Propulser la créativité numérique à Montréal - Québec alloue 100 000 $ à l'UQAM pour stimuler l'innovation en créativité numérique

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, annonce l'octroi de 100 000 $ à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour soutenir la réalisation de son projet d'étude en créativité numérique - Pour un véhicule collectif d'innovation. La ministre a fait cette annonce lors d'une table ronde des partenaires de l'écosystème de la créativité numérique qu'elle a organisée en collaboration avec l'UQAM chez Moment Factory et qui a réuni une vingtaine d'intervenants du milieu.

Cet investissement gouvernemental permettra de brosser un portrait des besoins et des occasions en matière d'innovation dans le secteur de la créativité numérique. Il permettra aussi de soutenir la réalisation du plan d'affaires de la solution optimale qui émergera au terme de l'étude. Ce projet est estimé à 284 000 $. Soulignons que la Ville de Montréal l'appuie également en accordant une contribution financière de 75 000 $ à l'UQAM.

En plus des intervenants mentionnés ci-dessus, quatorze partenaires représentant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'écosystème sont engagés dans ce projet : Moment Factory, Solotech, PHI, PixMob, Les 7 Doigts, le Partenariat du Quartier des spectacles, Triptyq Capital, Behaviour interactif, la Société des arts technologiques, Zú, La Piscine, TAIT, CAE et la Caisse de la culture. Ils partagent tous la volonté commune de mettre en valeur le potentiel du secteur à travers une initiative structurante et mobilisatrice en innovation, conçue pour s'amplifier dans le temps. De nouveaux partenaires s'ajouteront au fil de son déploiement.

Rappelons que l'écosystème québécois de la créativité numérique est composé de nombreuses organisations de tailles diverses, qui réalisent des projets à l'international et qui génèrent une grande visibilité pour le Québec. Plusieurs artistes et studios, employant environ 50 000 personnes au total, collaborent dans un contexte de forte concurrence mondiale pour rayonner, innover et se développer.

Dans l'environnement économique actuel, cet investissement vient renforcer la volonté du gouvernement du Québec de stimuler l'innovation dans les secteurs clés de son économie et de maintenir sa compétitivité à l'échelle nationale et internationale.

Citations :

« Pour la métropole et pour le Québec, la créativité numérique représente un créneau d'excellence, propulsé à la fois par l'UQAM et un écosystème dynamique déjà bien implanté. Cette étude nous aidera à identifier les leviers permettant de stimuler davantage l'innovation dans ce secteur stratégique, en vue de mieux faire rayonner notre savoir-faire et notre créativité reconnue. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La créativité numérique est un secteur prioritaire pour le gouvernement du Québec, comme en témoigne la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture. Par ce levier, nous voulons donner une impulsion à ce domaine d'avenir et fournir les outils nécessaires pour favoriser son développement et son rayonnement au Québec et à l'international. Le projet de l'UQAM représente un pas important dans cette direction! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Ville de Montréal est fière de soutenir financièrement cette initiative, qui vise à propulser le potentiel de notre métropole en matière de créativité numérique. En investissant dans ce projet porté par l'UQAM et ses partenaires, nous contribuons collectivement à renforcer l'écosystème d'innovation qui fait rayonner Montréal sur la scène nationale et internationale. Notre administration a la ferme volonté de continuer de travailler avec ses partenaires pour stimuler l'innovation à Montréal et créer un contexte favorable à l'essor de ce secteur stratégique pour l'avenir économique et culturel de notre ville. »

Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

« L'UQAM se réjouit de l'obtention de cette subvention. Elle servira au déploiement d'un projet d'étude et d'un plan d'affaires permettant de mieux saisir les occasions d'innovation en créativité numérique. Notre université est reconnue dans ce domaine grâce à l'expertise avant-gardiste de ses chercheuses et chercheurs, qui font avancer la recherche, l'innovation et la création dans cette discipline. L'UQAM agit comme un moteur qui fédère les actrices et acteurs de l'écosystème de la créativité numérique, un secteur en plein essor et d'une grande importance pour l'économie et la vitalité du Québec et de Montréal. »

Christian Agbobli, vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal

Faits saillants :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régionalet ministre responsable de la Métropoleet de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]