/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce visant à combattre le crime organisé en territoire autochtone/

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en compagnie du ministre fédéral de la Sécurité publique, M. Gary Anandasangaree, convie les représentants des médias à une conférence de presse concernant des actions concertées pour combattre le crime organisé en territoire autochtone.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 10 h le mercredi 15 juillet, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra l'événement seront envoyées vers 11 h le 15 juillet.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 15 juillet 2026



Heure : 17 h 30



Lieu : Québec (Québec)

SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]