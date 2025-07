Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - Table d'actions concertées en sécurité routière : le nom du président dévoilé

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer que M. François Paradis a été nommé à la présidence de la Table d'actions concertées en sécurité routière (TACSR). M. Paradis dispose d'une longue feuille de route : il a été député durant près de 12 ans, dont 4 ans à titre de président de l'Assemblée nationale, journaliste, animateur d'affaires publiques, chef d'antenne de différents bulletins d'informations, conférencier et formateur en communication auprès de nombreuses organisations et entreprises.

La TACSR est sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Elle réunira plus d'une vingtaine d'acteurs du Québec concernés par la sécurité routière, dont des ministères, des organismes gouvernementaux et des partenaires externes au gouvernement (par exemple : des organismes sans but lucratif qui agissent en sécurité routière; des groupes représentant les usagers de la route; ou le milieu universitaire). La TACSR a pour objectif de favoriser la concertation en matière de sécurité routière et de mobiliser ses membres autour de la Vision zéro et de l'approche du Système sûr afin d'entreprendre des actions qui s'inscrivent dans leur déploiement.

Citations

« Je suis ravie de la nomination de M. Paradis à titre de président de la Table d'actions concertées en sécurité routière. Il saura assurément mettre à profit son leadership et ses habiletés en communication pour guider les discussions et susciter l'engagement de tous au bénéfice de la sécurité routière. Cette table servira à mobiliser les organisations concernées autour de la Vision zéro et de l'approche du Système sûr. Le président est conscient de mes attentes envers la TACSR, et je compte sur lui pour mener à bien ces travaux afin de trouver des solutions pour rendre nos routes encore plus sécuritaires. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est avec enthousiasme que je me joins aux efforts de la ministre visant à améliorer la sécurité routière au Québec en acceptant la présidence de la TACSR. Dans ces fonctions, je veux m'assurer de maintenir un fort niveau d'adhésion des membres en établissant un lieu propice aux échanges constructifs et au partage d'idées. Tous les participants autour de cette table ont l'expertise pour développer et déployer une approche intégrée afin de renforcer la sécurité sur nos routes, et mon rôle sera de les accompagner dans l'atteinte de cet objectif. »

François Paradis, président de la Table d'actions concertées en sécurité routière

Faits saillants

La TACSR est l'une des 27 mesures du Plan d'action en sécurité routière déposé en août 2023.

Elle a été créée en vue de réunir les acteurs possédant les leviers nécessaires pour agir sur toutes les composantes du système routier et ainsi mettre en place une approche intégrée favorable à l'amélioration de la sécurité routière.

Le président aura un rôle primordial à jouer dans cette mobilisation de façon à favoriser les échanges constructifs entre les membres. Il veillera au bon fonctionnement et au rayonnement de la TACSR.

