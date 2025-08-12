Adaptation aux changements climatiques - Plus de 888 000 $ pour un projet de verdissement dans cinq MRC situées dans le bassin versant de la rivière Yamaska

QUÉBEC, le 12 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 888 032 $ à la MRC d'Acton pour un projet collectif d'infrastructures vertes dans cinq MRC situées dans le bassin versant de la rivière Yamaska. Cette initiative vise à augmenter la résilience face aux changements climatiques des communautés des MRC d'Acton, de La Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi, des Maskoutains et de Pierre-De Saurel.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Concrètement, cet investissement permettra de soutenir la réalisation d'une analyse de risques et l'identification des solutions de verdissement et des infrastructures vertes à mettre en place dans ces secteurs pour faire face aux vagues de chaleur et aux pluies torrentielles.

Citations :

« Ces dernières années, nous constatons et vivons de plus en plus les impacts des changements climatiques sur notre territoire. Heureusement, les solutions de verdissement et les infrastructures vertes sont parmi les plus efficaces pour renforcer notre résilience et faire face aux aléas climatiques comme les pluies torrentielles et les vagues de chaleur. C'est une fierté de pouvoir aider les communautés locales à s'adapter à l'évolution du climat partout au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« En unissant leurs forces avec celles de l'OBV Yamaska, nos MRC se dotent d'une vision globale de leur environnement et de leurs écosystèmes. Ces connaissances partagées seront bénéfiques au développement de projets permettant d'améliorer la résilience aux changements climatiques. Je souligne la collaboration des MRC d'Acton, de La Haute-Yamaska et des Maskoutains dans ce projet porteur, au service de la santé et du bien-être de la population. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« En soutenant des projets structurants comme celui-ci, nous favorisons une meilleure planification du territoire en tenant compte des réalités climatiques d'aujourd'hui. La concertation de l'organisme de bassin versant et de nos MRC est importante pour moi, et je suis heureux de la voir se concrétiser autour d'un projet comme celui-ci. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Grâce à cet investissement de notre gouvernement, les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska poursuivent leur engagement en posant des gestes concrets pour renforcer la résilience de nos communautés face aux changements climatiques. Je salue la collaboration des cinq MRC impliquées dans le projet de verdissement du bassin versant de la rivière Yamaska. »

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« C'est une excellente nouvelle pour ma communauté! Notre climat évolue. L'amélioration de nos milieux de vie passe assurément par des solutions de verdissement et des infrastructures mieux adaptées pour faire face aux aléas climatiques. »

Chantal Soucy, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe

« Je suis fier de voir notre région et les régions voisines s'unir pour relever les défis bien réels que posent les changements climatiques. Grâce à ce soutien, ce projet collectif d'infrastructures vertes contribuera à créer des milieux de vie plus sains, durables et résilients, au bénéfice des générations actuelles et futures. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et député de Richelieu

Faits saillants :

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui découle du Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 34 projets ont été financés au volet 1 et deux projets ont été financés au volet 2, pour un investissement total de 34 540 578 $. Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et aux précipitations intenses dans la collectivité québécoise. Ces infrastructures peuvent notamment prendre la forme de parcs éponges ou de plantations d'arbres, parmi une variété d'autres solutions adaptées aux réalités locales. Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2, y compris l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation.

Cette initiative s'inscrit dans l'objectif du programme, qui est d'aider les organismes municipaux et les communautés autochtones à se protéger contre les impacts grandissants des changements climatiques. En milieu urbain notamment, le verdissement permet de réduire les effets des îlots de chaleur et des pluies abondantes sur la santé et la qualité de vie de la population.

