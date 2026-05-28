Huitième cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Sept lauréats honorés pour leur engagement exemplaire

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'ont été remis les prix Reconnaissance jeunesse 2026. Lors de la cérémonie, tenue à l'Agora de l'Assemblée nationale, le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, a souligné le dynamisme et l'engagement des jeunes honorés. Il a également mis en lumière l'importance du travail des personnes passionnées qui œuvrent en intervention jeunesse.

Les personnes lauréates dans l'une des catégories Jeunesse pour les 15 à 35 ans sont :

Mme Gabrielle Chavrette, région de Montréal

Prix Persévérance

Malgré une dyslexie et une dysorthographie sévères, ainsi qu'un parcours marqué par de nombreuses épreuves personnelles, Gabrielle a poursuivi ses études avec détermination jusqu'à obtenir un baccalauréat et à entreprendre une maîtrise en sociologie. Engagée auprès des jeunes comme instructrice civile au sein du Corps de cadets 2800 Verdun et administratrice de Ressources Jeunesse de Saint-Laurent, elle met aujourd'hui son vécu au service de la communauté. Par sa résilience et son implication sociale, elle incarne une persévérance inspirante.

M. José Eduardo Dorante Pardo, région de Montréal

Prix Réussite et rayonnement

Arrivé au Canada à l'âge de dix ans en tant que réfugié en provenance du Venezuela, José Eduardo développe très tôt une conscience de la valeur du travail et de la persévérance. Aujourd'hui employé à l'Aide juridique de Montréal et fondateur de MTL Héros du Terrain, il accompagne des personnes vulnérables dans l'accès à leurs droits tout en menant de nombreux projets à portée sociale. José Eduardo est l'exemple de la réussite jeunesse portée par l'action, la détermination et un engagement constant envers sa communauté.

Mme Livia Pittikwi-Lacasse, région de la Mauricie

Prix Jeunesse autochtone

Fière de ses racines atikamekw, Livia s'est donné pour mission de faire découvrir et rayonner sa culture auprès des jeunes de La Tuque. Déterminée, elle mobilise partenaires, organismes et institutions pour organiser le premier Pow-wow jeunesse dans sa communauté afin de favoriser l'apprentissage, la rencontre et le dialogue interculturel. Très impliquée bénévolement à la Maison des jeunes, elle se distingue par son engagement inspirant et sa volonté de créer des projets porteurs de sens pour la jeunesse.

Mme Ingrid Sanchez Gonzalez, région de Laval

Prix Coup de cœur

Arrivée au Canada en 2006 dans un contexte de demande d'asile, Ingrid développe très jeune une conscience sociale nourrie par les réalités vécues autour d'elle et la convertit en un engagement profond envers les autres. Première femme de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, elle œuvre aujourd'hui comme intervenante psychosociale en maison d'hébergement et préside le conseil d'administration du Centre des femmes de Saint-Laurent. Son approche, profondément humaine, favorise la confiance, l'écoute et la reconstruction.

Les personnes lauréates dans l'une des catégories Intervention jeunesse pour les 18 ans et plus sont :

M. Yann le Chevoir, région de Montréal

Prix Implication

Développeur logiciel chez CAE et président fondateur d'ÉducHTech, Yann consacre une part importante de son parcours professionnel et bénévole à la robotique éducative. Son engagement exceptionnel auprès de la jeunesse allie expertise technologique, pédagogie et leadership humain. Par son implication soutenue depuis près de dix ans, il crée des environnements d'apprentissage où les jeunes développent confiance, compétences et sentiment d'appartenance.

Mme Sarah Vachon, région de la Capitale-Nationale

Prix Intervention jeunesse autochtone

Sarah accompagne les jeunes autochtones avec une présence profondément humaine, empreinte d'écoute, de respect et de bienveillance. Depuis la fin de ses études, elle œuvre comme intervenante jeunesse au Centre d'amitié autochtone de Québec, où elle s'est imposée comme une personne significative pour les jeunes. À travers ses interventions, Sarah les encourage à se reconnecter à leurs racines, aux enseignements de leur nation et à leur identité. Son engagement quotidien contribue à bâtir une jeunesse plus confiante et porteuse de changement.

Mme Joëlle Dalpé, région de Montréal

Prix Emmett-Johns

Depuis plus de vingt ans, Joëlle transforme le quotidien de centaines de jeunes grâce à des projets novateurs qui allient intervention psychosociale, sport et engagement communautaire. À travers chacune de ses initiatives, comme le Projet Delta, Elle-O-Sport et Pomme-Orange, Joëlle contribue à améliorer les milieux de vie des jeunes, particulièrement de celles et ceux vivant des situations de vulnérabilité, tout en soutenant les équipes qui les accompagnent.

Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur entre 1 500 $ et 2 000 $ et d'un trophée.

Citation

« Toutes mes félicitations à l'ensemble des lauréats ! Dans toutes les régions, les jeunes s'impliquent avec cœur dans leur communauté. Par leur engagement, leur créativité et leur solidarité, ils contribuent à façonner des milieux de vie plus humains, dynamiques et inspirants. En soulignant leur parcours et leurs réalisations, nous rappelons à quel point la jeunesse est une force essentielle pour bâtir un Québec fier, vivant et tourné vers l'avenir. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Créés par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), les prix Reconnaissance jeunesse visent à souligner les réalisations exceptionnelles des jeunes du Québec et l'apport considérable des intervenantes et intervenants qui se sont illustrés par leur engagement auprès de la jeunesse.

Ils récompensent des jeunes âgés de 15 à 35 ans ainsi que des intervenantes et intervenants jeunesse de 18 ans et plus. Les candidatures de chaque catégorie sont évaluées par un comité de spécialistes.

Les trophées des prix Reconnaissance jeunesse 2026 ont été conçus par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats, consultez cette page sur Québec.ca.

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, [email protected]