net ajusté (2), (3) 5 554 $ 5 534 $ 4 439 $

20 870 $ 17 430 $

Secteurs - bénéfice net























Services bancaires aux particuliers 1 887 $ 1 938 $ 1 579 $

7 105 $ 5 921 $

Services bancaires aux entreprises 810

836

774



3 020

2 818



Gestion de patrimoine 1 284

1 096

969



4 289

3 422



Assurances 98

247

162



828

729



Marchés des Capitaux 1 431

1 328

985



5 393

4 573



Services de soutien généraux (76)

(31)

(247)



(266)

(1 223)



Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $

Principales données financières























Bénéfice par action - de base 3,77 $ 3,76 $ 2,92 $

14,10 $ 11,27 $

- dilué 3,76

3,75

2,91



14,07

11,25



- ajusté de base (2), (3) 3,86

3,84

3,07



14,46

12,11



- ajusté dilué (2), (3) 3,85

3,84

3,07



14,43

12,09



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 16,8 % 17,3 % 14,3 %

16,3 % 14,4 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (2), (3) 17,2 % 17,7 % 15,1 %

16,7 % 15,5 %

Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (4) 124 900 $ 121 450 $ 114 750 $

122 050 $ 110 650 $

Marge nette d'intérêt - selon la moyenne des actifs productifs, montant net (3) 1,62 % 1,61 % 1,68 %

1,62 % 1,54 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,39 % 0,35 % 0,35 %

0,43 % 0,35 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,01 % (0,01) % 0,09 %

0,06 % 0,07 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,38 % 0,36 % 0,26 %

0,37 % 0,28 %

Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et acceptations 0,83 % 0,85 % 0,59 %

0,83 % 0,59 %

Ratio de liquidité à court terme (3) 127 % 129 % 128 %

127 % 128 %

Ratio de liquidité à long terme (3) 112 % 114 % 114 %

112 % 114 %

Ratios de fonds propres, ratio de levier et ratios de la capacité totale

d'absorption des pertes (TLAC) (3), (5)























Ratio CET1 13,5 % 13,2 % 13,2 %

13,5 % 13,2 %

Ratio de fonds propres de première catégorie 15,1 % 14,8 % 14,6 %

15,1 % 14,6 %

Ratio du total des fonds propres 16,8 % 16,6 % 16,4 %

16,8 % 16,4 %

Ratio de levier 4,4 % 4,5 % 4,2 %

4,4 % 4,2 %

Ratio TLAC 31,5 % 30,9 % 29,3 %

31,5 % 29,3 %

Ratio de levier TLAC 9,2 % 9,3 % 8,4 %

9,2 % 8,4 %

Principales données figurant au bilan et autres renseignements (6)























Total de l'actif 2 325 006 $ 2 227 893 $ 2 171 582 $

2 325 006 $ 2 171 582 $

Titres, déduction faite de la correction de valeur applicable 561 788

538 012

439 918



561 788

439 918



Prêts, déduction faite de la correction de valeur pour pertes sur prêts 1 042 422

1 025 460

981 380



1 042 422

981 380



Actifs dérivés 177 206

155 023

150 612



177 206

150 612



Dépôts 1 515 616

1 481 477

1 409 531



1 515 616

1 409 531



Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 127 417

124 065

118 058



127 417

118 058



Total de l'actif pondéré en fonction des risques (3), (5) 730 225

723 155

672 282



730 225

672 282



Biens sous gestion (3) 1 573 800

1 469 800

1 342 300



1 573 800

1 342 300



Biens administrés (3), (7) 5 599 000

5 213 500

4 965 500



5 599 000

4 965 500



Information sur les actions ordinaires























Actions en circulation (en milliers) - moyenne de base 1 403 782

1 407 280

1 414 460



1 409 072

1 411 903



Actions en circulation (en milliers) - moyenne diluée 1 406 696

1 409 680

1 416 829



1 411 589

1 413 755



Actions en circulation (en milliers) - à la fin de la période 1 400 114

1 405 044

1 414 504



1 400 114

1 414 504



Dividendes déclarés par action ordinaire 1,54 $ 1,54 $ 1,42 $

6,04 $ 5,60 $

Rendement de l'action (3) 3,1 % 3,5 % 3,5 %

3,4 % 3,9 %

Ratio de distribution (3) 41 % 41 % 49 %

43 % 50 %

Cours de l'action ordinaire (RY sur TSX) (8) 205,47 $ 177,79 $ 168,39 $

205,47 $ 168,39 $

Capitalisation boursière (TSX) (9) 287 681

249 803

238 188



287 681

238 188



Renseignements généraux liés aux activités























Nombre d'employés (équivalent temps plein) 96 628

97 116

94 838



96 628

94 838



Nombre de succursales 1 263

1 271

1 292



1 263

1 292



Nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) 4 183

4 298

4 367



4 183

4 367



Moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en $ US pour la période (9) 0,720 $ 0,728 $ 0,733 $

0,712 $ 0,736 $

Équivalent de 1,00 $ CA en $ US à la fin de la période 0,713 $ 0,722 $ 0,718 $

0,713 $ 0,718 $



(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé l'acquisition de la Banque HSBC Canada (la transaction visant HSBC Canada). Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction et sont inclus dans les résultats de nos secteurs Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des Capitaux. (2) Il s'agit de mesures ou de ratios hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 et 12 du présent communiqué portant sur les résultats. (3) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (4) Les moyennes sont calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. (5) Les ratios de fonds propres et l'actif pondéré en fonction des risques sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF, le ratio de levier l'est conformément à celle sur les exigences de levier de ce même organisme, et le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC sont tous deux établis conformément à la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) du BSIF. Les lignes directrices sur les normes de fonds propres et les exigences de levier sont établies d'après le cadre de l'accord de Bâle III. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Gestion des fonds propres de notre rapport annuel 2025. (6) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (7) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15 milliards de dollars et 5 milliards (15 milliards et 6 milliards au 31 juillet 2025; 15 milliards et 6 milliards au 31 octobre 2024). (8) Selon le cours de clôture à la TSX à la fin de la période. (9) Les moyennes sont calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois pour la période.

