Lancement des consultations dans le cadre des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annonce aujourd'hui le lancement de la consultation dans le cadre des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales.

Cette démarche vise à mobiliser les partenaires du milieu autour des enjeux liés au coût et au financement de nos infrastructures municipales, principalement des infrastructures d'eau.

Une participation essentielle pour alimenter les travaux

Dans un contexte marqué par l'augmentation importante des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre de même que celle des exigences réglementaires, cette consultation permettra de connaître les points de vue de la population, des élus municipaux, des membres des administrations municipales et des acteurs du secteur de la construction. Les commentaires ainsi recueillis serviront à mieux définir les priorités d'action et à dégager des pistes d'optimisation, en ayant comme but d'assurer la modernisation et la pérennité des infrastructures essentielles aux communautés.

Les participants intéressés sont invités à répondre au questionnaire en ligne sur Consultation Québec ou à y déposer un mémoire d'ici le 10 juin 2026.

Une démarche structurée en quatre étapes

Les travaux se poursuivront au cours des prochains mois avec la tenue d'états généraux d'ici la fête de la Saint-Jean-Baptiste, d'une rencontre de la Table Québec-Municipalités ainsi que de travaux d'un comité d'experts réunissant des représentants du milieu municipal et des ministères et organismes concernés ainsi que des spécialistes en infrastructures. Un rapport de recommandations viendra clore la démarche en décembre 2026.

Citations :

« Il faut diminuer les coûts de nos infrastructures pour en faire plus avec l'argent de la population. Cette consultation en ligne va jeter les bases de nos états généraux. Le secteur privé va y jouer un rôle important, entre autres pour promouvoir les meilleures pratiques. Québec va demeurer un partenaire de nos municipalités, notamment sur le plan fiscal, et nous allons, ensemble, établir une nouvelle relation de partenariat axée sur l'efficacité, la stabilité et la prévisibilité. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Le lancement de la consultation marque une étape essentielle pour bâtir des infrastructures durables, résilientes et adaptées aux réalités de nos communautés. Les villes et les municipalités sont au cœur des besoins du terrain; leur participation active est indispensable afin de développer des solutions concrètes, viables et porteuses pour les générations futures. Ensemble, nous avons la responsabilité de pérenniser nos infrastructures tout en assurant le développement harmonieux de nos régions. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre des Affaires municipales

Fait saillant :

À l'initiative de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, une réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales permettra notamment d'examiner :

- l'utilisation des pouvoirs fiscaux municipaux afin d'optimiser la marge de manœuvre disponible;

- la création de modèles de financement plus efficaces, plus souples et plus prévisibles;

- les façons de prioriser les besoins en ce qui concerne le maintien des actifs municipaux;

- les normes et exigences pouvant être revues afin de réduire les coûts de construction des infrastructures.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]