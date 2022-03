Une nouvelle solution de preuve de soutien financier tirant parti d'ApplyProof - la plateforme de vérification des documents d'ApplyBoard - ainsi que du programme CPG pour étudiant étranger RBC, offre une fiabilité et une efficacité accrues aux étudiants étrangers qui présentent une demande de permis d'études au Canada.

TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - RBC et ApplyBoard ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution conjointe de preuve de soutien financier conçue pour aider les étudiants étrangers qui souhaitent réaliser leur rêve de faire des études supérieures au Canada. Pour eux, l'un des éléments clés de la demande de permis d'études au Canada consiste à démontrer leur capacité à subvenir à leurs besoins financiers pendant leurs études à l'étranger. En utilisant ApplyProof, la plateforme de vérification des documents d'ApplyBoard, les étudiants étrangers peuvent maintenant soumettre leur demande de permis d'études au gouvernement canadien en bénéficiant de la fiabilité et de la sécurité accrues que procure un certificat de placement garanti (GPG) numérique vérifiable fourni par RBC.

« Le parcours des étudiants étrangers au Canada peut être long et complexe. La solution que nous offrons conjointement avec ApplyBoard facilite un peu ce parcours, a déclaré Amit Brahme, directeur général principal, Nouveaux arrivants et marchés multiculturels, RBC. Depuis longtemps, RBC soutient les nouveaux arrivants, y compris les étudiants étrangers, qui enrichissent les milieux universitaires de partout au Canada par leurs idées novatrices et leurs points de vue nouveaux. »

Plateforme autonome développée par ApplyBoard, ApplyProof transforme la façon de consulter, de vérifier et de transmettre les documents officiels des étudiants pour les agents d'immigration, les agents de l'admission et les autres intervenants du processus de délivrance des permis d'études. Grâce à cette collaboration unique avec RBC, les étudiants étrangers pourront présenter une demande de CPG qui pourra être vérifiée en quelques secondes, au besoin, au moyen de la plateforme ApplyProof.

« De concert avec RBC, nous accroissons la fiabilité de la preuve de soutien financier des étudiants et aidons ceux-ci à étayer leur demande de permis d'études, a déclaré Iman Hassani, chef, ApplyProof. Ce faisant, nous élargissons l'accessibilité des étudiants étrangers aux études au Canada. »

Pour en savoir plus sur cette collaboration ou pour présenter une demande au titre du programme CPG pour étudiant étranger RBC au moyen d'ApplyProof, allez au www.applyboard.com/discover/gic .

Les étudiants étrangers peuvent également accéder à d'autres ressources et outils de RBC qui faciliteront leur parcours d'études au Canada, au www.rbc.com/nouveaux-arrivants/etudiants-etrangers-au-canada.html#moving.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com/collectivite-impact-social/.

A propos d'ApplyBoard

ApplyBoard permet aux étudiants du monde entier d'accéder aux meilleurs programmes d'études dans plus de 1 500 établissements au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie en simplifiant le processus de recherche, de demande et d'admission des études à l'étranger. Depuis 2015, ApplyBoard, dont le siège social est situé à Kitchener, en Ontario (Canada), a aidé au-delà de 300 000 étudiants de plus de 125 pays dans leur parcours d'études. Pour en savoir plus, consultez le www.applyboard.com .

A propos d'ApplyProof

ApplyProof est une plateforme autonome développée par ApplyBoard, le chef de file en technologie de l'éducation au Canada. ApplyProof transforme la façon de consulter, de vérifier et de transmettre les documents officiels des étudiants pour les étudiants, les organismes gouvernementaux et les intervenants en éducation. Afin d'accroître la fiabilité des documents des étudiants étrangers et de réduire les risques de fraude, ApplyProof permet aux intervenants gouvernementaux de vérifier l'authenticité d'un document en consultant à l'aide de codes d'accès identificateurs uniques l'original numérique conservé de façon sécuritaire sur les serveurs d'ApplyProof. ApplyProof offre une technologie sécurisée, privée et conforme à la norme SOC2. Pour en savoir plus, allez au www.applyproof.com/about .

