« La Fête du Canada est toujours un moment rassembleur à Pierrefonds-Roxboro, et cette année, nous sommes particulièrement enthousiastes d'accueillir Simple Plan, un groupe emblématique de chez nous qui a conquis la scène internationale. Leur présence promet un spectacle mémorable pour nos citoyens et citoyennes et souligne l'ampleur de nos festivités. Je suis immensément fier de leur parcours et de leur succès, d'autant plus qu'ils sont des gars de chez nous !

Cet événement d'envergure est rendu possible grâce au travail exceptionnel de nos équipes, qui se surpassent pour offrir des célébrations inoubliables année après année. »

-- Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET : UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Des manèges colorés, un défilé animé, de la bonne bouffe de rue, de la musique enlevante et un feu d'artifice spectaculaire : tout est en place pour vivre des moments inoubliables.

Parc de manèges - 27 juin au 1er juillet

Sur le terrain de l'école secondaire Pierrefonds. Bracelets et coupons disponibles en ligne et aux guichets sur place.

Horaire des manèges :

Vendredi 27 juin : 16 h à 23 h

Samedi 28 juin : 12 h à 23 h

Dimanche 29 juin : 12 h à 22 h

Lundi 30 juin : 12 h à 22 h

Mardi 1er juillet : 12 h à 22 h

Défilé de la Fête du Canada - 1er juillet

Un moment festif et coloré pour petits et grands !

Départ : 10 h de l'école de l'Altitude (5060, boul. des Sources)

Arrivée : Entre 11 h 30 et 12 h à l'école secondaire PCHS (13800, boul. de Pierrefonds )

SOIRÉE DU 1ER JUILLET : SIMPLE PLAN SUR SCÈNE POUR FAIRE VIBRER LA FOULE !

Dans le cadre de leur tournée mondiale très attendue, qui les mènera aux quatre coins du globe, Simple Plan fera un arrêt spécial à Pierrefonds-Roxboro, un retour aux sources pour ce groupe emblématique de l'Ouest-de-l'île qui a marqué des générations de fans tout en restant fidèle à ses racines canadiennes.

C'est une occasion unique de vivre un Summer Paradise lors d'un événement grandiose !

Scène principale - Entrée gratuite

18 h : Ouverture du site

18 h à 22 h : Camions de rue (des frais s'appliquent)

20 h 30 à 22 h : Grand spectacle avec le groupe Simple Plan , icône du pop-rock montréalais reconnu à l'international

, icône du pop-rock montréalais reconnu à l'international 22 h à 22 h 15 : Feu d'artifice spectaculaire

22 h 30 : Clôture des festivités

UNE CÉLÉBRATION COLLECTIVE POUR EXPRIMER NOTRE FIERTÉ CANADIENNE

Joignez-vous à nous pour la plus grande fête de l'année à Pierrefonds-Roxboro, dans une atmosphère festive et conviviale. Musique, divertissement, émotions et rassemblement vous attendent pour souligner ensemble ce qui nous unit.

Soyez des nôtres pour faire de cette Fête du Canada un moment fort de l'été 2025 !

MENTION SPÉCIALE À PROPOS DES FESTIVITÉS ENTOURANT LES FÊTES NATIONALES

Dans un esprit de collaboration et de complémentarité, les Arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève ont conclu une entente selon laquelle chacun prend en charge l'organisation d'une fête nationale : Pierrefonds-Roxboro organise les célébrations de la fête du Canada, tandis que L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève est responsable des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Cette entente permet d'offrir à l'ensemble des citoyennes et citoyens des deux arrondissements des événements de qualité, tout en valorisant les deux fêtes.

Chaque arrondissement invite chaleureusement les résidents de l'autre à se joindre aux célébrations, dans un esprit d'unité et de fierté partagée.

Suivez les communications émises par l'arrondissement via le site web de l'arrondissement, la page Facebook (facebook.com/pfds.rox), le compte Instagram (@pierrefonds_roxboro) l'infolettre de l'arrondissement, et les panneaux d'affichage numériques de la Ville.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Source : Division Communications, Audrey Legault, 438350-1346, audrey.legault@montreal,ca, Chargée de communication, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro