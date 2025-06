L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles honore la mémoire de Jason Di Tullio

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles rend hommage à Jason Di Tullio, un joueur et entraîneur de soccer, en nommant à son nom les terrains dédiés à ce sport, dans le parc Samuel-Morse. Cette commémoration souligne la contribution exceptionnelle de Jason Di Tullio au développement du soccer dans la communauté qui l'a vu grandir et à inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves.

Jason Di Tullio était un joueur de soccer professionnel et un entraîneur qui a consacré sa vie à promouvoir le sport et à encadrer les jeunes talents. Il a fait ses armes au Club de soccer de Rivière-des-Prairies avant de débuter sa carrière professionnelle au sein de l'Impact de Montréal en 2002. Il a rapidement fait sa marque sur le terrain avec sa détermination et son esprit d'équipe. À l'international, il a porté les couleurs du Canada avec l'équipe nationale canadienne U20 en participant au Championnat du monde junior de la FIFA en 2003.

Après sa carrière de joueur, il a poursuivi sa passion en devenant entraîneur, période pendant laquelle il a continué d'inspirer et de guider les jeunes générations de joueurs et joueuses. Jason Di Tullio était reconnu non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son désir de voir le soccer prospérer à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

« Renommer ces terrains en l'honneur de Jason Di Tullio est un geste de reconnaissance pour son engagement et son impact significatif dans notre communauté. Les terrains de soccer du parc Samuel-Morse représentent en effet le lieu idéal pour perpétuer la mémoire de Jason, il s'agit d'un lieu particulièrement significatif dans son parcours, car il a joué ici même au niveau soccer mineur. Jason a été une source d'inspiration pour plusieurs générations, et nous espérons que cet espace continuera d'encourager la pratique du soccer et de promouvoir les valeurs de persévérance et de travail d'équipe qu'il incarnait. »

Caroline Bourgeois

Mairesse d'arrondissement

Ces terrains, désormais connu sous le nom de Jason Di Tullio, serviront de lieu de rassemblement pour les amateurs et amatrices de soccer de tous âges et sera un témoignage durable de l'héritage de Jason Di Tullio dans notre communauté.

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Source : Émilie Hermitte, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected]