TSX : GWO

Le rapport trimestriel aux actionnaires de Great-West Lifeco Inc. pour le premier trimestre de 2026, y compris son rapport de gestion et ses états financiers consolidés intermédiaires pour le trimestre clos le 31 mars 2026, est accessible sur les sites greatwestlifeco.com/fr/rapports-financiers et sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de se reporter aux rubriques Mode de présentation, Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et Mise en garde à l'égard des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR à la fin du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur les informations à fournir.

Tous les chiffres sont exprimés en millions de dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Le bénéfice fondamental a augmenté de 20 %, pour se chiffrer à 1,2 G$, et le bénéfice fondamental par action a augmenté de 23 %, pour s'établir à 1,37 $ , par rapport au premier trimestre de 2025.

, par rapport au premier trimestre de 2025. Le bénéfice net a augmenté de 39 %, pour se chiffrer à 1,2 G$, et le bénéfice net par action a augmenté de 43 %, pour s'établir à 1,32 $ , par rapport au premier trimestre de 2025.

, par rapport au premier trimestre de 2025. Le rendement des capitaux propres fondamental s'est établi à 19,1 % , et le rendement des capitaux propres à 16,8 % , ce qui a permis à Great West d'atteindre son objectif à moyen terme fixé à plus de 19 %.

, et , ce qui a permis à Great West d'atteindre son objectif à moyen terme fixé à plus de 19 %. Le ratio du TSAV s'est établi à 129 % , et la trésorerie de la société de portefeuille à 2,1 G$.

, et Les rachats d'actions ordinaires se sont chiffrés à 567 M$ au premier trimestre de 2026 et à 87 M$ depuis la fin du trimestre.

WINNIPEG, MB, le 6 mai 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great West ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2026.

« Great West a poursuivi son solide élan établi l'an dernier et a généré une croissance à deux chiffres du bénéfice dans tous ses secteurs au cours du premier trimestre de 2026 », a déclaré David Harney, président et chef de la direction de Great West. « Dans un contexte marqué par la volatilité accrue des marchés, nous avons atteint tous nos objectifs financiers à moyen terme, y compris un rendement des capitaux propres fondamental supérieur à 19 %, un niveau jamais atteint auparavant. La solide génération de trésorerie a favorisé les rachats d'actions continus au cours du trimestre, et nous disposons toujours d'une souplesse financière importante nous permettant d'investir davantage de capital pendant le reste de l'exercice. »

Principaux points saillants financiers



Trimestre



T1 2026

T1 2025

Bénéfice







Bénéfice fondamental1 1 239 $ 1 030 $ Bénéfice net 1 192 $ 860 $ Bénéfice par action







Bénéfice fondamental par action2 1,37 $ 1,11 $ Bénéfice net par action 1,32 $ 0,92 $ Rendement des capitaux propres







Rendement des capitaux propres fondamental2,3 19,1 % 17,2 % Rendement des capitaux propres 16,8 % 15,6 %

Pour le premier trimestre, le bénéfice fondamental1 et le bénéfice fondamental par action ordinaire2 se sont chiffrés à 1 239 M$ et à 1,37 $, respectivement, en hausse de 20 % et de 23 % par rapport à 1 030 M$ et à 1,11 $ il y a un an. Les solides résultats reflètent l'élan continu de nos secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, avec Empower en tête, ainsi que la vigueur soutenue du volume de nouvelles affaires au sein du secteur Solutions de gestion du capital et des risques. La croissance du bénéfice fondamental a également été soutenue par l'amélioration des résultats au chapitre de l'assurance au sein du secteur Solutions de gestion du capital et des risques, ainsi que par l'amélioration des résultats au chapitre du crédit et la hausse des activités de négociation.

Le bénéfice net de 1 192 M$ au premier trimestre (860 M$ à l'exercice précédent), ou 1,32 $ par action ordinaire, reflète l'expérience favorable sur le marché, contrebalancée par les incidences de la transformation des activités.

