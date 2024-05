Le programme Avion Récompenses deviendra un partenaire de fidélisation de base du programme de récompenses Moi de METRO inc.

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat de fidélisation avec METRO inc. dans le cadre du programme de récompenses Moi, qui sera lancé en Ontario plus tard cette année. Faisant suite à l'annonce de METRO du 24 avril, cette collaboration élargie qui prendra effet plus tard dans l'année permettra aux consommateurs de réaliser des économies et de profiter de la valeur que leur procurent le programme Avion Récompenses de RBC et le programme de récompenses Moi.

Avion Récompenses (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

« Nous sommes très fiers d'élargir notre partenariat de fidélisation avec METRO inc., l'un des plus importants détaillants du secteur de l'alimentation au Canada, a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. L'association du programme de récompenses Moi avec la vaste gamme d'avantages offerts par le programme Avion Récompenses dans les principales catégories de dépenses de consommation, permettra désormais aux consommateurs et aux familles de tout le pays de réaliser des économies et de profiter d'une valeur importante à l'épicerie en ces temps particulièrement difficiles. »

Ce partenariat de fidélisation a vu le jour l'an dernier lors du lancement du programme Moi au Québec et au Nouveau-Brunswick et de l'introduction de la carte de crédit moi RBC Visa. Ette collaboration élargie entre les programmes de récompenses Moi et Avion Récompenses permettra à la vaste clientèle de RBC de bénéficier de la valeur unique du programme Moi et favorisera les achats et l'échange de points dans les épiceries Metro et Food Basics en Ontario.

« RBC est un chef de file du secteur bancaire depuis plus de 150 ans et occupe une place de premier plan dans le marché des programmes de fidélisation au Canada depuis plus de 20 ans, a déclaré Alain Tadros, vice-président et chef du marketing et de la stratégie numérique, METRO. Nous sommes impatients de collaborer avec RBC et Avion Récompenses pour offrir une valeur et des avantages accrus aux Canadiens et leur permettre d'économiser sur leurs achats courants. »

Le réseau de METRO Inc. compte près de 900 épiceries Metro et Super C, établissements Première Moisson et pharmacies Brunet et Jean Coutu au Québec et plus de 35 pharmacies Jean Coutu au New Brunswick et en Ontario. Le partenariat élargi intégrera 275 épiceries Metro et Food Basic en Ontario. D'autres renseignements sur ce partenariat suivront plus tard cette année.

Pour en savoir plus au sujet des deux programmes de fidélisation, rendez-vous aux pages avionrewards.com/fr et programmemoi.ca/fr.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrecompenses.com.