Rendement des secteurs à présenter au quatrième trimestre de 2025

Services bancaires aux particuliers

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2025

2025

2024



Revenu net d'intérêt 3 774 $ 3 698 $ 3 346 $

Revenus autres que d'intérêt 1 404

1 362

1 312



Total des revenus 5 178

5 060

4 658



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 32

17

124



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 487

427

359



Dotation à la provision pour pertes de crédit 519

444

483



Frais autres que d'intérêt 2 076

1 958

2 033



Bénéfice avant impôt 2 583

2 658

2 142



Bénéfice net 1 887 $ 1 938 $ 1 579 $

Revenus par secteur d'activité













Services bancaires aux particuliers - Canada 4 860 $ 4 751 $ 4 366 $

Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis 318

309

292



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 25,6 % 27,0 % 23,8 %

Marge nette d'intérêt 2,70 % 2,68 % 2,49 %

Ratio d'efficience (1) 40,1 % 38,7 % 43,6 %

Levier d'exploitation (1) 9,1 % 11,8 % 2,1 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 571 800 $ 564 800 $ 552 400 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 554 300

547 400

534 500



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 543 500

537 100

525 000



Moyenne des dépôts 436 400

437 300

431 000



Autres informations













Biens administrés (2), (3) 288 500 $ 272 700 $ 255 400 $

Moyenne des biens administrés 280 400

266 500

252 400



Biens sous gestion (3) 6 100

5 800

6 400



Nombre d'employés (équivalent temps plein) (4) 32 335

38 220

38 642



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,36 % 0,32 % 0,27 %

Autres informations - Services bancaires aux particuliers - Canada













Bénéfice net 1 788 $ 1 843 $ 1 485 $

Marge nette d'intérêt 2,63 % 2,61 % 2,41 %

Ratio d'efficience 38,4 % 37,2 % 41,8 %

Levier d'exploitation 9,0 % 12,5 % 2,5 %



(1) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de cette mesure. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (2) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15 milliards de dollars et 5 milliards au 31 octobre 2025 (15 milliards et 6 milliards au 31 juillet 2025; 15 milliards et 6 milliards au 31 octobre 2024). (3) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (4) Comprend les équivalents temps plein pour l'ensemble des services partagés des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises, pour lesquels les frais autres que d'intérêt connexes sont affectés aux Services bancaires aux particuliers et aux Services bancaires aux entreprises. Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2025, environ 5 500 équivalents temps plein qui faisaient auparavant partie des services partagés sont maintenant dédiés au secteur Services bancaires aux entreprises et ont été transférées du secteur Services bancaires aux particuliers à celui des Services bancaires aux entreprises. Par conséquent, le nombre d'équivalents temps plein des périodes closes le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2024 pourrait ne pas être entièrement comparable.

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le bénéfice net s'est accru de 308 millions de dollars, ou 20 %, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 2 % du secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. L'augmentation des revenus autres que d'intérêt a également favorisé cette hausse.

Le total des revenus a augmenté de 520 millions de dollars, ou 11 %, principalement du fait de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 3 % pour les prêts et de 1 % pour les dépôts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. L'accroissement des soldes des fonds communs de placement moyens, qui a entraîné une augmentation des frais de placement, a également favorisé la hausse.

La marge nette d'intérêt a progressé de 21 p.b. en raison surtout de changements favorables dans la composition des produits et de l'incidence durable des taux d'intérêt élevés.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 36 millions de dollars, ou 7 %, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans nos portefeuilles canadiens. Cela a été partiellement neutralisé par le repli des dotations liées aux prêts productifs, en raison surtout de la baisse des changements défavorables concernant la qualité du crédit et des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 43 millions de dollars, ou 2 %, en raison principalement de l'augmentation des frais de commercialisation et de communication.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Le bénéfice net a diminué de 51 millions de dollars, ou 3 %, par rapport au trimestre précédent, car la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes et l'élargissement des écarts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada, et l'augmentation des revenus autres que d'intérêt reflétant la hausse des soldes des fonds communs de placement moyens ayant entraîné une augmentation des frais de placement, ont été plus que contrebalancées par l'accroissement des frais autres que d'intérêt et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit. La hausse des frais autres que d'intérêt reflète l'augmentation des frais de commercialisation associée pour l'essentiel aux campagnes visant l'ajout de nouveaux clients, tandis que l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit reflète l'accroissement des dotations liées aux prêts douteux de nos portefeuilles de prêts aux particuliers et de prêts hypothécaires résidentiels canadiens.

La marge nette d'intérêt a augmenté de 2 p.b., en raison surtout des changements favorables dans la composition des produits.

Services bancaires aux entreprises

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2025

2025

2024



Revenu net d'intérêt 1 910 $ 1 828 $ 1 763 $

Revenus autres que d'intérêt 311

324

314



Total des revenus 2 221

2 152

2 077



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 27

3

66



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 346

296

233



Dotation à la provision pour pertes de crédit 373

299

299



Frais autres que d'intérêt 728

697

713



Bénéfice avant impôt 1 120

1 156

1 065



Bénéfice net 810 $ 836 $ 774 $

Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 15,8 % 16,3 % 16,7 %

Marge nette d'intérêt 3,99 % 3,86 % 3,89 %

Ratio d'efficience 32,8 % 32,4 % 34,3 %

Levier d'exploitation 4,8 % 4,8 % 5,8 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 195 400 $ 193 200 $ 186 100 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 190 000

187 900

180 200



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 190 000

187 800

180 600



Moyenne des dépôts 311 300

308 000

301 900



Autres informations













Nombre d'employés (équivalent temps plein) (1) 7 012

1 511

1 290



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,72 % 0,62 % 0,52 %



(1) Exclut les équivalents temps plein pour tous les services partagés des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises, pour lesquels les frais autres que d'intérêt connexes sont affectés aux Services bancaires aux particuliers et aux Services bancaires aux entreprises. Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2025, environ 5 500 équivalents temps plein qui faisaient auparavant partie des services partagés sont maintenant dédiés au secteur Services bancaires aux entreprises et ont été transférés du secteur Services bancaires aux particuliers à celui des Services bancaires aux entreprises. Par conséquent, le nombre d'équivalents temps plein des périodes closes le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2024 pourrait ne pas être entièrement comparable.

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le bénéfice net a augmenté de 36 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 4 % et l'élargissement des écarts, ce qui a été contrebalancé en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Le total des revenus a augmenté de 144 millions de dollars, ou 7 %, en raison principalement de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 5 % pour les prêts et acceptations et de 3 % pour les dépôts, et l'élargissement des écarts.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 74 millions de dollars, ou 25 %, en raison surtout de la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux de l'automobile et des autres services, ce qui a été partiellement neutralisé par la diminution des dotations liées aux prêts productifs, en raison surtout de la baisse des changements défavorables concernant la qualité du crédit et des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 15 millions de dollars, ou 2 %, en raison principalement de l'augmentation des coûts liés au personnel, de la hausse des honoraires et des investissements en cours dans la technologie, déduction faite des synergies réalisées dans le cadre de la transaction visant HSBC Canada.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Le bénéfice net a reculé de 26 millions de dollars, ou 3 %, par rapport au trimestre précédent, l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 1 % ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et les frais autres que d'intérêt. La hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit est essentiellement attribuable à l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux de l'automobile et des autres services, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des dotations dans le secteur d'activité de l'immobilier et autres.

Gestion de patrimoine

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 2025

2025

2024



Revenu net d'intérêt 1 443 $ 1 321 $ 1 282 $

Revenus autres que d'intérêt 4 457

4 192

3 904



Total des revenus 5 900

5 513

5 186



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs (39)

(40)

(57)



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 35

(3)

32



Dotation à la provision pour pertes de crédit (4)

(43)

(25)



Frais autres que d'intérêt 4 313

4 154

3 981



Bénéfice avant impôt 1 591

1 402

1 230



Bénéfice net 1 284 $ 1 096 $ 969 $

Revenus par secteur d'activité













Gestion de patrimoine - Canada 1 847 $ 1 734 $ 1 554 $

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National Bank [City National]) 2 573

2 368

2 331



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) 1 852

1 724

1 709



Gestion mondiale d'actifs 908

853

768



Gestion de patrimoine - International 377

356

350



Services aux investisseurs 195

202

183



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 19,7 % 17,0 % 16,0 %

Marge nette d'intérêt 3,45 % 3,27 % 3,31 %

Marge avant impôt (1) 27,0 % 25,4 % 23,7 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 190 300 $ 184 200 $ 177 800 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 166 100

160 400

153 900



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 125 800

121 600

115 100



Moyenne des dépôts 173 200

167 000

167 600



Autres informations













Biens administrés (2) 5 284 800 $ 4 916 400 $ 4 685 900 $

Biens sous gestion (2) 1 563 900

1 460 500

1 332 500



Moyenne des biens administrés 5 191 400

4 848 100

4 621 700



Moyenne des biens sous gestion 1 529 100

1 430 300

1 289 500



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,11 % (0,01) % 0,11 %

Nombre d'employés (équivalent temps plein) 26 374

26 397

25 672



Nombre de conseillers (3) 6 229

6 218

6 116



















Pour les trimestres clos

Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2025

par rapport au

T4 2025

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2024

T3 2025



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



70 $ 37 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



-

-



Frais autres que d'intérêt



57

28



Bénéfice net



10

7



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(2) % (1) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(3) % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(7) % (2) %



(1) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus. (2) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (3) Comprend les conseillers ayant un contact direct avec les clients pour toutes les activités du secteur Gestion de patrimoine.

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le bénéfice net a progressé de 315 millions de dollars, ou 33 %, sur un an, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de prêts et de dépôts et l'élargissement des écarts, l'augmentation des revenus tirés des transactions et les ajustements fiscaux favorables ont également contribué à la hausse.

Le total des revenus a augmenté de 714 millions de dollars, ou 14 %, en raison principalement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients reflétant l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ainsi que de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de prêts et de dépôts et l'élargissement des écarts. L'augmentation des revenus tirés des transactions attribuable aux activités des clients et l'incidence du change ont également contribué à cette augmentation.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 21 millions de dollars, du fait principalement de la baisse des contrepassations de dotations liées aux prêts productifs pour le secteur Gestion de patrimoine - États‑Unis (y compris City National), en raison essentiellement de la diminution des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 332 millions de dollars, ou 8 %, sous l'effet surtout de la hausse de la rémunération variable proportionnelle à l'amélioration des résultats, de la hausse des frais liés au personnel et de l'incidence du change.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 188 millions de dollars, ou 17 %, en raison surtout de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients découlant de l'appréciation des marchés et des ventes nettes, ce qui a également entraîné une hausse de la rémunération variable. L'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de dépôts et de prêts et l'élargissement des écarts, l'augmentation des revenus tirés des transactions attribuable aux activités des clients et les ajustements fiscaux favorables ont également contribué à l'augmentation.

Assurances

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2025

2025

2024



Revenus autres que d'intérêt













Résultat des activités d'assurance 78 $ 279 $ 173 $

Résultat des placements d'assurance 76

48

66



Autres revenus 55

41

39



Total des revenus 209

368

278



Frais autres que d'intérêt 74

74

75



Bénéfice avant impôt 135

294

203



Bénéfice net 98 $ 247 $ 162 $

Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 20,6 % 47,9 % 31,7 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 31 400 $ 31 000 $ 28 300 $

Autres informations













Primes et dépôts (1), (2) 1 778 $ 1 456 $ 1 643 $

Passifs au titre des contrats d'assurance, montant net (3) 23 746

22 693

21 643



Marge sur services contractuels (4) 1 802

1 928

2 137



Nombre d'employés (équivalent temps plein) 2 853

2 939

2 788





(1) Le poste Primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance individuelle et collective et de rentes fondées sur le risque, ainsi que les dépôts des fonds distincts, conformément aux pratiques du secteur des assurances. (2) Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Comprend les passifs au titre des contrats d'assurance, déduction faite des actifs au titre des contrats d'assurance. (4) Représente la marge sur services contractuels des actifs et passifs au titre des contrats d'assurance, déduction faite des actifs et passifs au titre des contrats de réassurance détenus. En ce qui a trait aux contrats d'assurance, la marge sur services contractuels représente le profit non acquis (rentrées nettes) pour la couverture d'assurance fournie. Pour ce qui est des contrats de réassurance détenus, la marge sur services contractuels représente le coût net ou le profit net lié à l'achat de contrats de réassurance. La marge sur services contractuels ne s'applique pas aux contrats évalués selon la méthode de la répartition des primes.

