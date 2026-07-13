Québec et la Nation Atikamekw ouvrent un nouveau chapitre en foresterie

LA TUQUE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Nation Atikamekw sont heureux d'annoncer que le Projet pilote innovant Notcimik, qui vise à établir une gestion participative en foresterie, est officiellement en marche.

Le projet pilote prend forme sur le terrain

En effet, les parties ont élaboré ensemble une feuille de route pour le Projet pilote innovant Notcimik qui précise les étapes devant mener à la concrétisation de la volonté exprimée dans l'Énoncé d'intention signé le 13 mars 2026. Grâce à un soutien financier de 470 000 $ du gouvernement du Québec, une première démarche structurante pour cartographier des sites d'intérêt du territoire ainsi que pour consolider des structures regroupant les chefs de territoires des trois communautés peut aller de l'avant.

Vers une gestion forestière réinventée en région

En collaboration avec les acteurs régionaux, un travail visant à définir les composantes d'une gestion forestière régionalisée en vue de son expérimentation est en cours. Durant cette période, des propositions pourront être faites concernant, notamment :

des modalités d'aménagement forestier adaptées aux valeurs et aux sites d'intérêt atikamekw;

l'organisation à mettre en place afin de déployer une gestion forestière participative permettant d'améliorer et d'optimiser la participation et la concertation entre les Atikamekw Nehirowisiw, l'industrie forestière et les différents acteurs régionaux concernés et actifs sur le territoire, ainsi que ses responsabilités en matière de planification;

le territoire d'expérimentation visé;

le mode de consultation des communautés et des chefs de territoire atikamekw et des autres acteurs régionaux;

un modèle potentiel de tarification des bois adapté;

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, le ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le grand chef de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, le chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Méquish, le conseiller élu du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Glenn Dubé.

Citations :

« Je suis fière de voir le Projet pilote innovant Notcimik prendre forme et avancer concrètement. Dans un contexte où le secteur forestier québécois fait face à des défis importants, cette initiative démontre qu'en unissant nos forces et en établissant un dialogue d'ouverture, nous sommes capables de bâtir des solutions durables. Nos forêts sont un pilier de notre richesse collective et nous choisissons d'en assurer l'avenir ensemble. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« La mise sur pied de ce projet pilote est le fruit d'importants travaux en collaboration étroite avec le Conseil de la Nation Atikamekw. On le dit depuis longtemps, les Premières Nations ont une connaissance fine du territoire et doivent être impliqués dans la gestion du territoire forestier. Dans l'esprit du renforcement de nos relations de nation à nation, j'ai espoir que ce projet pilote jettera les bases d'un partenariat solide, qui bénéficiera à tous les utilisateurs du territoire. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Il était essentiel de revoir la méthode de la planification forestière en tenant réellement compte de l'avis des Atikamekw. Avec le Projet pilote Notcimik, les préoccupations des chefs de territoire pourront être entendues et respectées dès le début du processus. La Nation Atikamekw détient ses droits ancestraux et elle a la légitimité de décider sur toutes questions touchant Nitaskinan. Le Projet pilote Notcimik a le potentiel de tracer la voie de l'avenir de la foresterie. »

Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamekw

« L'époque où la consultation des chefs de territoire pouvait sembler constituer une étape accessoire dans la planification forestière est révolue. Les chefs de territoire auront leur mot à dire concernant le territoire. Le succès du Projet pilote Notcimik en dépend. »

Sipi Flamand, chef de la communauté de Manawan

« Le Projet pilote Notcimik apporte des solutions aux défis entourant la foresterie. La démarche proposée est inclusive et il est légitime de croire que celle-ci a la capacité d'atténuer les tensions existantes sur le territoire. Dans la défense de nos droits, nous avons le devoir d'offrir une paix d'esprit aux Atikamekw Nehirowisiwok lorsqu'ils sont en territoire. »

Vivianne Chilton, cheffe de la communauté de Wemotaci

« Notre territoire, nos forêts et nos ressources naturelles sont des éléments fondamentaux de notre culture. Nous devons en prendre soin pour assurer l'avenir de nos enfants. Il est donc impératif que nous participions pleinement aux planifications forestières stratégiques et harmonieuses. Le Projet pilote Notcimik peut nous offrir cela. »

Jean-Claude Méquish, chef de la communauté d'Opitciwan

Faits saillants :

Une équipe collaborative composée de représentantes et représentants du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, de la Nation Atikamekw et d'industriels forestiers a entamé des discussions pour assurer une planification harmonieuse et la poursuite des activités d'aménagement forestier pendant la période de déploiement du projet pilote.

Un comité de suivi, sur lequel le Québec et les Atikamekw seront représentés de façon paritaire, sera également mis en place pour assurer une vigie ainsi qu'un soutien étroit au Projet pilote innovant Notcimik. Il pourra faire des recommandations à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts afin de contribuer au succès du projet.

Rappelons que la mise en marche du Projet pilote innovant Notcimik est rendue possible grâce à l'adoption, en juin, du projet de loi 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif .

Liens connexes :

Pour suivre l'évolution des travaux du projet pilote et consulter la feuille de route, visitez www.notcimik.ca .

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Pour obtenir des renseignements sur le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit :

Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit | Gouvernement du Québec

www.facebook.com/SRPNI

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

À titre de conseil tribal, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) offre divers services aux communautés. Le CNA assume aussi un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw grâce au bureau du président/grand chef élu au suffrage universel par l'ensemble des membres de la Nation Atikamekw, collectivement détenteurs des droits et titres ancestraux.

Sources : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts 5700, 4e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 6R1 Cell. : 367 977-7465 [email protected] Maxime Tardif Attaché de presse

Vice-premier ministre Ministre de la Sécurité intérieure Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ministre responsable du Nord-du-Québec Tél. : 819 444-7064 Réjean Néquado Coordonnateur aux communications

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SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts