Québec annonce une subvention à Rivière-Saint-Jean pour l'adaptation aux risques côtiers

RIVIÈRE-SAINT-JEAN, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry ainsi que l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque, Yves Montigny, annoncent une subvention de 500 000 $ accordée à la Municipalité de Rivière-Saint-Jean pour la soutenir dans son adaptation à l'érosion et à la submersion côtières.

Concrètement, cet investissement permettra de réaliser des études ciblées pour mieux comprendre l'évolution des risques, explorer des solutions durables et planifier l'aménagement responsable du territoire de Rivière-Saint-Jean. L'ensemble des actions contribuera à assurer la vitalité socioéconomique et la résilience de la communauté à long terme. Cela sera particulièrement déterminant pour l'avenir du noyau villageois, qui comprend plusieurs infrastructures publiques et communautaires. Ce secteur accueille également la majorité des événements publics et culturels, notamment.

Citations :

« Avec des investissements de cette ampleur, nous veillons à préserver non seulement l'économie régionale, mais aussi la qualité de vie des communautés. Notre rôle, celui d'accompagner les municipalités dans ces enjeux, est important. Félicitations aux équipes impliquées qui ont à cœur la réussite des régions! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les changements climatiques accentuent les risques d'érosion et de submersion côtières, ce qui appelle des réponses adaptées aux réalités de chaque milieu. Avec ce soutien, on choisit d'agir en amont pour orienter les décisions d'aménagement, réduire les risques pour les communautés et renforcer la résilience du territoire. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Plusieurs localités de la Côte-Nord doivent aujourd'hui se doter de moyens d'adaptation plus robustes et variés pour répondre à l'intensification des risques côtiers. Il est donc essentiel d'accompagner les municipalités qui choisissent d'agir et d'étudier les scénarios d'adaptation aux effets de l'érosion et de la submersion côtières sur leur milieu de vie. À Rivière-Saint-Jean, les efforts déployés autour du noyau villageois illustrent bien la mobilisation des différents acteurs du milieu pour renforcer la vitalité sociale et économique qui bénéficiera à l'ensemble de la région. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque

« C'est avec une grande joie que la Municipalité de Rivière-Saint-Jean accueille l'octroi qui lui permettra de réaliser une analyse de situation en vue d'un aménagement durable de ses berges. Cette annonce représente bien plus qu'un simple appui financier : elle vient confirmer l'importance de préserver un lieu cher à notre communauté. Aujourd'hui, nous tournons une page importante. Plutôt que de faire face à l'incertitude, nous pouvons maintenant nous projeter vers l'avenir pour améliorer, développer et valoriser ce secteur, au bénéfice de toute la population. »

Georges Bachand, maire de Rivière-Saint-Jean

Faits saillants :

Les projets retenus découlent de besoins identifiés par la Municipalité. Ils sont soutenus par le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) par le biais du Bureau de projets en érosion et en submersion côtières.

Le Bureau de projets en érosion et en submersion côtières, coordonné par le MAMH, joue un rôle clé en renforçant le soutien aux organismes municipaux. Il offre un accompagnement complémentaire à celui des programmes gouvernementaux existants.

La subvention gouvernementale accordée à la Municipalité de Rivière-Saint-Jean pour la réalisation des projets s'inscrit dans le cadre du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, financé par les revenus du marché du carbone.

Liens connexes :

Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030

Bureau de projets en érosion et en submersion côtières

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected] ; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 438 341-2255, [email protected]; Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015 poste 83746, [email protected]