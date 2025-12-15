Investissement Québec déclare sa participation dans Coveo Solutions inc.

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le 12 décembre 2025, Fier-Succès, société en commandite (« Fier ») a été liquidée. Suite à cette liquidation, 678 641 actions à droit de vote subalterne (« actions à droit de subalterne ») de Coveo Solutions inc. (l'« émetteur ») que Fier détenait ont été transférées indirectement à Investissement Québec, par l'entremise de sa filiale IQ Fier inc. (la « liquidation »).

Immédiatement avant la liquidation, Investissement Québec avait la propriété véritable de, et exerçait une emprise sur, 10 944 254 actions à droit de vote multiple (« actions à droit de vote multiple ») de l'émetteur, représentant 27,3% des actions à droit de vote multiple émises et en circulation, et l'emprise, à titre de mandataire du Fonds pour la croissance des entreprises du Québec (« FCEQ »), sur 1 280 000 actions à droit de vote subalterne, représentant 2,3% des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation.

À la suite de la liquidation, Investissement Québec a la propriété véritable de, et exerce une emprise sur, 10 944 254 actions à droit de vote multiple et, par l'entremise de sa filiale IQ Fier inc., 678 641 actions à droit de vote subalterne et une emprise, à titre de mandataire du FCEQ, sur 1 280 000 actions à droit de vote subalterne, représentant respectivement 27,3% des actions à droit de vote multiple et 3,5% des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de l'émetteur.

Conformément à ses modalités, chaque action à droit de vote multiple est convertible en une action à droit de vote subalterne.

Investissement Québec, directement ou indirectement, a l'intention de détenir les actions à droit de vote multiple et les actions à droit de vote subalterne (ensemble, les « Actions ») à des fins de placement et d'investissement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable à l'égard (ou son emprise sur) des Actions, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à l'investissement sera déposée sur SEDAR ( www.sedar.com ). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Sylvain Gendron

Premier vice-président, Chef de la gestion des risques et affaires juridiques

Investissement Québec

1001, boulevard Robert-Bourassa, Bureau 1000

Montréal (Québec) H3B 4L4

Tél. : 514-876-9390

Adresse du siège de l'émetteur :

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 400

Montréal (Québec)

H3B 2S2

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. La Société soutient les entreprises à toutes les étapes de leur développement au moyen d'investissements, de financement et d'accompagnement adaptés à leurs objectifs, qu'il s'agisse d'augmentation de la productivité, d'innovation, de compétitivité ou encore de transition durable. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, elle appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches de développement de marchés locaux et internationaux et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

