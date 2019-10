Radio Radio, Jonas et Marie-Mai en spectacle à Pierrefonds-Roxboro lors de l'événement reconnaissance post-inondations 2019

PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, et les membres du conseil d'arrondissement sont fiers d'annoncer la tenue prochaine d'un gigantesque événement public visant à reconnaître les efforts collectifs et la résilience des sinistrés, des employés municipaux, des bénévoles, des partenaires et de la population en général pendant la crue des eaux 2019.

Cet événement gratuit aura lieu le jeudi 10 octobre, à 19 h, dans le stationnement de la mairie d'arrondissement. Réunissant trois grands noms de la scène québécoise, le groupe Radio Radio, le rocker Jonas ainsi que la fabuleuse Marie-Mai comme invitée spéciale, cette soirée se veut un événement rassembleur et chaleureux célébrant l'entraide et la solidarité qui animent la communauté de Pierrefonds-Roxboro. La soirée mettra également en vedette des témoignages provenant de sinistrés, d'employés ou de bénévoles relatant des gestes de solidarité et d'entraide observés lors de la crue printanière 2019.

« Les citoyennes et citoyens de Pierrefonds-Roxboro ont été largement éprouvés par la crue des eaux printanière ces dernières années. Grâce à notre plan d'action et de prévention développé à la suite des inondations de 2017, nous avons abordé la crue printanière de cette année beaucoup mieux préparés. Rapidement, nous avons mis en place de nombreuses mesures préventives afin de minimiser le plus possible les impacts de la crue sur nos citoyens. Grâce au travail proactif et inlassable des équipes municipales, ainsi qu'au dévouement et au soutien des nombreux bénévoles et aux mesures d'aide déployées par plusieurs partenaires, entre autres la Ville, le SPVM, le SIM et les Forces armées canadiennes, le nombre de propriétés inondées est demeuré très en deçà de ce qu'il aurait pu être compte tenu de l'ampleur de la crue des eaux. », a déclaré le maire Beis.

« Je tiens à saluer le courage et la résilience démontrés par les sinistrés, féliciter l'efficacité de nos employés municipaux, ainsi que l'apport et le dévouement de centaines de bénévoles venus d'un peu partout afin de prêter main-forte aux efforts de prévention et à la préparation de sacs de sable. Enfin, je veux aussi souligner le soutien et l'entraide offerts par toute la communauté de Pierrefonds-Roxboro. Dans l'épreuve, nous avons pu constater à quel point notre communauté est tissée serrée. Cet événement reconnaissance, c'est notre façon de vous dire merci, de vous témoigner notre respect et de vous rappeler que c'est chacune et chacun d'entre vous qui formez le cœur de notre arrondissement et qui le faites briller. Joignez-vous à nous en grand nombre le 10 octobre prochain pour cette soirée sous le signe de la solidarité. », de dire M. Beis.

APPEL DE TÉMOIGNAGES

Vous avez été témoin de gestes de solidarité et d'entraide lors de la crue printanière 2019? Vous avez des anecdotes à raconter? Vous voulez partager votre expérience avec vos concitoyens, que vous soyez sinistrés, employés ou bénévoles? L'arrondissement vous invite à laisser un commentaire sur sa page Facebook, en envoyant un message privé ou en écrivant à Sarah-Ève Kemp de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à Sarah-eve.kemp@ville.montreal.qc.ca.

TOUS LES DÉTAILS

Consultez les détails de cet événement sur la page Facebook de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (@pfds.rox).

