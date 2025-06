Inauguration du centre Hortense-Duclos : un toit hors marché pour six organismes du quartier

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le centre Hortense-Duclos, situé dans Émard-Saint-Paul, a été inauguré le 26 juin par le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, et les élu(e)s, en compagnie de la famille Duclos, des partenaires et du personnel de l'Arrondissement. Les citoyen(ne)s étaient invité(e)s à découvrir les nouveaux locaux de six organismes du quartier.

Citation

Le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des élu(e)s, Craig Sauvé, conseiller de Ville, district Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown, Anne-Marie Sigouin, conseillère d’arrondissement, district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest et des partenaires, des membres de la direction et du personnel de l’Arrondissement ayant contribué au projet. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)) La famille Duclos devant le panneau d'identification Hortense-Duclos avec les élu(e)s. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

« C'est une bonne nouvelle pour ces six organismes du quartier qui pourront continuer de livrer des services à notre monde sans avoir à s'inquiéter de possibles hausses de loyer abusives, de reprises de locaux ou d'autres aléas comme cela peut arriver lorsque le locateur est privé. C'était un engagement vital pour la survie de ces organismes que nous avions pris il y a quelques années et, malgré les difficultés inhérentes à la rénovation d'un bâtiment d'un certain âge rempli d'amiante, nous avons livré la marchandise. Je remercie tous les membres du personnel, tous les bénévoles et les utilisateurs des services dispensés par chaque organisme, pour leur patience et leur grande collaboration. Je crois que le résultat est à la hauteur de nos aspirations communes. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Le centre Hortense-Duclos est situé au 5599, rue Laurendeau, à l'angle de la rue Le Caron . Il offre des locaux à prix abordables à des organismes partenaires de l'Arrondissement offrant des services de proximité aux citoyen(ne)s.





est situé au 5599, rue Laurendeau, à l'angle de la rue . Il offre des locaux à prix abordables à des organismes partenaires de l'Arrondissement offrant des services de proximité aux citoyen(ne)s. Hortense Duclos (née Langlais (Saint-Aimé, 1919 - Montréal, 2004) s'est engagée activement dans la paroisse Saint-Jean-Damascène, agissant notamment comme bénévole au sein de la Fédération des œuvres de charité canadiennes-françaises de l'ouest de l'île de Montréal. Elle a aussi été pédagogue à la Commission des écoles catholiques de Montréal et cofondatrice du Club de l'âge d'or de sa paroisse où elle a œuvré pendant 33 ans.





(née Langlais (Saint-Aimé, 1919 - Montréal, 2004) s'est engagée activement dans la paroisse Saint-Jean-Damascène, agissant notamment comme bénévole au sein de la Fédération des œuvres de charité canadiennes-françaises de l'ouest de l'île de Montréal. Elle a aussi été pédagogue à la Commission des écoles catholiques de Montréal et cofondatrice du Club de l'âge d'or de sa paroisse où elle a œuvré pendant 33 ans. L'Arrondissement a obtenu une aide financière de près de deux millions de dollars provenant des programmes d'accessibilité universelle, de protection d'immeubles de compétence locale et de transition écologique du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal et 750 000 $ du Fonds canadien de revitalisation des communautés (volet Québec).





de près de deux millions de dollars provenant des programmes d'accessibilité universelle, de protection d'immeubles de compétence locale et de transition écologique du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal et 750 000 $ du Fonds canadien de revitalisation des communautés (volet Québec). Les travaux : Le réaménagement du centre Hortense-Duclos, qui s'est échelonné sur deux ans, représente un investissement de 4,7 M$. Le bâtiment, une ancienne caisse Desjardins devenue vacante en 2019, a été acheté par l'Arrondissement. Les travaux extérieurs ont consisté en la démolition et la reconstruction de la toiture, d'une nouvelle entrée principale et d'une rampe d'accès. L'intérieur du bâtiment a été désamianté, les espaces réaménagés, un ascenseur installé, les appareils électromécaniques remplacés, les systèmes mécaniques et électriques reconstruits et le bâtiment a été mis à niveau afin d'en assurer l'accessibilité universelle. Certains travaux restent à finaliser au sous-sol, comprenant les locaux de l'Association des Familles Calabresi et une salle polyvalente pour les occupant(e)s.



Des organismes dédiés aux citoyen(ne)s :

La maison des jeunes Opération Jeunesse (RadoActif) vise à offrir aux jeunes du territoire, sur une base volontaire, un lieu de rencontre et d'appartenance où il leur sera possible d'être en contact avec des adultes significatifs et d'être des citoyen(ne)s actifs, critiques et responsables.





vise à offrir aux jeunes du territoire, sur une base volontaire, un lieu de rencontre et d'appartenance où il leur sera possible d'être en contact avec des adultes significatifs et d'être des citoyen(ne)s actifs, critiques et responsables. Prévention Sud-Ouest a pour mission d'offrir un programme de sécurité et de prévention de la criminalité aux citoyens de la région Sud-Ouest de l'île de Montréal.





a pour mission d'offrir un programme de sécurité et de prévention de la criminalité aux citoyens de la région Sud-Ouest de l'île de Montréal. Services bénévoles aux aîné(e)s de Ville-Émard/ St-Paul contribuent à maintenir le plus longtemps possible dans leur milieu de vie naturel les personnes âgées de 65 ans et plus en perte d'autonomie. La mission de la Corporation se traduit par les objectifs suivants : briser l'isolement des aîné(e)s les plus vulnérables, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des aîné(e)s et développer un réseau d'assistance bénévole et d'entraide communautaire.





contribuent à maintenir le plus longtemps possible dans leur milieu de vie naturel les personnes âgées de 65 ans et plus en perte d'autonomie. La mission de la Corporation se traduit par les objectifs suivants : briser l'isolement des aîné(e)s les plus vulnérables, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des aîné(e)s et développer un réseau d'assistance bénévole et d'entraide communautaire. Concertation Ville-Émard/Côte- Saint-Paul (CVÉCSP) est une organisation sans but lucratif rassemble les différents acteur(ice)s des quartiers qui désirent agir ensemble pour améliorer les conditions de vie des citoyen(ne)s et contribuer au développement local de la communauté.





est une organisation sans but lucratif rassemble les différents acteur(ice)s des quartiers qui désirent agir ensemble pour améliorer les conditions de vie des citoyen(ne)s et contribuer au développement local de la communauté. La Société d'histoire Saint-Paul - Émard , à des fins purement culturelles et sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, vise à doter les quartiers de Côte- Saint-Paul et Ville-Émard d'un regroupement qui s'emploiera à faire connaître et à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de ces quartiers par des activités de recherche, de sensibilisation et de diffusion.





, à des fins purement culturelles et sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, vise à doter les quartiers de Côte- et Ville-Émard d'un regroupement qui s'emploiera à faire connaître et à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de ces quartiers par des activités de recherche, de sensibilisation et de diffusion. L'Association des Familles Calabresi souhaite briser l'isolement et favoriser le confort culturel par l'organisation de réunions sociales d'aîné(e)s. L'Association incite les membres au bénévolat interne et externe. Elle intégrera les nouveaux locaux au sous-sol incluant une cuisine dès la fin des travaux.

En savoir plus sur le centre Hortense-Duclos : Centre Hortense-Duclos | Ville de Montréal

Consulter l'album photos.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Anyck Paradis | Chargée de communication, [email protected]