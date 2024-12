PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire est lancé en vue de l'aménagement d'une place publique dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Le site choisi pour la réalisation de ce projet se trouve à proximité de la mairie de Pierrefonds-Roxboro et du nouveau complexe aquatique présentement en construction. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Le site choisi pour la réalisation de ce projet se trouve à proximité du nouveau complexe aquatique présentement en construction et dont la livraison est prévue pour l'été 2026.



Avec la mairie d'arrondissement, la Bibliothèque de Pierrefonds, le Centre culturel et le boisé du Millénaire à proximité, l'objectif vise à offrir aux citoyennes et citoyens un espace urbain connecté aux établissements publics, aux parcs environnants ainsi qu'aux berges de la rivière des Prairies.

Le site accueillera en outre bon nombre d'événements, notamment l'illumination du sapin de Noël, la journée de jardinage écologique, des spectacles, du cinéma en plein air, le Marché public Pierrefonds, la soirée d'Halloween et la collecte de résidus domestiques dangereux.

Le futur aménagement permettra ainsi de consolider la vocation et l'attractivité de ce secteur en voie de devenir le cœur identitaire de l'arrondissement.

« La raison d'être de la future place publique s'articule autour du renforcement du sentiment d'appartenance des Pétrifontaines et des Pétrifontains à l'égard de leur arrondissement. Ainsi, nous souhaitons tout particulièrement mettre en valeur l'identité plurielle de nos concitoyens. Ce lieu de rassemblement sera par ailleurs axé sur le bien-être de toutes celles et tous ceux qui s'y rendront », souligne Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Ce lieu de rencontre, de rassemblement et d'activités sera ouvert au public en toutes saisons et fera preuve de résilience face aux aléas climatiques, notamment aux inondations qui se produisent de façon récurrente dans ce secteur de l'arrondissement. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de mettre en place les meilleures pratiques de construction en zones inondables, et même d'y développer des solutions innovantes.



Cette place publique, d'une superficie d'environ 11 000 mètres carrés, fera aussi office d'îlot de fraîcheur, en plus d'être accessible et inclusive, et ce, pour bien répondre aux besoins d'une diversité de personnes.





Le budget de construction du projet, issu du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2027-2028 de l'Arrondissement, s'élève à 3 700 000,00 $, taxes en sus.



L'appel de propositions, ouvert à l'échelle nationale et à l'Union européenne, prendra fin le 25 février 2025, à 11 h 00 am.



Ce concours se déroulera en deux étapes, la première étant sur propositions déposées de façon anonyme et la seconde, sur prestation rémunérée d'un maximum de quatre finalistes.



Un jury multidisciplinaire, composé de sept personnes, analysera l'ensemble des propositions et des prestations déposées dans le cadre du concours.

Pour plus de détails au sujet de ce concours, consultez le site web du Bureau du design de la Ville de Montréal.



Les personnes intéressées doivent se procurer les documents du concours sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO).

Suivez les communications émises par l'arrondissement via le site web de l'arrondissement, la page Facebook (facebook.com/pfds.rox), l'infolettre de l'arrondissement, et les panneaux d'affichage numériques de la Ville.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Source : division Communications, Johanne Adam, Chargée de communication, 514 891-8509