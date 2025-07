Le réseau des villages-relais du Québec s'agrandit!

QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'avec les nouvelles accréditations de Saint-Damien-de-Buckland et de Saint-Frédéric, des municipalités régionales de Bellechasse et de comté de Beauce-Nord, le réseau des villages-relais du Québec atteint un important jalon : il en compte maintenant 50!

Les villages-relais, concept unique en Amérique du Nord, offrent aux usagers de la route un endroit où s'arrêter sécuritairement lors de leurs déplacements. Ce réseau propose aux personnes empruntant les routes du Québec une variété de services dans un environnement sûr, agréable et accueillant.

En plus de certaines commodités de base, ces municipalités reconnues comptent différents attraits touristiques et présentent un milieu à leur image, qui contribuent au tourisme régional et au développement local. La signalisation propre aux villages-relais permet de les identifier facilement lors des déplacements sur les routes du Québec et encourage les usagers de la route à s'y arrêter, à faire une pause en toute sécurité et à découvrir l'ensemble de leurs points d'intérêt.

Citations

« Je suis heureuse de reconnaître le dynamisme de ces deux municipalités pour atteindre un nouveau sommet de 50 villages-relais. C'est une étape significative pour ce réseau qui contribue non seulement à la vitalité économique de nos régions, mais aussi à l'augmentation de la sécurité routière en offrant aux usagers de la route des lieux accessibles et accueillants pour faire une pause lors de leurs déplacements. Notre gouvernement est fier de participer à ce mouvement au profit de nos régions! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les villages-relais jouent un rôle clé dans la mise en valeur des attraits touristiques de notre belle province, tout en offrant aux visiteurs des aires de repos accueillantes et sécuritaires. En soutenant le développement de ce réseau, notre gouvernement contribue à dynamiser l'économie régionale, à améliorer l'accessibilité du territoire et à faire rayonner la richesse de nos régions, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Après 15 ans d'existence, la Fédération des Villages-relais du Québec est fière de compter 50 villages-relais au sein de son réseau. Un tel déploiement permet aux municipalités accréditées d'allier fierté et sentiment d'appartenance, en plus de consolider la mission d'offrir des lieux d'arrêt sécuritaires. La Fédération continue d'accompagner les municipalités dans le processus d'accréditation du programme de reconnaissance des villages-relais du MTMD, qui vise l'atteinte d'une soixantaine de villages-relais dans les prochaines années. »

Sylvie Bellerose, Directrice générale de la Fédération des Villages-relais du Québec

Faits saillants

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a pour objectif de reconnaître une soixantaine de villages-relais d'ici 2027.

Les services de base présents dans les villages-relais sont : Stationnement accessible en tout temps pour tout type de véhicule (durée maximale de 4 heures ou de 24 heures dans certaines municipalités); Installations sanitaires; Alimentation (dépanneur ou épicerie); Poste d'essence ou borne de recharge pour véhicules électriques; Télécommunications (téléphone ou zone Wi-Fi); Signalisation et information routière et touristique.



