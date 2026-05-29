LAVAL, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et les membres du comité régional de sélection de projets de Laval sont heureux de lancer officiellement deux appels de projets dans le cadre du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité (FRR).

Une enveloppe pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars est rendue disponible dans le cadre de ces deux appels de projets, afin d'appuyer des initiatives structurantes répondant aux priorités déterminées par les élues et élus ainsi que les partenaires liés au développement de la région en matière d'occupation et de vitalité des territoires. Les projets soumis devront s'inscrire dans une des thématiques ciblées, à savoir l'itinérance et la transition socioécologique.

Pour l'itinérance, l'objectif de l'appel de projets est de soutenir des initiatives destinées à améliorer ou à pérenniser les environnements bâtis et sociaux liés à la prise en charge des personnes en situation ou à risque d'itinérance. Cet appel de projets vise ainsi les lieux de première ligne. Le dépôt de demandes représentant une démarche d'innovation sociale intégrant la participation citoyenne, une analyse différenciée selon les sexes et les principes de développement durable est encouragé.

Pour la transition socioécologique, l'objectif de l'appel de projets est de soutenir des initiatives citoyennes et collectives d'adaptation aux changements climatiques et de sensibilisation à la nature, à l'écologie ou à l'agriculture durable.

Citations

« Assurer la vitalité des territoires est un enjeu central pour l'avenir de nos régions, particulièrement dans un contexte de défis démographiques, économiques et sociaux. Le Fonds régions et ruralité permet aux acteurs locaux de se mobiliser et de concrétiser des projets porteurs qui répondent directement aux priorités et aux besoins de leur milieu. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« En misant sur des projets concrets et structurants, nous donnons aux communautés lavalloises les moyens d'agir directement sur des enjeux prioritaires comme l'itinérance et la transition socioécologique. Ces appels de projets démontrent notre volonté d'appuyer des initiatives ancrées dans le milieu, au bénéfice de toute la population. »

Céline Haytayan, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour Laval, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour les volets intelligence artificielle, quantique, sciences, innovation et défense, et députée de Laval-des-Rapides

« Les organismes lavallois jouent un rôle essentiel dans le développement de notre communauté. Grâce à ces appels de projets, nous pouvons soutenir des acteurs clés de notre milieu afin qu'ils poursuivent la mise en œuvre d'initiatives porteuses, adaptées aux réalités de notre territoire et aux besoins de la population. »

Stéphane Boyer, maire de Laval et président du comité régional de sélection de projets

Faits saillants :

Les organismes admissibles ont jusqu'au 18 septembre 2026 pour déposer leur demande d'aide financière sur la page Web du volet 1.

L'enveloppe régionale totale pour Laval pour la période 2025-2028 est de 4 216 443 $.

Les priorités de Laval ciblées par les appels de projets sont : Renforcer la capacité d'action de l'écosystème de développement social lavallois; Soutenir l'adaptation aux changements climatiques et la transition socioécologique du territoire lavallois et de sa population.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]