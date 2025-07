Travaux majeurs sur le boulevard Chabot et le rang Saint-Achille, à Saint-Ubalde - Le gouvernement du Québec investit 15,5 M$

QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron annoncent un investissement d'environ 15,5 M$ pour la Municipalité de Saint-Ubalde. Cette somme permettra la reconstruction de la chaussée et le remplacement des conduites d'égouts pluviaux, sanitaires et d'aqueduc du boulevard Chabot et du rang Saint-Achille (route 363), à Saint-Ubalde.

Ce chantier d'envergure, qui doit être amorcé au printemps 2026, vise à améliorer le confort de roulement pour les usagers de la route sur un tronçon d'environ 2,9 kilomètres, à optimiser le drainage de la chaussée et à moderniser les infrastructures municipales. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable de la portion chaussée du projet, alors que la Municipalité en profite pour effectuer le remplacement de plus de 2 000 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées, et ce, grâce à une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations

« La signature du contrat marque le coup d'envoi de la réalisation de ce projet attendu depuis longtemps par les citoyens de Saint-Ubalde. Ces travaux conjoints avec la Municipalité témoignent de notre volonté commune de réaliser un chantier structuré et efficace, au bénéfice de toute la communauté. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Partout au Québec, notre gouvernement est fier d'accompagner les municipalités dans leurs projets qui visent à améliorer les milieux de vie ainsi que les services aux citoyens, et cela passe notamment par la qualité des infrastructures d'eau en place. Merci aux gens de Saint-Ubalde pour cette initiative tournée vers l'avenir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet contribuera directement à améliorer la sécurité et la qualité de vie des familles de Saint-Ubalde. De plus, le remplacement des conduites et la modernisation du réseau permettront de mieux protéger notre environnement pour les générations actuelles et futures. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Saint-Ubalde! Au total, c'est plus de 20 M$ qui seront investis par notre gouvernement dans la communauté, afin d'offrir des infrastructures modernes, sécuritaires et de qualité. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

À la suite d'un appel d'offres public, un contrat de 15,5 M$ a été attribué, par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), pour la réalisation de l'ensemble des travaux (chaussée et conduites).

Les travaux, d'une durée prévue de deux ans, font l'objet d'une entente de collaboration entre le MTMD et la Municipalité de Saint-Ubalde . Cette entente prévoit que le MTMD sera maître d'œuvre de l'ensemble des travaux.

. Le remplacement de conduites d'eau est rendu possible grâce à une aide financière de 6 133 575 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, du MAMH, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035.

Lien connexe

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2025-2027

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

Facebook

X

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746, [email protected]