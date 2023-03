Prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières - Le gouvernement investit près de 70 M$ pour protéger les berges de l'est du Québec

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Dans sa volonté d'aider les régions à faire face aux effets des changements climatiques, le gouvernement est fier d'annoncer un financement de près de 70 millions de dollars pour lutter contre l'érosion et la submersion côtières dans l'est du Québec. De cette somme, 9,4 millions de dollars seront consacrés à la protection d'infrastructures et de biens menacés par l'érosion dans la municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

Le premier ministre, M. François Legault, en a fait l'annonce en compagnie du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

L'aide financière découle de l'axe S'adapter aux changements climatiques du Plan pour une économie verte, lancé en 2020. Elle contribuera à la réalisation de six projets, sous la coordination du ministère de la Sécurité publique, soit au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Citations :

« Depuis plusieurs années, nos régions côtières sont frappées par des tempêtes plus intenses et la montée des eaux, à cause des changements climatiques. Nous avons la responsabilité d'être le gouvernement de toutes les régions du Québec et de donner à celles-ci les moyens de s'adapter le plus possible à ces conditions. Nous tenons notre promesse. Grâce à ce premier investissement, nos régions vont pouvoir se protéger de l'érosion des berges. »

François Legault, premier ministre

« Depuis 2018, le gouvernement du Québec soutient le milieu municipal en finançant des mesures liées à l'érosion et à la submersion côtières par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres, pour un total de plus de 44 millions de dollars. Aujourd'hui, je suis fier de confirmer que nous redoublons d'ardeur, en collaboration avec les municipalités côtières, afin de rendre ces milieux de vie encore plus sécuritaires et d'en protéger les biens et les infrastructures essentielles. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les changements climatiques ont déjà des effets importants sur les quelque 4 000 kilomètres de littoral du Québec maritime. Il faut prévenir les effets de l'érosion côtière sur cette richesse à protéger. C'est pourquoi notre gouvernement soutient les municipalités côtières afin que celles-ci mettent en place des mesures d'adaptation durables et structurantes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Je remercie le premier ministre et tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour nous offrir l'accompagnement du ministère de la Sécurité publique dans la mise en place de solutions concrètes. Personne n'est trop préparé à faire face aux tempêtes. C'est rassurant de constater que notre gouvernement adopte une approche proactive. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :

Ce financement de près de 67,4 millions de dollars pour les six projets annoncés découle de l'action 3.1.3.3 du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs . Il vise à implanter des solutions d'adaptation à l'érosion et à la submersion côtières. Il s'inscrit dans les efforts du Cadre pour la prévention de sinistres, pour faire face aux risques liés à l'érosion et à la submersion côtières.

Le Cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du Cadre provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques. La somme de près de 67,4 millions de dollars annoncée, aujourd'hui, vient ainsi bonifier le budget du Cadre, pour qu'un soutien supplémentaire soit offert à des municipalités afin d'atténuer les risques liés à l'érosion et à la submersion côtières.

Le ministère de la Sécurité publique accompagnera les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation financées par le gouvernement du Québec.

Les six projets d'atténuation des risques ont été retenus à la suite d'analyses réalisées par des spécialistes en géomorphologie du ministère de la Sécurité publique, selon des critères tels que la probabilité d'occurrence de l'aléa et ses conséquences potentielles sur les personnes, les biens et les infrastructures. Les travaux, qui se dérouleront jusqu'en 2026-2027, consisteront notamment au déplacement de certaines résidences et à la construction des ouvrages de protection des berges dans les différents secteurs ciblés.

Liens connexes :

Cadre pour la prévention de sinistres

Plan pour une économie verte 2030

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Sécurité publique :

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 999-1326; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement,de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351