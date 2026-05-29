Saison de chasse 2026 - Modifications réglementaires pour les périodes de chasse au cerf de Virginie dans la zone 27 ouest et de chasse à l'orignal dans certaines zecs

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec apportera des ajustements aux périodes de chasse au cerf de Virginie dans la zone 27 ouest, située dans la région de la Capitale-Nationale, et aux périodes de chasse à l'orignal dans huit zecs, pour la saison 2026. Ces modifications entraîneront des périodes de chasse réduites par rapport à celles annoncées en décembre dernier pour les zones concernées.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Chasse au cerf de Virginie - Zone 27 ouest

La période de chasse à l'arc et à l'arbalète sera de six jours (du 7 au 12 novembre) et elle sera suivie d'une période de trois jours de chasse à l'arme à chargement par la bouche, au fusil, à l'arc et à l'arbalète (du 13 au 15 novembre), réservée au cerf avec bois.

Des permis spéciaux de chasse au cerf sans bois sont attribués au tirage au sort, dont les inscriptions sont ouvertes dès d'aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 15 juin 2026.

Chasse à l'orignal

Les périodes de chasse à l'arc et à l'arbalète et de chasse à l'arme à feu ont été écourtées dans trois zecs de la zone 27, dans la région de la Capitale-Nationale, soit celles de Batiscan-Neilson, des Martres et de la Rivière-Blanche.

La période de chasse à l'arme à feu a également été raccourcie dans la zec Jeannotte, située dans la zone 26, en Mauricie, ainsi que dans les zecs Dumoine, de Kipawa, Maganasipi et Restigo, situées dans la zone 13, en Abitibi-Témiscamingue.

Citations :

« J'apporte ces ajustements à la suite de nombreux échanges avec les partenaires concernés, qui ont clairement exprimé le souhait d'une mise en œuvre plus progressive des changements initialement proposés. Nous disposions de la marge de manœuvre nécessaire pour agir en ce sens, et ce, suffisamment tôt pour permettre aux chasseurs de planifier adéquatement leurs activités en vue de la prochaine saison de chasse. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Ces ajustements importants pour nos chasseurs et notre territoire sont le fruit d'un formidable travail d'équipe. Grâce à l'écoute, au dialogue et à la collaboration entre les différents acteurs du milieu, nous sommes parvenus à un résultat équilibré qui répond aux réalités de notre région. Je remercie sincèrement la ministre pour son écoute et sa collaboration. Nos amateurs de chasse peuvent maintenant se concentrer exclusivement sur la préparation de la prochaine saison. »

Vincent Caron, député de Portneuf, adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et adjoint gouvernemental pour la région de la Capitale-Nationale

Liens connexes :

Pour consulter toutes les dates de chasse.

Pour plus d'informations sur le tirage au sort de permis spéciaux.

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de

la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs