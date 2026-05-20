Efficacité énergétique - Des thermopompes plus accessibles pour réduire la facture d'électricité de près de 120 000 ménages québécois

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec investissent près de 350 M$ afin d'améliorer l'efficacité énergétique des logements, de réduire la facture d'électricité des Québécois et de soutenir la transition énergétique du Québec. Ces sommes permettront de bonifier l'aide financière offerte aux propriétaires d'immeubles admissibles pour les inciter à installer des thermopompes, au bénéfice direct de leurs locataires.

C'est ce qu'annoncent aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Bernard Drainville, et la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard.

Au Québec, nombreux sont les locataires qui sont plus susceptibles d'habiter des logements moins performants sur le plan énergétique, ce qui entraîne des coûts plus élevés. Les thermopompes représentent une solution concrète pour améliorer cette situation. Elles peuvent générer jusqu'à trois fois plus de chaleur que les systèmes de chauffage traditionnels pour la même quantité d'énergie consommée. Ainsi, elles pourraient permettre une diminution d'environ 20 % des coûts annuels, soit près de 250 $.

Citations :

« Avec ces investissements, on pose un geste concret pour aider les locataires à réduire leur consommation d'énergie et leur facture d'électricité. L'énergie économisée pourra être réinvestie pour poursuivre nos efforts de décarbonation et réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec. C'est une solution gagnant-gagnant, tant pour les Québécois que pour la réussite de notre transition énergétique. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« À Hydro-Québec, nous croyons que chaque client devrait pouvoir bénéficier des technologies qui permettent de consommer plus efficacement l'électricité et ainsi de réduire la facture. En rendant les thermopompes plus accessibles, nous améliorons le quotidien de milliers de familles, qui gagneront en confort tout au long de l'année, tout en contribuant à diminuer la pression sur notre réseau électrique. C'est une solution concrète qui donne les moyens de mieux faire face aux épisodes de froid comme aux vagues de chaleur, alors que les changements climatiques rendent les variations de température de plus en plus marquées. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

« Rendre les thermopompes plus accessibles, c'est aider concrètement des milliers de familles québécoises à réduire leur facture d'électricité et à améliorer leur confort au quotidien. En misant sur l'efficacité énergétique, on réduit notre consommation et la pression sur notre réseau électrique. On pourra ainsi mieux répondre aux besoins énergétiques du Québec pour les années à venir. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Rendre les logements plus efficaces sur le plan énergétique, c'est améliorer le quotidien de milliers de ménages québécois. En facilitant l'accès aux thermopompes dans les immeubles à logements multiples, nous contribuons à réduire les coûts d'habitation, à accroître le confort des locataires et à améliorer la qualité du parc résidentiel québécois. Cette initiative de notre gouvernement s'inscrit pleinement dans notre volonté de rendre les logements plus abordables, plus confortables et mieux adaptés aux besoins des ménages du Québec. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Une somme de 158,9 M$ du gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques, est versée à Hydro-Québec pour la mise en œuvre de cette mesure.

Hydro-Québec ajoute une contribution supplémentaire de 190,7 M$.

L'aide financière couvre environ 55 % des coûts liés à l'achat et à l'installation de thermopompes.

Hydro-Québec a déployé un plan ambitieux en matière d'efficacité énergétique, qui prévoit des investissements de 10 G$ d'ici 2035. L'installation de thermopompes est une mesure phare de ce plan, tout comme l'offre de thermostats intelligents à 0 $, qui permet de mieux consommer pendant les pointes hivernales. Plus de 300 000 thermostats ont été installés à ce jour.

La mesure vise les propriétaires d'immeubles situés dans des zones de précarité énergétique, lesquelles sont déterminées à l'aide de critères établis par Hydro-Québec, notamment l'indice de défavorisation matérielle et sociale, l'année de construction des bâtiments et la valeur foncière par rapport à la médiane de la région.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise notamment à soutenir les actions en matière d'efficacité énergétique, d'innovation et de transition climatique.

Liens connexes :

Sources : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Béatrice Déry Directrice des communications et attachée de presse Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime Cell. : 581 745-5399 Courriel : [email protected] Hydro-Québec Relations avec les médias 514 289-5005 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs