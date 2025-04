Près de 700 000 $ pour soutenir le développement de la mobilité en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de l'Estrie consacrent une somme de 687 493 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement en transport collectif et actif.

L'entente vise à soutenir la mise en place d'initiatives concertées pour le développement de l'accès à des modes de transport durables répondant aux besoins de mobilité en Estrie. Elle permettra également de renforcer la compréhension des enjeux en transport collectif et actif dans la région.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les huit MRC de l'Estrie, la Table des MRC de l'Estrie et la Ville de Sherbrooke.

Citations :

« Je suis ravie que notre gouvernement se joigne aux partenaires qui conjuguent leurs efforts afin de développer des solutions novatrices en matière de mobilité. Cette entente permettra de transformer les modes de déplacement de la région de l'Estrie pour miser sur le transport collectif et actif. Ceci reflète notre engagement à bâtir un réseau plus durable, accessible et efficace pour tous. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je crois fermement qu'on gagne toujours à s'appuyer sur ceux qui sont sur le terrain pour identifier les meilleures solutions. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il est question d'offrir du transport efficace et sécuritaire, et particulièrement du transport collectif et actif. Cette entente est une occasion pour les acteurs du milieu de se mobiliser pour la mobilité et de mettre en commun leurs connaissances pour planifier des projets adaptés aux besoins de leur communauté. Notre gouvernement répond présent à cet effort collectif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'Estrie se distingue par son vaste territoire. Assurer un accès à des modes de transport durables et adaptés est un levier essentiel pour le dynamisme et l'attractivité de la région. Par le biais de cette entente, nous posons les bases d'une mobilité plus efficace et respectueuse de l'environnement pour l'ensemble du territoire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le transport collectif et actif est bien plus qu'un moyen de se déplacer; c'est un outil puissant pour relier nos territoires, dynamiser notre développement régional et améliorer le quotidien des citoyennes et citoyens, peu importe où ils vivent ou travaillent. Grâce à cette entente, nous renforçons la concertation, mettons en commun nos expertises et posons les bases d'une mobilité durable, fluide et adaptée aux réalités urbaines et rurales de l'Estrie. C'est aussi une réponse concrète à notre engagement collectif envers la transition climatique. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 550 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les 8 MRC de l'Estrie ainsi que la Ville de Sherbrooke accorderont chacune une somme de 2 440 $ à l'entente, pour un total de 21 960 $, ainsi qu'une contribution sous forme d'un apport en nature d'une valeur de 12 837 $ chacune, pour un total de 115 533 $.

