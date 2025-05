MONTRÉAL, arrondissement de Pierrefonds-Roxborro, le 6 mai 2025 /CNW/ - Après le lancement d'un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire en décembre 2024, en vue de l'aménagement d'une place publique dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le jury a dévoilé son choix des quatre équipes finalistes retenues parmi les 13 soumissions reçues.

Un jury multidisciplinaire a fait l'analyse des propositions déposées de façon anonyme dans le cadre du concours. Les équipes finalistes retenues sont les suivantes :

ADHOC Architectes, ainsi que les firmes collaboratrices Hélio Araujo et GBI.

NIPPAYSAGE travaillera auprès d'Eurêka Environnement.

Pelletier de Fontenay s'est adjoint les firmes Enclume, Nouveaux Voisins et LN Paysage.

WAA Montréal travaillera auprès de Ponton Guillot.

« Nous sommes ravis de voir autant de talent et de créativité dans les propositions reçues. Ce projet est une occasion unique de créer un nouvel espace public qui permettra de renforcer nos liens avec la communauté. Notre but consiste à offrir aux citoyennes et citoyens un espace urbain connecté aux établissements publics, aux parcs environnants ainsi qu'aux berges de la rivière des Prairies, tout en gardant des espaces rassembleurs et sécuritaires, à l'image de notre arrondissement », souligne Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Le choix du lauréat se fera devant jury, au Centre culturel de Pierrefonds, le 4 novembre 2025 lors d'une audition publique à laquelle les citoyens seront conviés. Les détails sur la façon d'assister à la présentation publique seront communiqués prochainement.

Une place publique résiliente aux aléas climatiques

Ce lieu de rencontre, de rassemblement et d'activités sera ouvert au public en toutes saisons et fera preuve de résilience face aux aléas climatiques, notamment aux inondations qui se produisent de façon récurrente dans ce secteur de l'arrondissement. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de mettre en place les meilleures pratiques de construction en zones inondables, et même d'y développer des solutions innovantes.

Cette place publique, d'une superficie d'environ 11 000 mètres carrés, fera aussi office d'îlot de fraîcheur, en plus d'être accessible et inclusive, et ce, pour bien répondre aux besoins d'une diversité de personnes.

Le budget de construction du projet, issu du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2027-2028 de l'Arrondissement, s'élève à 3 700 000,00 $, taxes en sus.

Membres du jury

Véronique Fournier, directrice , Centre d'écologie urbaine de Montréal

, Centre d'écologie urbaine de Montréal Tania Paula Garza Rico , architecte, cheffe d'expertise , Société Logique

, , Société Logique Charlotte Gaudette, architecte paysagiste senior, fondatrice , Mousse Architecture de paysage

, Mousse Architecture de paysage Mélanie Glorieux, architecte paysagiste senior, associée , Rousseau Lefebvre

, Rousseau Lefebvre Charles Ormsby , i ngénieur civil, associé, directeur développement durable et services climatiques , Arup Canada

, i , Jay-sun Richard, chef de division, Division Sports, Loisirs et Installations , arrondissement de Pierrefonds - Roxboro

, arrondissement de - François Rioux, architecte et designer urbain, Provencher Roy