_____________ 1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Le bénéfice fondamental par action et le rendement des capitaux propres fondamental sont des ratios non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 3 Le rendement des capitaux propres fondamental et le rendement des capitaux propres sont calculés à l'aide du bénéfice et des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires applicables pour les quatre derniers trimestres.

Faits saillants

Croissance à deux chiffres du bénéfice fondamental dans tous les secteurs :

Le bénéfice fondamental par action du premier trimestre a augmenté de 23 % d'un exercice à l'autre, en raison de la croissance à deux chiffres enregistrée dans tous les secteurs, ainsi que dans les secteurs d'activité Retraite, Gestion du patrimoine et Assurance et solutions de gestion des risques, et des importants rachats d'actions effectués au cours du dernier exercice. Great West a affiché un rendement des capitaux propres fondamental de 19,1 %, ce qui lui a permis d'atteindre son objectif à moyen terme de 19 % pour la première fois, en raison d'une forte croissance sous-jacente, de l'investissement prudent des capitaux et des rachats d'actions.



Priorité stratégique axée sur le repositionnement du portefeuille vers des activités à forte croissance et efficaces sur le plan de l'utilisation du capital :

Le total de l'actif des clients 4 s'est établi à 3,3 billions de dollars, dont une tranche de 1,1 billion de dollars représente l'actif géré ou sous services-conseils 4 générant des marges plus élevées. Une forte croissance de l'actif dans les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, la croissance de la moyenne de l'actif des clients pour le premier trimestre de 2026 s'étant chiffrée à 9 % et à 14 %, respectivement.



L'exploitation américaine a continué de réaliser une croissance à deux chiffres du bénéfice fondamental :

Le bénéfice fondamental a augmenté de 23 % d'un exercice à l'autre, selon un taux de change constant, en raison de la vigueur des marchés, des entrées nettes positives enregistrées par les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, de l'amélioration des résultats au chapitre du crédit et du recours continu au levier opérationnel. Le rendement des capitaux propres fondamental a continué de s'améliorer, passant de 20,1 % au trimestre précédent à 20,8 %. Les activités de retraite d'Empower ont généré des entrées et sorties d'actifs nettes de régimes de 5,3 G$ US au premier trimestre de 2026, un résultat supérieur aux sorties nettes des participants. Les entrées nettes du secteur d'activité Gestion du patrimoine - Empower de 1,8 G$ US ont été soutenues par les souscriptions liées aux transferts. Au cours du trimestre, le nombre net de nouveaux participants de régime d'Empower s'est chiffré à plus de 300 000, soit une augmentation de 3 % d'un exercice à l'autre. Pour le premier trimestre de 2026, la plateforme évolutive d'Empower a généré des marges d'exploitation fondamentales avant impôt 4 de 33,5 % pour le secteur d'activité Retraite, en hausse de 320 points de base par rapport à l'exercice précédent, et de 39 % pour le secteur d'activité Gestion du patrimoine, en hausse de 850 points de base par rapport à l'exercice précédent, soit un record.



Le bilan solide permet d'offrir une souplesse financière considérable :

Une situation du capital vigoureuse : la trésorerie s'est établie à 2,1 G$ au sein de la société de portefeuille à la suite de rachats d'actions d'un montant de 567 M$ au premier trimestre de 2026. Le ratio du TSAV 5 s'est établi à 129 %, en hausse de 1 % par rapport au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison du fort capital fondamental généré de plus de 80 % et de la saisonnalité au sein du secteur Solutions de gestion du capital et des risques, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence des marchés. Le ratio d'endettement 4 s'est établi à 28 % au 31 mars 2026, et il demeure donc inchangé par rapport au trimestre précédent. La valeur comptable par action s'est chiffrée à 28,41 $, en hausse de 3 % d'un exercice à l'autre.



_____________ 4 Cette mesure est une mesure financière ou un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 5 Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la principale filiale en exploitation de Great West au Canada. Le ratio du TSAV est calculé conformément à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions financières.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Great West sont regroupés en cinq secteurs à présenter, soit l'exploitation américaine, l'exploitation canadienne, l'exploitation européenne, le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et l'exploitation générale, lesquels reflètent la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion de la compagnie pour le premier trimestre de 2026.



