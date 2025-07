Rencontre du Comité du commerce intérieur - Québec poursuit ses actions pour stimuler le commerce interprovincial

QUÉBEC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - À l'aube de la rencontre du Comité du commerce intérieur qui se déroule à Québec, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, confirme que le Québec poursuit ses avancées pour favoriser le commerce interprovincial et stimuler davantage l'économie québécoise.

Le gouvernement est fier d'accueillir à Québec, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) en 2017, ses homologues du gouvernement fédéral et des autres provinces et territoires pour la tenue de cette rencontre.

Il réitère sa volonté de contribuer à éliminer les obstacles au commerce intérieur. À ce jour, neuf exceptions ont été ciblées, et l'analyse se poursuit afin que d'autres soient retirées ou modifiées. Soulignons qu'ensemble, le Québec, le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et les territoires ont réussi jusqu'à maintenant à retrancher 30 % des exceptions, ce qui facilite davantage le libre-échange pour les entreprises du Québec et de partout au pays.

Il est important de rappeler que le Québec a déposé, le 30 mai dernier, le projet de loi no 112 favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et des territoires du Canada afin de stimuler davantage le commerce interprovincial.

Le Québec s'est aussi engagé à participer activement aux négociations pour promouvoir la reconnaissance mutuelle des biens de consommation (à l'exception des produits alimentaires, des boissons et du tabac). Les discussions se poursuivront sur ce sujet ainsi que sur celui entourant la reconnaissance mutuelle dans le secteur du camionnage dans le but d'harmoniser les normes réglementaires et de réduire le fardeau administratif de ce secteur clé. Le Québec continue également ses efforts pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre et améliorer le commerce des alcools canadiens et québécois au moyen d'un système de vente directe aux consommateurs.

Citation :

« Réduire les barrières liées au commerce interprovincial, c'est ouvrir la voie à la croissance de nos entreprises et de notre économie. Nous sommes tous gagnants à bâtir un environnement d'affaires qui soit toujours plus compétitif et propice à leur réussite, tout en demeurant fidèle à nos valeurs. Nous continuons donc nos avancées, en collaboration avec le reste du Canada, pour rendre cet environnement encore plus efficace et favorable à l'essor de nos marchés. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Rappelons qu'il s'agit de la 7 e rencontre, depuis le début de l'année 2025, du Comité du commerce intérieur, qui est responsable de mettre en œuvre l'ALEC. Cela témoigne de l'engagement des différents ministres représentant le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires à mettre en commun leurs efforts pour accélérer le commerce interprovincial et bâtir ainsi une économie plus intégrée et résiliente.

a été élaborée en février 2025 à la suite de rencontres du Comité du commerce intérieur. L'ALEC, en vigueur depuis 2017, vise à réduire les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des investissements à l'intérieur du Canada .

. Le 19 mars 2025, le gouvernement du Québec avait annoncé des avancées importantes pour faciliter le commerce interprovincial et renforcer l'économie québécoise.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

