MONTRÉAL et WINNIPEG, MB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Power Corporation du Canada (Power Corporation ou Power), Great-West Lifeco Inc. (Great West) et la Société financière IGM Inc. (IGM) ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de 150 millions de dollars américains dans le nouveau Fonds Sagard IA S.E.C. (le Fonds).

Le Fonds est un véhicule d'investissement à capital fixe, conçu pour soutenir des sociétés d'intelligence artificielle (IA) de premier plan qui accélèrent l'adoption de l'IA dans le secteur des services financiers et d'autres secteurs clés à l'échelle mondiale.

Power Corporation Du Canada (Groupe CNW/IGM Financial Inc.) Great-West Lifeco logo (Groupe CNW/IGM Financial Inc.)

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus vaste du groupe Power visant à miser rapidement et de manière réfléchie sur l'IA en tant que technologie fondamentale, source de croissance à long terme, de gains de productivité, de perfectionnement des talents et de bonification de l'expérience client et conseiller.

On s'attend de plus en plus à ce que l'IA joue un rôle transformationnel dans les secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et des services de retraite. Par cet investissement, Power Corporation, Great West et IGM renforcent leur capacité à rester informées et proactives face à l'évolution rapide de l'IA, tout en créant des pistes concrètes pour déployer des solutions basées sur l'IA dans leurs activités respectives.

La création de ce Fonds vise à fournir ce qui suit au groupe Power :

Un accès à de l'information stratégique sur le marché mondial de l'IA, y compris des analyses sur les chefs de file en matière d'IA dans l'ensemble des secteurs et des régions.

Un engagement stratégique structuré, favorisant des partenariats commerciaux, des projets pilotes et des occasions d'application concrète de l'IA à l'échelle du groupe.

Des occasions d'investissement additionnelles dans des sociétés qui démontrent un solide alignement stratégique.

Un potentiel de rendement à long terme attrayant, appuyé par une approche de placement rigoureuse et diversifiée dans le segment de l'IA.

S'appuyant sur l'expertise de Sagard en matière d'investissement dans des entreprises transformatrices à l'échelle mondiale, le Fonds permet de combiner le déploiement de capitaux à un engagement actif, offrant au groupe Power une exposition précoce à des sociétés novatrices du secteur de l'IA tout en favorisant une intégration réfléchie et responsable des capacités d'IA au sein de ses sociétés en exploitation.

Le groupe Power s'attend à ce que l'IA bonifie considérablement la prise de décision, l'efficacité opérationnelle et la prestation de solutions et de services-conseils financiers au fil du temps.

À PROPOS DE POWER CORPORATION

Power Corporation (TSX : POW, TSX : POW.PR.E) est une société internationale de gestion et

de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.powercorporation.com.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille de services financiers qui s'est donné pour mission de créer un avenir plus solide et plus sûr sur le plan financier. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Empower, Canada Vie et Irish Life. Great West offre des solutions de gestion de patrimoine, de retraite, d'assurance collective, d'assurance et de gestion des risques à environ 40 millions de clients. Au 31 mars 2026, l'actif total de sa clientèle s'élevait à 3 300 milliards de dollars. Great West est membre du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site greatwestlifeco.com.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 326 milliards de dollars au 30 avril 2026. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM est membre du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE SAGARD

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs à stratégies multiples et gère un actif de plus de 46 milliards de dollars américains.* Ses investissements portent sur le capital-risque, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier. Elle mise sur la flexibilité des capitaux, une culture entrepreneuriale et sur un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes de la création de valeur. Elle possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, visitez le site sagard.com/fr.

* Actif géré pro forma au 31 mars 2026, incluant Unigestion au 31décembre 2025.

SOURCE IGM Financial Inc.

POUR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, Power Corporation, 514-286-7400 ; Shubha Khan, Vice-président principal, chef des relations avec les investisseurs, Great-West Lifeco, 416-552-5951, [email protected] ; Nini Krishnappa, Vice-président, Engagement communautaire et organisationnel, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]