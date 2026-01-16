Prix du Québec - Le gouvernement du Québec lance l'appel de candidatures 2026

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de la Culture et des Communications annoncent le lancement de l'appel de candidatures pour les Prix du Québec 2026, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Cette année, 18 prix pourraient être attribués à des personnes inspirantes qui, grâce à leur œuvre ou à leur carrière remarquable, contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale. La date limite pour soumettre des candidatures est le 16 mars 2026, à 16 h 30.

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier (développement d'un institut de recherche ou administration et promotion de la recherche)

Prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques)

Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

Prix Lise-Watier (innovations scientifiques, entrepreneuriales, économiques ou commerciales)

Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovations sociales)

Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix culturels

Prix Albert-Tessier (cinéma)

Prix Athanase-David (littérature)

Prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

Prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

Prix Gérard-Morisset (patrimoine)

Prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

Prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Prix René-Lévesque (journalisme dans tous les types de médias)

Des jurys composés de pairs évalueront les dossiers de candidature au printemps, et l'identité des personnes lauréates sera dévoilée au plus tard le 30 novembre 2026. Celles-ci recevront des prix et des bourses non imposables totalisant près de 600 000 $.

Faits saillants :

Afin de refléter la richesse et l'essor de l'activité culturelle et scientifique dans la société québécoise, le gouvernement a créé en 1977 les Prix du Québec tels que nous les connaissons désormais.

Les personnes lauréates des Prix du Québec recevront une bourse de 30 000 $ (à l'exception de la personne lauréate du prix Relève scientifique, qui se verra remettre une bourse de 10 000 $), une médaille en argent gravée à leur nom et créée par la joaillière Ariane Marois, un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et le ministre responsable ainsi qu'une épinglette en argent plaqué or. Les deux finalistes du prix Relève scientifique recevront quant à eux un certificat de reconnaissance et une bourse non imposable de 3 000 $.

La 140 e médaille des Prix du Québec (pour les éditions 2027 à 2031) sera choisie par un jury à l'issue d'un concours de création qui se déroulera en 2026.

Depuis 1977, 289 Prix du Québec culturels et 204 Prix du Québec scientifiques ont été remis à des hommes et à des femmes d'exception en reconnaissance de leur œuvre ou de leur carrière admirable.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les Prix du Québec et la façon de présenter une candidature, consultez Québec.ca/PrixduQuébec.

