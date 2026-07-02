Québec soutient l'expansion et la modernisation de Groupe ADF pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du Québec et répondre aux besoins d'Hydro-Québec

Appuyer la résilience des entreprises du secteur de l'acier face aux droits de douane

TERREBONNE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, annonce, avec Investissement Québec, un soutien financier totalisant 15 millions de dollars à Groupe ADF afin d'appuyer la réalisation de deux importants projets d'investissement à Terrebonne et à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Cet appui permettra à l'entreprise d'accroître sa capacité de production, d'améliorer sa productivité et de renforcer sa compétitivité, tout en créant 102 nouveaux emplois de qualité au Québec au cours des deux prochaines années, dont 82 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 20 dans Lanaudière.

Cette aide s'inscrit dans les actions mises en œuvre par le gouvernement pour accompagner les entreprises québécoises touchées par les droits de douane américains. Elle répond également à un objectif stratégique : permettre aux entreprises québécoises de saisir les importantes occasions d'affaires liées aux investissements massifs dans les infrastructures énergétiques du Québec.

À Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Groupe LAR, propriété de Groupe ADF depuis septembre 2025, réalisera un projet d'expansion de 40 millions de dollars. Le gouvernement soutient sa mise en œuvre par un prêt de 4 millions de dollars accordé dans le cadre du programme ESSOR ainsi qu'un prêt de 10 millions de dollars provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Le projet comprend la construction d'une extension de l'usine et l'acquisition d'équipements spécialisés qui permettront à l'entreprise d'accroître sa capacité de fabrication.

À Terrebonne, Groupe ADF investira 10 millions de dollars afin d'aménager une nouvelle baie de fabrication. Le gouvernement y contribue par un prêt de 1 million de dollars dans le cadre du programme ESSOR. Cet investissement permettra d'augmenter la capacité de production de pylônes destinés au réseau électrique québécois tout en améliorant la productivité de l'entreprise.

La réalisation de ces deux projets est essentielle pour permettre à Groupe ADF et à Groupe LAR de livrer d'importants contrats pour Hydro-Québec. En développant une capacité manufacturière accrue au Québec, ils contribueront à maximiser les retombées économiques des investissements dans le développement énergétique, à renforcer la chaîne d'approvisionnement québécoise et à réduire la dépendance envers des fournisseurs étrangers, notamment américains.

Citations :

« Groupe ADF est une entreprise familiale stratégique pour le secteur québécois de l'acier, qui fait la fierté du Québec depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, nous lui donnons les moyens d'investir, d'innover et de créer encore plus de bons emplois ici, chez nous. En même temps, nous renforçons notre capacité à fabriquer au Québec des composants essentiels à la modernisation de notre réseau électrique. Plus les entreprises québécoises seront en mesure de répondre aux besoins d'Hydro-Québec, plus les retombées économiques de nos grands projets énergétiques profiteront à nos travailleurs, à nos régions et à notre économie. Dans le contexte actuel, marqué par l'imposition de droits de douane américains, il est plus important que jamais de consolider notre chaîne d'approvisionnement et de soutenir nos manufacturiers afin qu'ils demeurent parmi les plus performants en Amérique du Nord. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« À travers le programme ESSOR, nous soutenons des projets d'investissement dans l'économie québécoise. C'est également un moyen concret d'armer nos entreprises face à un contexte géopolitique incertain et de soutenir nos fleurons. Je suis heureux que Groupe ADF, une entreprise familiale d'ici, ait bénéficié de fonds provenant de ce programme. En recevant un prêt de 4 millions de dollars pour son projet d'expansion à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, dans ma circonscription, il créera 82 emplois qui vitaliseront la région. C'est en soutenant des projets comme celui-ci que l'on bâtit le Québec de demain. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Le parcours de Groupe ADF illustre sa capacité à transformer des investissements dans la productivité en leviers durables de croissance. Notre soutien s'inscrit pleinement dans le rôle d'Investissement Québec : appuyer des projets d'innovation qui renforcent la compétitivité des entreprises québécoises et qui favorisent leur intégration aux chaînes d'approvisionnement de grands donneurs d'ordres, générant des retombées concrètes au bénéfice des régions et de l'ensemble du Québec. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« L'industrie de l'acier est un pilier de notre économie et un moteur de notre avenir industriel. Dans un contexte marqué par l'incertitude du commerce mondial, notre gouvernement demeure résolu à soutenir le secteur de l'acier au Québec et à garantir sa compétitivité à long terme. Cet investissement dans Groupe ADF cadre bien dans notre plan visant à soutenir les travailleurs, à renforcer le secteur de la fabrication au pays et à accroître la résilience économique, et il portera ses fruits. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Au fil des ans, nous avons hissé Groupe ADF au rang de fleuron québécois et d'acteur important de l'industrie en Amérique du Nord. Investir et innover ont toujours fait partie intégrante de notre stratégie de développement. Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec et Investissement Québec pour cet appui financier. Celui-ci procure à notre société les moyens nécessaires pour pouvoir rester concurrentielle face aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés, renforcer davantage notre position sur l'ensemble de nos marchés et poursuivre notre objectif de croissance durable. »

Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF

Faits saillants :

Groupe ADF est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, dans la fabrication et le montage de charpentes métalliques complexes et de composants assemblés lourds en acier.

Par le biais de sa filiale Groupe LAR, la société se spécialise aussi dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécanosoudées, principalement pour le marché de l'hydroélectricité au Canada.

L'aide financière accordée à l'entreprise est conditionnelle à la conclusion de certaines formalités contractuelles. Elle se compose : pour le projet à Terrebonne, d'un prêt de 1 million de dollars accordé dans le cadre du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement; pour le projet à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, d'un prêt de 10 millions de dollars provenant des fonds propres d'Investissement Québec et d'un prêt de 4 millions de dollars accordé dans le cadre du programme ESSOR.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a également annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars, par le biais du Fonds de réponse stratégique, dans le projet de Groupe ADF. Grâce à celui-ci, l'entreprise intensifiera sa contribution aux chaînes d'approvisionnement des infrastructures essentielles du Canada et renforcera les capacités nationales du pays en la matière.

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Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729; Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144