Le gouvernement du Québec subventionne Saint-Hippolyte pour lui permettre de mieux desservir sa population

SAINT-HIPPOLYTE, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 023 600 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Hippolyte pour la construction de son garage municipal.

Le nouveau bâtiment comprendra une baie de lavage, une mezzanine, des bureaux administratifs, une cuisinette ainsi que des espaces utilitaires. L'édifice de 12 portes sera érigé au 1565, chemin des Hauteurs et aura une superficie d'environ 1 440 mètres carrés. D'autres travaux sont prévus, tels que le raccordement aux puits de même que l'aménagement d'un bassin de rétention et de près de 50 cases de stationnement extérieures.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'investir dans les infrastructures municipales partout au Québec. Un garage qui répond aux besoins de la population, c'est essentiel pour le dynamisme d'une municipalité et la qualité de vie des citoyennes et citoyens. C'est d'ailleurs la communauté qui est la véritable bénéficiaire des services qui y sont offerts. Merci à Saint-Hippolyte pour ce projet important pour la collectivité! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Actuellement, le bâtiment qui sert de garage municipal n'est plus adapté à la réalité de Saint-Hippolyte, particulièrement sur le plan de l'espace. Je suis donc heureuse de savoir que la municipalité pourra construire un nouvel édifice fonctionnel et moderne qui facilitera grandement le travail du personnel. Félicitations aux gens qui ont participé à la concrétisation de ce dossier! »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« Ce nouveau garage municipal constitue un investissement essentiel pour Saint-Hippolyte. Il permettra à nos équipes de bénéficier d'installations modernes, sécuritaires et adaptées à l'entretien de notre vaste territoire, tout en assurant des services de qualité à notre population. Nous remercions chaleureusement notre députée, madame Sonia Bélanger, ainsi que le gouvernement du Québec pour cette importante contribution qui permettra de concrétiser ce projet structurant pour notre communauté. »

Isabelle Poulin, mairesse de Saint-Hippolyte

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit en 2026-2036 des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

En juin 2025, le PRACIM 2025-2028 a été mis en place. Ce dernier priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Hugo Lajoie, Directeur, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, [email protected]