WINNIPEG, MB, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2026 ont été élues au poste d'administrateur ou administratrice par une majorité des actionnaires qui ont participé au scrutin ou étaient représenté(e)s par procuration.

Les résultats du vote par scrutin sont présentés ci-dessous.

Personne nommée Pour (nombre) Pour (%) Contre (nombre) Contre (%) Marc Bibeau 201 101 552 98,93 % 2 165 807 1,07 % Andra Bolotin 203 121 061 99,93 % 146 275 0,07 % Betsey Chung 203 124 216 99,93 % 143 143 0,07 % Marcel Coutu 201 238 018 99,00 % 2 029 341 1,00 % André Desmarais 192 090 548 94,50 % 11 176 809 5,50 % Paul Desmarais, Jr. 191 099 354 94,01 % 12 168 003 5,99 % Gary Doer 197 061 227 96,95 % 6 206 129 3,05 % Claude Généreux 194 861 435 95,86 % 8 405 922 4,14 % Sharon Hodgson 202 641 671 99,69 % 625 688 0,31 % Jake Lawrence 201 560 934 99,16 % 1 706 425 0,84 % Sharon MacLeod 202 722 079 99,73 % 545 280 0,27 % Susan J. McArthur 198 164 809 97,49 % 5 102 548 2,51 % Damon Murchison 201 136 635 98,95 % 2 130 724 1,05 % R. Jeffrey Orr 190 472 009 93,71 % 12 795 348 6,29 % James O'Sullivan 201 575 227 99,17 % 1 692 132 0,83 % Beth Wilson 198 153 216 97,48 % 5 114 141 2,52 %

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 326 milliards de dollars au 30 avril 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

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