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le bénéfice net a reculé de 64 millions de dollars, ou 40 %, par rapport à il y a un an, en raison principalement de la baisse du résultat des activités d'assurance reflétant l'incidence des changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles pendant le trimestre considéré, qui découlent des produits de rétrocession vie et d'un ajustement au titre de reprises de contrats de réassurance.

Le total des revenus a reculé de 69 millions de dollars, ou 25 %, en raison principalement de la baisse du résultat des activités d'assurance, comme il est mentionné précédemment.

Les frais autres que d'intérêt sont restés relativement stables.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Le bénéfice net a reculé de 149 millions de dollars, ou 60 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de la baisse du résultat des activités d'assurance reflétant l'incidence des changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles pendant le trimestre considéré, ce qui est attribuable aux produits de rétrocession vie, à une baisse de la sinistralité favorable liée aux produits de réassurance du risque de longévité et aux produits de rétrocession vie, ainsi que d'un ajustement au titre de reprises de contrats de réassurance. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de la sinistralité favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2025

2025

2024



Revenu net d'intérêt (1) 1 309 $ 1 287 $ 941 $

Revenus autres que d'intérêt (1) 2 302

2 471

1 962



Total des revenus (1) 3 611

3 758

2 903



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 1

(7)

68



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 118

187

14



Dotation à la provision pour pertes de crédit 119

180

82



Frais autres que d'intérêt 1 981

2 059

1 897



Bénéfice avant impôt 1 511

1 519

924



Bénéfice net 1 431 $ 1 328 $ 985 $

Revenus par secteur d'activité













Grande entreprise et services de banque d'investissement (2) 1 812 $ 1 761 $ 1 537 $

Marchés mondiaux 1 749

1 941

1 349



Autres (2) 50

56

17



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14,1 % 13,2 % 11,8 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 1 353 700 $ 1 328 800 $ 1 099 000 $

Moyenne des titres détenus à des fins de transaction 219 300

196 100

173 700



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 169 600

163 700

148 700



Moyenne des dépôts 421 200

403 400

301 100



Autres informations













Nombre d'employés (équivalent temps plein) 7 648

8 010

7 424



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,27 % 0,46 % 0,04 %















Pour les trimestres clos Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2025

par rapport au

T4 2025

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2024

T3 2025



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



76 $ 38 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



3

1



Frais autres que d'intérêt



36

15



Bénéfice net



35

21



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(2) % (1) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(3) % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(7) % (2) %



(1) La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 a été de 47 millions de dollars (69 millions au 31 juillet 2025; 13 millions au 31 octobre 2024). Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2025. (2) Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment.

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le bénéfice net a augmenté de 446 millions de dollars, ou 45 %, sur un an, ce qui reflète essentiellement la hausse des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement.

Le total des revenus a progressé de 708 millions de dollars, ou 24 %, du fait essentiellement de la hausse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe dans toutes les régions, de la croissance des revenus tirés des activités de négociation de titres de participation dans la plupart des régions, de l'intensification des activités de fusion et acquisition dans toutes les régions et de l'augmentation des revenus tirés de prêts dans la plupart des régions. L'incidence du change a également contribué à la hausse.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 37 millions de dollars, ou 45 %, en raison principalement de la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux des biens de consommation de base et des autres services, ce qui a été partiellement contrebalancé par la baisse des dotations liées aux actifs productifs qui découle essentiellement de changements favorables concernant la qualité du crédit, elle-même annulée en partie par des changements défavorables concernant nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 84 millions de dollars, ou 4 %, en raison principalement de la hausse de la rémunération découlant de résultats supérieurs, des investissements en cours dans la technologie et de l'incidence du change. Ces facteurs ont été atténués par l'incidence de l'augmentation des réserves légales au cours de l'exercice précédent.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Le bénéfice net a augmenté de 103 millions de dollars, ou 8 %, par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la baisse de la rémunération ainsi que de la diminution de l'impôt reflétant des ajustements fiscaux favorables. Le recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit a également contribué à la hausse, reflétant surtout la diminution des dotations liées aux prêts douteux dans les secteurs des autres services et des produits de financement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la réduction des activités d'origination de titres de créance et de titres de participation dans la plupart des régions, ainsi que par la diminution des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et des activités de négociation du change dans toutes les régions.

Services de soutien généraux

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2025

2025

2024



Revenu net (perte nette) d'intérêt (1) 209 $ 217 $ 339 $

Revenus (pertes) autres que d'intérêt (1), (2) (119)

(83)

(367)



Total des revenus (1), (2) 90

134

(28)



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

1

1



Frais autres que d'intérêt (2) 202

290

320



Bénéfice (perte) avant impôt (1) (112)

(157)

(349)



Charge (économie) d'impôt (1) (36)

(126)

(102)



Bénéfice net (perte nette) (76) $ (31) $ (247) $



(1) Majoration au montant imposable équivalent. (2) Pour le trimestre clos le 31 octobre 2025, les revenus tiennent compte de profits de 173 millions de dollars (profits de 260 millions au 31 juillet 2025; profits de 47 millions au 31 octobre 2024) au titre des couvertures économiques liées à nos régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et les frais autres que d'intérêt tiennent compte d'une charge de rémunération fondée sur des actions de 161 millions (234 millions au 31 juillet 2025; 50 millions au 31 octobre 2024), laquelle a découlé des variations de la juste valeur des passifs liés à nos régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États‑Unis (y compris City National).

En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile.

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction de la majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant des crédits d'impôt des États‑Unis et des revenus provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes reçus le 31 décembre 2023 ou avant cette date, qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux.

Le montant de la majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 s'est établi à 47 millions de dollars, comparativement à 69 millions au trimestre précédent et à 13 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2025.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont influé sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2025

La perte nette s'est chiffrée à 76 millions de dollars, en raison principalement des coûts non affectés résiduels, contrebalancés en partie par les activités de gestion actif‑passif.

T3 2025

La perte nette s'est chiffrée à 31 millions de dollars, en raison principalement des coûts non affectés résiduels, y compris les indemnités de départ, contrebalancés en partie par les activités de gestion actif‑passif.

