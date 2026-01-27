QUÉBEC INVESTIT DANS LA CROISSANCE DE VENTION

Optimiser la productivité des entreprises grâce à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, et Investissement Québec annoncent un investissement dans Vention pour accélérer sa croissance et celle de sa plateforme matérielle et logicielle d'automatisation industrielle propulsée par l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise montréalaise, qui aide les PME et les grandes entreprises d'ici et d'ailleurs à automatiser rapidement leurs activités manufacturières, pourra ainsi s'imposer davantage sur le marché en plein essor des solutions d'automatisation intuitives, modulaires et rapides.

Cette participation financière, à hauteur de 40 millions de dollars en devise américaine sous forme d'actions privilégiées dans le cadre d'une levée de fonds, s'ajoute à celle des partenaires suivants : NVIDIA, Desjardins Capital, Fidelity Investments et le Fonds de solidarité FTQ.

Citations :

« Quelle fierté de pouvoir soutenir une entreprise montréalaise qui connaît un tel succès ici et à l'international! En s'appuyant sur l'IA, Vention fait figure d'acteur clé du développement industriel au Québec et ailleurs grâce à sa plateforme unique. Cet outil désormais indispensable est employé à la fois par de petites entreprises et des multinationales et organisations de renom, comme Amazon et la NASA. Dans le contexte économique actuel, notre gouvernement croit fermement en l'importance d'appuyer les fleurons québécois pour qu'ils deviennent des géants mondiaux. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Par cette importante intervention en capital de risque, Investissement Québec est heureux de soutenir Vention dans sa volonté de devenir un leader mondial en automatisation industrielle, tout en assurant le maintien du siège social en sol québécois. En investissant dans sa croissance, nous favorisons l'émergence de nombreux projets d'innovation et d'optimisation chez nos manufacturiers québécois. Car pour demeurer plus compétitives, les entreprises doivent miser sur la productivité, et Vention est en mesure de les appuyer dans cette voie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Depuis le début, notre ambition est de démontrer qu'on peut faire émerger, à partir du Québec, une entreprise d'automatisation de calibre mondial. Montréal offre un écosystème exceptionnel en ingénierie et en IA, qui nous permet de repousser les limites de l'IA physique et d'avoir une influence concrète sur le secteur manufacturier. Ce nouveau financement marque une étape clé dans la croissance d'une entreprise créée ici, à Montréal, et active à l'échelle internationale. »

Etienne Lacroix, fondateur et chef de la direction de Vention

Faits saillants :

La participation financière provient en parts égales des fonds propres d'Investissement Québec et du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises.

Vention exploite une plateforme intégrée qui facilite et accélère l'exécution de projets d'automatisation et de robotique.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Cell. : 367 990-7086; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 863-3744