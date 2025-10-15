Favoriser le développement et la réussite de nos jeunes - Le gouvernement du Québec investit dans la jeunesse québécoise

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, annonce l'octroi de 55,5 millions de dollars au programme Créneau carrefour jeunesse, qui a pour objectif de soutenir les jeunes de 15 à 35 ans dans leur transition vers la vie adulte.

Ce sont donc 18,5 millions de dollars qui seront investis annuellement, au cours des trois prochaines années, dans ce programme du Secrétariat à la jeunesse, qui est mis en œuvre sur tout le territoire du Québec en partenariat avec les carrefours jeunesse emploi.

Le soutien gouvernemental permettra d'appuyer les organismes admissibles pour qu'ils puissent continuer à favoriser la persévérance scolaire et l'autonomie personnelle des jeunes, à augmenter leur participation à des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

Citations :

« Le Créneau carrefour jeunesse joue un rôle clé dans le développement personnel et professionnel de nos jeunes, qui contribuent à bâtir le Québec de demain. Je suis très fier de ce partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi dans nos régions. Il permet d'appuyer concrètement notre relève, tant pour favoriser sa persévérance scolaire que pour lui offrir un tremplin vers le milieu du travail. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Par l'entremise du Créneau carrefour jeunesse, nous offrons aux jeunes de toutes les régions des outils concrets pour qu'ils puissent s'accomplir, participer activement au développement de leur milieu et réaliser leurs projets. Leur créativité, leur ténacité et leur volonté de contribuer au dynamisme de leur communauté sont des sources continuelles d'inspiration. »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

Depuis sa mise en œuvre en 2016, le programme Créneau carrefour jeunesse oriente ses activités pour répondre à quatre enjeux principaux, soit le décrochage scolaire des jeunes, leurs difficultés d'intégration socioprofessionnelle et leur faible participation citoyenne ainsi que le faible taux de démarrage d'entreprise chez cette partie de la population.

Ce programme s'inscrit dans le Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir, à outiller et à valoriser les jeunes dans les différentes sphères de leur vie.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