T4 2024

La perte nette s'est chiffrée à 247 millions de dollars, en raison principalement de l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 134 millions, qui ont été traités comme un élément spécifié. Les coûts non affectés résiduels ont également contribué à la perte nette.

Pour plus de détails sur les éléments spécifiés, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 octobre 2025, notre ratio CET1(7) s'établissait à 13,5 %, en hausse de 30 p.b. sur un an, en raison principalement du montant net des capitaux autogénérés et de l'incidence favorable d'ajustements au titre de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, facteurs en partie contrebalancés par l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques et les rachats d'actions.

Liquidité - Le ratio de liquidité à court terme(7) moyen du trimestre clos le 31 octobre 2025 s'est établi à 127 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 97 milliards de dollars, comparativement à 129 % et à un excédent d'environ 103 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme(7) moyen a diminué par rapport au trimestre précédent, en raison surtout d'une augmentation des prêts et de changements dans la composition des titres, facteurs contrebalancés en partie par la croissance des dépôts et du financement.

Au 31 octobre 2025, le ratio de liquidité à long terme(7) s'établissait à 112 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 127 milliards de dollars, comparativement à 114 % et à un excédent d'environ 137 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme(7) a diminué par rapport au trimestre précédent, essentiellement en raison de la hausse des exigences de financement stable pour les transactions sur titres et les transactions de financement liées aux titres, ainsi que de l'augmentation des prêts. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance des dépôts et du financement.

Qualité du crédit

T4 2025 par rapport au T4 2024

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est établi à 1 007 millions de dollars, soit une hausse de 167 millions, ou 20 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux entreprises, Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts a été de 39 p.b., en hausse de 4 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 38 p.b. a augmenté de 12 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a diminué de 194 millions de dollars, ou 93 %, en raison surtout de la baisse des changements défavorables concernant la qualité du crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 344 millions de dollars, ou 54 %, en raison principalement de la hausse des dotations dans les secteurs Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Marchés des Capitaux.

T4 2025 par rapport au T3 2025

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 126 millions de dollars, ou 14 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, et par la baisse des contrepassations de dotations dans le secteur Gestion de Patrimoine. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts a augmenté de 4 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est accru de 2 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs était de 14 millions de dollars, comparativement à (28) millions au trimestre précédent, ce qui reflète les dotations qui ont été constituées au cours du trimestre à l'étude, du fait de changements défavorables concernant la qualité du crédit et la croissance du portefeuille, ce qui a été en partie contrebalancé par des changements favorables concernant nos perspectives macroéconomiques, comparativement à des contrepassations de dotations au trimestre précédent.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 71 millions de dollars, ou 8 %, en raison principalement de la hausse des dotations dans les secteurs Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Gestion de patrimoine, en partie contrebalancés par la baisse des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux.

_________________________________________ (7) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant sur une base consolidée que par secteur d'exploitation, à titre de mesure du rendement du total du capital investi dans nos secteurs. La direction considère la mesure du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur comme une mesure utile pour appuyer les prises de décisions relatives aux investissements et à l'attribution des ressources parce qu'elle permet d'effectuer des ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité entre nos secteurs d'exploitation et certains de nos concurrents.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires consolidé est égal au bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires divisé par le total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des secteurs repose sur le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires, divisé par les fonds propres attribués moyens pour la période. Pour chaque secteur, à l'exception du secteur Assurances, la moyenne des fonds propres attribués tient compte des fonds propres et du levier nécessaires pour contrer les divers risques, comme il est décrit à la rubrique Gestion des fonds propres de notre rapport annuel 2025, et des montants investis dans le goodwill et les immobilisations incorporelles et d'autres déductions réglementaires. Pour le secteur Assurances, l'attribution des fonds propres est demeurée inchangée pour l'exercice 2025 et a continué d'être établie en fonction du capital économique, celui‑ci devant être pleinement diversifié.

L'attribution des fonds propres suppose le recours à des hypothèses, à des jugements et à des méthodes qui sont régulièrement examinés et révisés par la direction, selon les besoins. Toute modification de ces hypothèses, jugements et méthodes peut avoir une incidence significative sur l'information relative au rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité que nous présentons. D'autres sociétés qui présentent des renseignements semblables sur des mesures d'attribution et de rendement connexes peuvent faire appel à d'autres hypothèses, jugements et méthodes.

Le tableau ci‑après présente un sommaire des calculs du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Pour le trimestre clos le

Pour l'exercice

clos le







31 octobre 2025

31 octobre 2025





(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Services

bancaires aux

particuliers (3)

Services

bancaires aux

entreprises (3)

Gestion de

patrimoine (3)

Assurances

Marchés des

Capitaux (3)

Services

de soutien

généraux

Total



Total





Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 1 853 $ 788 $ 1 255 $ 96 $ 1 389 $ (88) $ 5 293 $

19 868 $



Total de la moyenne des capitaux propres attribuables

aux actionnaires ordinaires (1), (2) 28 800

19 800

25 250

1 850

39 050

10 150

124 900



122 050





Rendement des capitaux propres attribuables

aux actionnaires ordinaires 25,6 % 15,8 % 19,7 % 20,6 % 14,1 % n. s.

16,8 %

16,3 %





(1) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (2) Les montants se rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à titre de fonds propres attribués. (3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, nous avons augmenté nos taux d'attribution des fonds propres. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation.

n. s. non significatif

Mesures hors PCGR

Les mesures et les ratios hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures et les ratios hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Le bénéfice avant dotation et impôt peut améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous‑jacentes. Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et du bénéfice avant dotation et impôt et illustre le calcul du bénéfice avant dotation et impôt présenté.



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024



31 octobre

2025

31 octobre

2024



Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $

Plus : Impôt sur le résultat 1 394

1 458

993



5 282

3 622



Plus : Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 007

881

840



4 362

3 232



Bénéfice avant dotation et impôt 7 835 $ 7 753 $ 6 055 $

30 013 $ 23 094 $



Résultats et ratios ajustés

Nous sommes d'avis que les résultats ajustés sont plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de la performance. Les éléments spécifiés décrits ci‑après peuvent entraîner une volatilité qui pourrait occulter les tendances de la performance des activités sous‑jacentes, et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions peut varier considérablement d'une organisation à l'autre. Exclure l'incidence des éléments spécifiés et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions pourrait améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées à nos activités sous‑jacentes.

Nos résultats du trimestre clos le 31 octobre 2024 et des exercices clos les 31 octobre 2025 et 2024 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada. Avec prise d'effet au troisième trimestre de 2025, nous ne traitons plus les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada à titre d'élément spécifié. Les activités d'intégration sont terminées.

Nos résultats de l'exercice clos le 31 octobre 2024 ont aussi été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

La gestion de la volatilité des fonds propres de clôture liée à la transaction visant HSBC Canada.

Les ratios ajustés, y compris le bénéfice par action ajusté (de base et dilué), le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté et le ratio d'efficience ajusté, qui sont tirés des résultats ajustés, sont utiles aux lecteurs puisqu'ils peuvent améliorer la comparabilité dans le cadre de l'évaluation de la rentabilité calculée par action, de l'efficience avec laquelle les bénéfices sont générés à partir de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et de l'efficience avec laquelle les coûts sont gérés par rapport aux revenus. Les résultats et les ratios ajustés peuvent également servir de base pour aider les lecteurs à prendre des décisions en matière de stratégie et d'attribution des fonds propres.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres mesures du rendement et mesures hors PCGR importantes, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2025.

Résultats consolidés, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et de nos résultats ajustés, et illustre le calcul des mesures ajustées présentées. Les résultats et ratios ajustés présentés ci‑après sont des mesures ou ratios hors PCGR.



Aux ou pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action,

les nombres d'actions et les pourcentages) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024



31 octobre

2025

31 octobre

2024

Total des revenus 17 209 $ 16 985 $ 15 074 $

66 605 $ 57 344 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 007

881

840



4 362

3 232

Frais autres que d'intérêt 9 374

9 232

9 019



36 592

34 250

Bénéfice avant impôt 6 828

6 872

5 215



25 651

19 862

Impôt sur le résultat 1 394

1 458

993



5 282

3 622

Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $ Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 5 293 $ 5 290 $ 4 128 $

19 868 $ 15 908 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 403 782

1 407 280

1 414 460



1 409 072

1 411 903

Bénéfice de base par action (en dollars) 3,77 $ 3,76 $ 2,92 $

14,10 $ 11,27 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 406 696

1 409 680

1 416 829



1 411 589

1 413 755

Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,76 $ 3,75 $ 2,91 $

14,07 $ 11,25 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 16,8 % 17,3 % 14,3 %

16,3 % 14,4 % Taux d'imposition effectif 20,4 % 21,2 % 19,0 %

20,6 % 18,2 % Total des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net

(avant impôt) 153 $ 153 $ 298 $

655 $ 1 552 $ Élément spécifié : Coût de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1), (2) -

-

177



43

960

Élément spécifié : Gestion de la volatilité des fonds propres de clôture

liée à la transaction visant HSBC Canada (1) -

-

-



-

131

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (3) 153

153

121



612

461

Total de l'impôt sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net 33 $ 33 $ 81 $

154 $ 362 $ Élément spécifié : Coût de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

43



13

201

Élément spécifié : Gestion de la volatilité des fonds propres de clôture

liée à la transaction visant HSBC Canada (1) -

-

-



-

36

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (3) 33

33

38



141

125

Résultats ajustés (4)





















Bénéfice avant impôt - ajusté 6 981 $ 7 025 $ 5 513 $

26 306 $ 21 414 $ Impôt sur le résultat - ajusté 1 427

1 491

1 074



5 436

3 984

Bénéfice net - ajusté 5 554

5 534

4 439



20 870

17 430

Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires - ajusté 5 413

5 410

4 345



20 369

17 098

Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 403 782

1 407 280

1 414 460



1 409 072

1 411 903

Bénéfice de base par action (en dollars) - ajusté (4) 3,86 $ 3,84 $ 3,07 $

14,46 $ 12,11 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 406 696

1 409 680

1 416 829



1 411 589

1 413 755

Bénéfice dilué par action (en dollars) - ajusté (4) 3,85 $ 3,84 $ 3,07 $

14,43 $ 12,09 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - ajusté (4) 17,2 % 17,7 % 15,1 %

16,7 % 15,5 % Taux d'imposition effectif ajusté (4) 20,4 % 21,2 % 19,5 %

20,7 % 18,6 %

(1) Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux. (2) Au 31 octobre 2025, le cumul des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (avant impôt) engagés s'élevait à 1,4 milliard de dollars. Avec prise d'effet au troisième trimestre de 2025, nous ne traitons plus les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada à titre d'élément spécifié. Les activités d'intégration sont terminées. (3) Représente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute dépréciation du goodwill. (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel daté du 2 décembre 2025, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, disponible à l'adresse sedarplus.com, pour une explication de la composition de cette mesure. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

États financiers consolidés

Bilans consolidés

Aux



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2025 (1)

2025 (2)

2024 (1)



















Actif













Trésorerie et montants à recevoir de banques 37 024 $ 34 927 $ 56 723 $

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 50 364

72 824

66 020



















Titres













Titres détenus à des fins de transaction 219 067

204 154

183 300



Titres de placement, déduction faite de la correction de valeur applicable 342 721

333 858

256 618





561 788

538 012

439 918



















Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 309 683

265 832

350 803



















Prêts













Prêts de détail 652 344

644 791

626 978



Prêts de gros 397 171

387 941

360 439





1 049 515

1 032 732

987 417



Correction de valeur pour pertes sur prêts (7 093)

(7 272)

(6 037)





1 042 422

1 025 460

981 380



Autres













Dérivés 177 206

155 023

150 612



Locaux et matériel 6 819

6 742

6 852



Goodwill 19 405

19 316

19 286



Autres immobilisations incorporelles 7 402

7 426

7 798



Autres actifs 112 893

102 331

92 190





323 725

290 838

276 738



Total de l'actif 2 325 006 $ 2 227 893 $ 2 171 582 $

















Passif et capitaux propres













Dépôts













Particuliers 529 740 $ 523 327 $ 522 139 $

Entreprises et gouvernements 946 314

918 163

839 670



Banques 39 562

39 987

47 722





1 515 616

1 481 477

1 409 531



Autres













Engagements afférents à des titres vendus à découvert 49 891

47 072

35 286



Engagements afférents à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat et aux titres prêtés 289 516

266 287

305 321



Dérivés 183 953

158 862

163 763



Passifs au titre des contrats d'assurance 24 327

23 390

22 231



Autres passifs 108 591

101 341

94 712





656 278

596 952

621 313



















Débentures subordonnées 13 961

13 832

13 546



Total du passif 2 185 855

2 092 261

2 044 390



Capitaux propres attribuables aux actionnaires













Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 11 675

11 498

9 031



Actions ordinaires 20 753

20 873

20 952



Bénéfices non distribués 96 938

94 971

88 608



Autres composantes des capitaux propres 9 726

8 221

8 498





139 092

135 563

127 089



Participations ne donnant pas le contrôle 59

69

103



Total des capitaux propres 139 151

135 632

127 192



Total du passif et des capitaux propres 2 325 006 $ 2 227 893 $ 2 171 582 $



(1) Tiré des états financiers audités. (2) Tiré des états financiers non audités.

États consolidés du résultat net

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2025 (1)

2025 (1)

2024 (1)



2025 (2)

2024 (2)





























Revenu d'intérêt et de dividende























Prêts 14 195 $ 14 033 $ 14 405 $

56 042 $ 54 040 $

Titres 5 321

5 057

4 438



20 055

17 668



Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 5 607

5 524

6 257



22 367

27 121



Dépôts et autres 1 167

1 496

1 398



5 361

6 122





26 290

26 110

26 498



103 825

104 951





























Charge d'intérêt























Dépôts et autres 11 058

11 227

12 031



44 817

47 256



Autres passifs 6 426

6 377

6 603



25 371

28 967



Débentures subordonnées 161

155

193



637

775





17 645

17 759

18 827



70 825

76 998



Revenu net d'intérêt 8 645

8 351

7 671



33 000

27 953





























Revenus autres que d'intérêt























Résultat des activités d'assurance 78

279

173



867

777



Résultat des placements d'assurance 76

48

66



284

294



Revenus tirés des activités de négociation 604

685

383



3 125

2 327



Commissions de gestion de placements et de services de garde 2 794

2 642

2 501



10 647

9 325



Revenus tirés des fonds communs de placement 1 364

1 273

1 189



5 084

4 437



Commissions de courtage en valeurs mobilières 504

444

428



1 905

1 660



Frais bancaires 608

598

596



2 425

2 294



Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés des services-conseils 760

850

656



2 899

2 672



Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 334

311

301



1 301

1 142



Revenus sur cartes 349

339

332



1 333

1 273



Commissions de crédit 470

395

358



1 670

1 592



Profits nets sur les titres de placement 2

18

13



120

170



Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises associées 13

25

11



73

(16)



Autres 608

727

396



1 872

1 444





8 564

8 634

7 403



33 605

29 391



Total des revenus 17 209

16 985

15 074



66 605

57 344



Dotation à la provision pour pertes de crédit 1 007

881

840



4 362

3 232





























Frais autres que d'intérêt























Ressources humaines 5 788

5 869

5 423



23 122

21 083



Matériel 721

684

674



2 790

2 537



Frais d'occupation 412

410

514



1 679

1 805



Communications 435

357

348



1 497

1 369



Honoraires 609

528

657



2 177

2 525



Amortissement des autres immobilisations incorporelles 431

436

398



1 759

1 549



Autres 978

948

1 005



3 568

3 382





9 374

9 232

9 019



36 592

34 250



Bénéfice avant impôt 6 828

6 872

5 215



25 651

19 862



Impôt sur le résultat 1 394

1 458

993



5 282

3 622



Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $

Bénéfice net attribuable aux :























Actionnaires 5 432 $ 5 415 $ 4 219 $

20 362 $ 16 230 $

Participations ne donnant pas le contrôle 2

(1)

3



7

10





5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $

Bénéfice de base par action (en dollars) 3,77 $ 3,76 $ 2,92 $

14,10 $ 11,27 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,76

3,75

2,91



14,07

11,25



Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,54

1,54

1,42



6,04

5,60





(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités.

États consolidés du résultat global

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2025 (1)

2025 (1)

2024 (1)



2025 (2)

2024 (2)





























Bénéfice net 5 434 $ 5 414 $ 4 222 $

20 369 $ 16 240 $



























Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt























Éléments qui seront reclassés en résultat dans une période future :























Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global























Profits nets (pertes nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 568

220

(9)



758

1 104



Dotation à la provision pour pertes de crédit comptabilisée en résultat (1)

(2)

(1)



(5)

(1)



Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres

d'emprunt et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (8)

(22)

(26)



(121)

(140)





559

196

(36)



632

963



Écarts de change























Profits (pertes) de change latents 1 084

369

801



826

1 029



Profits nets (pertes nettes) de change liés aux activités de couverture (470)

(152)

(356)



(315)

(514)



Reclassement en résultat de pertes (profits) de change (12)

-

-



(25)

-



Reclassement en résultat de pertes (profits) liés aux activités de couverture

de l'investissement net -

-

-



-

1





602

217

445



486

516



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie























Profits nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie 532

(322)

288



780

338



Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés

comme couvertures de flux de trésorerie (187)

(146)

(247)



(669)

(827)





345

(468)

41



111

(489)



Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat dans une période future :























Réévaluations des profits (pertes) sur régimes d'avantages du personnel 2

278

348



329

531



Profits nets (pertes nettes) découlant des variations de la juste valeur attribuable

au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur

par le biais du résultat net (281)

(576)

20



(894)

(1 041)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 41

30

41



109

117





(238)

(268)

409



(456)

(393)



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt 1 268

(323)

859



773

597



Total du résultat global 6 702 $ 5 091 $ 5 081 $

21 142 $ 16 837 $

Total du résultat global attribuable aux :























Actionnaires 6 699 $ 5 092 $ 5 078 $

21 134 $ 16 827 $

Participations ne donnant pas le contrôle 3

(1)

3



8

10





6 702 $ 5 091 $ 5 081 $

21 142 $ 16 837 $



(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités.

