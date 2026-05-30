Infrastructures municipales : le gouvernement du Québec soutient le projet de Saint-Dominique-du-Rosaire

SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE, QC, le 30 mai 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 320 350 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire pour le projet de construction d'un garage municipal.

Le projet consiste en la construction d'une nouvelle infrastructure comprenant une aire de garage munie d'une porte, un bureau servant de salle de repos, d'un local technique ainsi que d'espaces utilitaires. Le bâtiment aura une superficie totale approximative de 466 mètres carrés, ce qui inclut une mezzanine, et sera composé d'une structure de bois. Le projet prévoit également la démolition de l'ancien garage municipal.

Citations :

« Notre gouvernement est en action partout au Québec pour l'amélioration des infrastructures collectives. Et cela passe par des aides financières qui font une réelle différence, comme c'est le cas pour Saint-Dominique-du-Rosaire. Cette nouvelle arrive à point pour la Municipalité, qui avait le souhait de construire un garage pensé pour ses besoins, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. Merci à tous ceux et celles qui ont permis l'annonce d'aujourd'hui. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Quelle belle nouvelle pour Saint-Dominique-du-Rosaire et plus précisément pour le personnel municipal qui pourra profiter d'un meilleur environnement de travail! Je suis très contente de voir notre gouvernement investir dans la région de l'Abitibi avec des projets comme ceux-ci, qui sont importants pour l'efficacité des municipalités, au bénéfice des gens qui y vivent. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« L'ancien garage municipal était devenu désuet et était en fin de vie. Un nouveau garage était devenu nécessaire pour assurer l'entretien et la réparation de notre machinerie. Des études ont démontré qu'il était moins coûteux de construire un nouveau bâtiment que de mettre l'ancien aux normes. Pour une municipalité comme la nôtre, aux ressources financières limitées, l'aide du gouvernement du Québec était essentielle à la réalisation de ce projet. Nous en sommes donc très reconnaissants. »

Michelle St-Laurent, mairesse de Saint-Dominique-du-Rosaire

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit en 2026-2036 des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le soutien comprend également une majoration de 10 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

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SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]