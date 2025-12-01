Sensibilisation à la détresse psychologique et prévention - Le gouvernement du Québec investit dans le bien-être des jeunes

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, annonce un soutien à la Fondation Jeunes en tête pour l'aider à poursuivre sa mission de sensibilisation de la jeunesse québécoise à la détresse psychologique et à sa prévention.

Une somme de 600 000 $, répartie sur trois ans, permettra à l'organisme d'élargir la portée de ses ateliers sur la santé mentale, actuellement présentés dans 300 écoles secondaires de toutes les régions du Québec. D'ici 2027-2028, ce sont 12 500 jeunes de 12 à 18 ans qui s'ajouteront aux 50 000 jeunes que la Fondation joint déjà annuellement. Grâce à ses programmes, la Fondation œuvre à déstigmatiser, à sensibiliser et à outiller les prochaines générations et leur entourage. L'objectif : les aider à mieux répondre aux défis de la vie et de l'adolescence.

Citations :

« En collaborant étroitement avec la Fondation Jeunes en tête, nous renforçons un travail essentiel de prévention auprès de notre jeunesse. Ce partenariat permet d'offrir aux jeunes des outils concrets pour faire face plus tôt et plus sereinement aux défis qu'ils rencontrent. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer cette démarche préventive, qui contribue, grâce à un acteur engagé du milieu, à promouvoir le bien-être et la santé mentale des adolescentes et adolescents partout au Québec. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

« Depuis plus de vingt-cinq ans, notre présence sur le terrain auprès des adolescentes et adolescents du Québec nous démontre chaque jour à quel point la prévention et l'éducation en santé mentale sont essentielles, surtout dans un contexte où la détresse psychologique ne cesse d'augmenter. Ce soutien gouvernemental confirme que nous ne sommes pas seuls : des alliés clés croient, comme nous, que la prévention est la voie pour assurer un avenir serein et prospère pour les générations futures. Grâce à cette collaboration, nous pourrons joindre encore plus de jeunes et leur offrir des outils qui, tôt ou tard, deviendront des repères précieux pour traverser les périodes plus difficiles. »

Mélanie Boucher, présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en tête

Faits saillants :

La Fondation Jeunes en tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes du Québec âgés de 11 à 18 ans grâce à ses différents programmes de sensibilisation et à son contenu en ligne.

Cette contribution financière est octroyée dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030 du Secrétariat à la jeunesse, qui vise à soutenir, à outiller et à valoriser les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie.