États consolidés des variations des capitaux propres



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions propres - ordinaires

Bénéfices non distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 11 524 $ 20 916 $ (26) $ (43) $ 94 971 $ (824) $ 7 012 $ 2 033 $ 8 221 $ 135 563 $ 69 $ 135 632 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 1 869

19

-

-

(8)

-

-

-

-

1 880

-

1 880



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(72)

-

-

(915)

-

-

-

-

(987)

-

(987)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres (1 750)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 750)

-

(1 750)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

1 796

1 544

-

-

-

-

-

3 340

-

3 340



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(1 738)

(1 611)

-

-

-

-

-

(3 349)

-

(3 349)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

6



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(2 158)

-

-

-

-

(2 158)

-

(2 158)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(139)

-

-

-

-

(139)

(13)

(152)



Autres -

-

-

-

(13)

-

-

-

-

(13)

-

(13)



Bénéfice net -

-

-

-

5 432

-

-

-

-

5 432

2

5 434



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

(238)

559

601

345

1 505

1 267

1

1 268



Solde à la fin de la période 11 643 $ 20 863 $ 32 $ (110) $ 96 938 $ (265) $ 7 613 $ 2 378 $ 9 726 $ 139 092 $ 59 $ 139 151 $

























































Pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions propres - ordinaires

Bénéfices non distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments du

résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 9 520 $ 20 977 $ (28) $ (191) $ 86 065 $ (861) $ 6 683 $ 2 226 $ 8 048 $ 124 391 $ 101 $ 124 492 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

42

-

-

-

-

-

-

-

42

-

42



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(6)

-

-

(61)

-

-

-

-

(67)

-

(67)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres (500)

-

-

-

-

-

-

-

-

(500)

-

(500)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

178

1 524

-

-

-

-

-

1 702

-

1 702



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(139)

(1 394)

-

-

-

-

-

(1 533)

-

(1 533)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

63

-

-

-

-

63

-

63



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(2 010)

-

-

-

-

(2 010)

-

(2 010)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

(91)

-

-

-

-

(91)

(1)

(92)



Autres -

-

-

-

14

-

-

-

-

14

-

14



Bénéfice net -

-

-

-

4 219

-

-

-

-

4 219

3

4 222



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

409

(36)

445

41

450

859

-

859



Solde retraité à la fin de la période 9 020 $ 21 013 $ 11 $ (61) $ 88 608 $ (897) $ 7 128 $ 2 267 $ 8 498 $ 127 089 $ 103 $ 127 192 $



(1) Tiré des états financiers non audités.



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions propres - ordinaires

Bénéfices non distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 9 020 $ 21 013 $ 11 $ (61) $ 88 608 $ (897) $ 7 128 $ 2 267 $ 8 498 $ 127 089 $ 103 $ 127 192 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 4 973

77

-

-

(28)

-

-

-

-

5 022

-

5 022



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(227)

-

-

(2 541)

-

-

-

-

(2 768)

-

(2 768)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres (2 350)

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 350)

-

(2 350)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

4 937

5 762

-

-

-

-

-

10 699

-

10 699



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(4 916)

(5 811)

-

-

-

-

-

(10 727)

-

(10 727)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

29

-

-

-

-

29

-

29



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(8 502)

-

-

-

-

(8 502)

-

(8 502)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

(494)

-

-

-

-

(494)

(52)

(546)



Autres -

-

-

-

(40)

-

-

-

-

(40)

-

(40)



Bénéfice net -

-

-

-

20 362

-

-

-

-

20 362

7

20 369



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

(456)

632

485

111

1 228

772

1

773



Solde à la fin de la période 11 643 $ 20 863 $ 32 $ (110) $ 96 938 $ (265) $ 7 613 $ 2 378 $ 9 726 $ 139 092 $ 59 $ 139 151 $







Pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions propres - ordinaires

Bénéfices non distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 7 323 $ 19 398 $ (9) $ (231) $ 81 059 $ (1 860) $ 6 612 $ 2 756 $ 7 508 $ 115 048 $ 99 $ 115 147 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 2 720

1 628

-

-

(18)

-

-

-

-

4 330

-

4 330



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(13)

-

-

(127)

-

-

-

-

(140)

-

(140)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres (1 023)

-

-

-

2

-

-

-

-

(1 021)

-

(1 021)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

1 245

5 472

-

-

-

-

-

6 717

-

6 717



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(1 225)

(5 302)

-

-

-

-

-

(6 527)

-

(6 527)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

69

-

-

-

-

69

-

69



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(7 916)

-

-

-

-

(7 916)

-

(7 916)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

(322)

-

-

-

-

(322)

(6)

(328)



Autres -

-

-

-

24

-

-

-

-

24

-

24



Bénéfice net -

-

-

-

16 230

-

-

-

-

16 230

10

16 240



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

(393)

963

516

(489)

990

597

-

597



Solde à la fin de la période 9 020 $ 21 013 $ 11 $ (61) $ 88 608 $ (897) $ 7 128 $ 2 267 $ 8 498 $ 127 089 $ 103 $ 127 192 $



(1) Tiré des états financiers audités.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États‑Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations de notre président et chef de la direction. L'information prospective contenue dans le présent document reflète les points de vue de la direction et est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information et les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux et sociaux, les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, de non‑conformité et de réputation, les risques opérationnel et stratégique, les autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel 2025, y compris les risques liés au cadre juridique et réglementaire, les risques environnementaux, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes comme l'imposition de tarifs douaniers, les risques liés à l'adoption de technologies émergentes, telles que l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude, ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans les rubriques sur les risques de notre rapport annuel 2025, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2025, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction à la date des présentes et nous ne nous engageons pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d'autres sont fournis aux rubriques portant sur les risques de notre rapport annuel 2025, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport annuel 2025 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 3 décembre 2025 à 8 h (HE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 365-605-5174 ou le 888 510-2356 et en entrant le code d'accès 6737613#, entre 7 h 50 et 7 h 55 (HE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 3 décembre 2025 à 17 h (HE), et ce, jusqu'au 25 février 2026, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 647-362-9199 ou le 800 770-2030 et en entrant le code d'accès 6737613#.

Renseignements aux médias

Gillian McArdle, vice‑présidente, Communications, [email protected], 416 842‑4231

Tracy Tong, directrice, Communications financières, [email protected], 437 655‑1915

Renseignements aux investisseurs

Asim Imran, premier vice‑président et chef, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955‑7804

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 19 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gens-planète.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

® Désignations commerciales dépo­­­sées de la Banque Royale du Canada.

SOURCE Banque Royale du Canada