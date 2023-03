Rayonnement d'initiatives québécoises d'entrepreneuriat - 4,1 M$ au Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie des subventions totalisant 4,1 millions de dollars au Défi OSEntreprendre. Ce concours entrepreneurial d'envergure nationale fait rayonner chaque année les réalisations de participants de tout âge qui s'impliquent dans un projet scolaire, démarrent une entreprise, diversifient leur carnet de fournisseurs québécois ou se distinguent dans le milieu des affaires.

Bien établi dans les 17 régions administratives du Québec, le Défi OSEntreprendre comporte quatre volets :

Création d'entreprise, qui offre l'occasion à de nouveaux entrepreneurs de promouvoir leur projet, d'obtenir des bourses et d'élargir leur réseau.

Réussite inc., qui permet d'identifier et de faire connaître d'anciens participants qui sont encore dans les affaires après cinq ans et dont l'entreprise se démarque par ses réussites.

Faire affaire ensemble, qui consiste à repérer et à valoriser des entreprises aux pratiques inspirantes afin d'inciter un plus grand nombre d'entrepreneurs à choisir des fournisseurs du Québec.

Scolaire, qui soutient le développement de l'esprit d'entreprise en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives d'entrepreneuriat.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie verse ainsi, par l'entremise du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, une somme de 2,19 millions de dollars pour les exercices financiers 2022-2023 à 2024-2025 afin d'appuyer les volets Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble, notamment par des bourses aux entreprises lauréates. Pour soutenir le déploiement régional et l'affirmation entrepreneuriale des jeunes, le Secrétariat à la jeunesse accorde plus de 1,7 million de dollars pour les exercices financiers 2022-2023 à 2024-2025, tandis que le ministère de l'Éducation consent au volet Scolaire une aide de 250 000 $ pour l'exercice financier 2022-2023.

« Pour accroître sa productivité et créer davantage de richesse, le Québec doit miser sur le dynamisme de l'entrepreneuriat ainsi qu'encourager l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises et la croissance de celles déjà établies. Le Défi OSEntreprendre favorise l'engagement entrepreneurial et l'innovation grâce à un écosystème collaboratif d'acteurs des milieux économique et de l'éducation. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Choisir d'évoluer dans le monde des affaires nécessite de la détermination, de l'audace et un esprit créatif. Ces qualités et cette passion se développent souvent sur les bancs d'école. Je suis donc très fier que l'on soutienne le Défi OSEntreprendre, qui encourage, entre autres, les initiatives des jeunes entrepreneurs de tout âge. Voilà une opportunité inspirante, car elle diversifie les occasions d'apprendre tout en suscitant la curiosité pour ce domaine! Et je suis d'avis que c'est de cette manière que l'on crée aujourd'hui les gens d'affaires de demain. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis toujours impressionné par l'audace de nos jeunes quand vient le temps de consacrer tous les efforts nécessaires à la réussite d'un projet qui leur tient à cœur. Il est donc important de mettre en lumière ces initiatives prometteuses et de leur offrir un tremplin, comme le fait si bien le Défi OSEntreprendre. L'entrepreneuriat est une priorité pour notre gouvernement et pour le Plan d'action jeunesse 2021-2024, car la création d'entreprises a notamment des effets structurants sur l'économie et sur la qualité de vie des individus et des collectivités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Nous savons que l'entrepreneuriat représente un choix de vie valorisé par les jeunes au Québec, et nous sommes fiers de les soutenir dans cette démarche, en collaboration avec des partenaires comme OSEntreprendre. En effet, l'esprit d'entreprise est très important pour le développement personnel de nos jeunes. Il apporte parfois certains défis, mais il les amène surtout à démontrer des qualités et des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur parcours. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

OSEntreprendre regroupe un vaste réseau de partenaires, dont 17 responsables régionaux et 300 responsables locaux, qui permettent de joindre annuellement plus de 47 000 participants, des jeunes du primaire aux créateurs d'entreprise de tout âge.

Le Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 - Au cœur de la croissance dispose d'une enveloppe de 121,7 millions de dollars sur trois ans afin de créer davantage d'entreprises au Québec, d'accélérer leur croissance et de favoriser la réussite et la persévérance des gens d'affaires. Il prend en considération les groupes sous-représentés que sont les femmes, les jeunes, les personnes de la diversité ethnoculturelle, les membres des Premières Nations et les Inuits, les personnes vivant avec une incapacité et les membres de la communauté LGBTQ2+.

