Inauguration de la place Boyer - Un ancien stationnement municipal transformé en une verdoyante place éponge

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a inauguré hier la place Boyer nouvellement aménagée. Située sur le terrain d'un ancien stationnement municipal à l'angle des rues Beaubien Est et Boyer, cette place éponge offre un espace de détente et de rencontre dans une ambiance chaleureuse et animée à quelques pas de la Plaza Saint-Hubert.

Avec une vingtaine d'arbres et d'arbustes et 1450 végétaux sur plus de la moitié de sa surface, la place publique contribue au verdissement et à la biodiversité d'un secteur fortement minéralisé de La Petite-Patrie. Afin de limiter les inondations lors de fortes précipitations, un jardin de pluie d'une capacité équivalente à plus de 530 baignoires (81,5 mètres cubes d'eau) recueille l'eau de ruissellement de la place, de la rue Boyer et de la ruelle voisine. L'installation d'une plateforme en caillebotis perméable permet aussi à l'eau de s'écouler jusqu'au bassin de rétention.

Inclusive et accessible universellement, la place Boyer a été agrémentée d'une murale produite par MU, de mobilier distinctif, de brumisateurs, d'un éclairage d'ambiance et d'un kiosque dans un conteneur. En partenariat avec LatinArte, une programmation d'activités gratuites pour tous les âges et un menu abordable au kiosque contribueront également à l'animation des lieux.

« En donnant un souffle de fraîcheur à un ancien stationnement municipal, nous permettons aujourd'hui à la nature de reprendre ses droits, au bénéfice de toute la communauté et des générations futures. Véritable poumon vert, cette place éponge contribuera à la résilience du quartier face aux changements climatiques. En plus de sa verdure apaisante, le voisinage et la clientèle de la Plaza Saint-Hubert peuvent profiter d'une éclatante murale, d'une animation vibrante et d'un mobilier accueillant, transformant ce lieu en une destination incontournable de La Petite-Patrie », a mentionné François Limoges, maire de l'arrondissement.

« Il est essentiel d'agir sur plusieurs fronts pour lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir des projets, comme celui-ci, qui permettent non seulement d'atténuer les îlots de chaleur, mais également limitent les effets des inondations liés aux fortes pluies. Je tiens à féliciter l'arrondissement pour son ambition à faire face aux enjeux qui touchent directement ses citoyennes et ses citoyens, pour améliorer leur qualité de vie », a ajouté Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

Une murale tapissée de fleurs

La murale L'Estérel qui surplombe la place Boyer a été inaugurée par la même occasion. Produite par MU et réalisée par l'artiste Marie-Claude Marquis, la fresque au motif floral s'inspire du papier peint et de la nature, contribuant à l'ambiance feutrée et conviviale de la place publique.

« Je suis heureuse que l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie fasse appel à MU et ait intégré l'art et la culture dès la conception de ce projet d'espace public vert. C'est un exemple concret d'aménagement culturel du territoire qui fait de la place une véritable oasis relationnelle, qui rassemble ici les citoyennes et citoyens à l'art et au vivant », a souligné Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Animations et saveurs latino-américaines par LatinArte

Jusqu'en octobre, la place Boyer se transformera en un véritable carrefour interculturel grâce à un partenariat avec LatinArte. Du mercredi au dimanche, plusieurs activités culturelles gratuites y seront présentées, telles que des séances de mise en forme, des rencontres interculturelles, des 5 à 7 latinos et des ateliers créatifs pour toute la famille. Au kiosque, un menu abordable aux saveurs latino-américaines sera offert aux visiteurs et visiteuses.

Pour en savoir plus sur la programmation du Kiosque Boyer : latinarte.ca/place-boyer

Conçue en cohérence avec le Plan directeur de biodiversité de Rosemont-La Petite-Patrie, la place Boyer représente un investissement de 3,9 M$. Le projet a bénéficié d'un soutien financier de 102 000 $ du gouvernement du Québec dans le cadre de son programme Accélérer la transition climatique locale, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Conception : Turquoise Design

Architecture de paysage : EVOQ Architecture

Entrepreneur : Les Excavations Super

Une expérience piétonne améliorée entre la Plaza Saint-Hubert et la place Boyer

Afin de rendre les déplacements à pied plus agréables entre la Plaza Saint-Hubert et la place Boyer, un corridor piétonnier a été aménagé sur le côté nord de la rue Beaubien Est, entre les rues Saint-André et Boyer. Ce parcours est rehaussé d'un marquage au sol, inspiré du motif floral de la murale de la place Boyer.

Sur le côté sud de la rue Beaubien Est, des bacs de plantation garnis de fleurs et d'arbres ont également été installés entre les rues Saint-Hubert et Boyer afin de bonifier l'expérience piétonne.

Enfin, une placette comprenant des bancs et des bacs de plantation est en cours d'aménagement sur la rue Saint-André, à l'angle de la rue Beaubien Est. Une quinzaine de ces haltes de repos seront installées au cours des prochaines semaines dans plusieurs lieux fréquentés par la communauté.

