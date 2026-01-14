Appuyer les entreprises québécoises - Le gouvernement soutient 260 PME partout au Québec

SHERBROOKE, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, et son adjointe parlementaire et députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annoncent un soutien au Réseau des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) pour accompagner 260 PME québécoises dans leurs projets de transformation numérique.

La contribution gouvernementale de 4,3 millions de dollars, accordée dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), appuiera l'organisme dans la réalisation de ce projet, évalué à plus de 9,9 millions. L'initiative misera sur l'expertise des CCTT dans les domaines liés au numérique. L'objectif : aider des centaines de PME de partout au Québec à réussir leur transformation numérique, et ce, dans le but d'accroître leur productivité et de stimuler leur croissance tout en les rendant plus compétitives.

Dans un contexte économique marqué par des défis majeurs, il est plus que jamais nécessaire d'investir pour encourager les PME québécoises à adopter des technologies numériques qui leur permettront d'être toujours plus performantes et concurrentielles dans des secteurs stratégiques. C'est dans cette optique que le gouvernement du Québec poursuit le déploiement de l'OTN, qui prévoit des investissements supplémentaires de 14 millions de dollars d'ici 2028 pour accélérer le virage numérique des entreprises québécoises.

« Ce soutien démontre que nous mettons nos forces en commun pour engager une véritable automatisation numérique de nos PME partout au Québec. Je crois fermement que cela viendra contrer la rareté de main-d'œuvre, prendre en compte les besoins réels des entreprises et offrir un accompagnement humain aux entrepreneurs et entrepreneures pour assurer la réussite de leurs projets numériques. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Avec l'OTN, notre gouvernement peut appuyer des projets porteurs comme celui du Réseau des CCTT et réaffirmer ainsi son engagement à soutenir la numérisation des entreprises québécoises. On vient créer les conditions gagnantes pour que nos PME puissent continuer de se distinguer face aux besoins évolutifs des marchés. »

Geneviève Hébert, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises) et députée de Saint-François

« La transformation numérique est plus nécessaire que jamais pour nous assurer que les entreprises de tout le territoire sont les plus productives et compétitives possibles. Les CCTT de partout au Québec constituent des partenaires de choix pour les PME qui désirent accélérer leur virage numérique, et nous remercions le gouvernement du Québec pour sa vision et les investissements qu'il effectue afin d'atteindre cet objectif. »

Ludovic Soucisse, président-directeur général du Réseau des CCTT

Faits saillants :

Le Réseau des CCTT comprend 59 centres d'innovation et de recherche appliquée. Il regroupe environ 2 000 spécialistes, qui aident annuellement 5 200 entreprises et organismes québécois à améliorer leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques dans le cadre de plus de 10 000 projets d'innovation et de recherche appliquée.

Lancée en 2021, l'OTN vise à appuyer la réalisation de projets accélérant le virage numérique des entreprises québécoises et favorisant la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Rappelons qu'en mars 2022, le Réseau des CCTT a reçu un soutien gouvernemental de 11 597 632 $, accordé par l'entremise de l'OTN, pour son projet Mon succès numérique. Les résultats obtenus par cette initiative ont permis, d'une part, de sensibiliser 48 000 entreprises aux bénéfices du numérique et, d'autre part, d'accompagner 2 160 d'entre elles dans l'identification de projets numériques. Parmi ces dernières, 525 ont réalisé des projets pour augmenter leur productivité.