Trimestre



T1 2026

T1 2025

Bénéfice fondamental sectoriel1







Exploitation américaine 430 $ 365 $ Exploitation canadienne 352

316

Exploitation européenne 273

239

Solutions de gestion du capital et des risques 300

213

Exploitation générale (116)

(103)

Total du bénéfice fondamental 1 239 $ 1 030 $ Bénéfice net sectoriel







Exploitation américaine 352 $ 338 $ Exploitation canadienne 356

301

Exploitation européenne 255

167

Solutions de gestion du capital et des risques 353

184

Exploitation générale (124)

(130)

Total du bénéfice net 1 192 $ 860 $

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice fondamental de 314 M$ US (430 M$) et bénéfice net de 257 M$ US (352 M$) pour l'exploitation américaine au premier trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 59 M$ US, ou 23 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des honoraires et du bénéfice relatif à l'écart attribuable à la hausse de l'actif découlant de la vigueur des marchés, aux souscriptions solides de régimes, à l'amélioration des résultats au chapitre du crédit et au levier opérationnel.

EXPLOITATION CANADIENNE

Bénéfice fondamental de 352 M$ et bénéfice net de 356 M$ pour l'exploitation canadienne au premier trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 36 M$, ou 11 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des honoraires découlant d'une augmentation de l'actif attribuable à la vigueur des marchés, de la hausse du résultat net des activités de placement ainsi que de la hausse des profits liés à l'expérience au sein du secteur d'activité Assurance et rentes, facteurs contrebalancés en partie par les profits liés à l'expérience modérés au sein du secteur d'activité Garanties collectives.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice fondamental de 273 M$ et bénéfice net de 255 M$ pour l'exploitation européenne au premier trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 34 M$, ou 14 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par la hausse du bénéfice des secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine et l'amélioration des activités de négociation, ainsi que par les fluctuations des devises, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des résultats au chapitre de l'assurance dans le secteur d'activité Garanties collectives.

SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES

Bénéfice fondamental de 300 M$ et bénéfice net de 353 M$ pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques au premier trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 87 M$, ou 41 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la vigueur continue du volume de nouvelles affaires dans les Solutions de gestion du capital, ainsi que des résultats favorables au chapitre de l'assurance vie traditionnelle aux États-Unis.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration (ou les administrateurs) a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,67 $ par action sur les actions ordinaires de Great West payable le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 2 juin 2026.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Great West de la manière suivante :

Actions privilégiées de premier rang Montant par action Série G 0,3250 $ Série H 0,30313 $ Série I 0,28125 $ Série L 0,353125 $ Série M 0,3625 $ Série N 0,255625 $ Série P 0,3375 $ Série Q 0,321875 $ Série R 0,3000 $ Série S 0,328125 $ Série T 0,321875 $ Série Y 0,28125 $ Série Z 0,35625 $

Les dividendes dont il est question ci­-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Rachats d'actions en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Pour le premier trimestre, la compagnie a racheté 8,8 millions d'actions pour un montant de 567 M$. Les rachats d'actions dépendent des conditions du marché, de la capacité de la compagnie à effectuer des rachats avec prudence, des lois applicables et de la disponibilité d'autres occasions stratégiques. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours a débuté le 6 janvier 2026 et permet à Great West de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 20 millions d'actions ordinaires.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la compagnie à l'égard du bénéfice fondamental par action et du bénéfice net par action pour le trimestre était respectivement de 1,31 $ et de 1,25 $.

Conférence téléphonique portant sur le premier trimestre de 2026

La conférence téléphonique et la webémission audio portant sur le premier trimestre de Great West auront lieu le jeudi 7 mai 2026 à 9 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur le site Premier trimestre 2026 - Conférence téléphonique et webdiffusion ou en composant le 1 647 932-3411 ou le 1 800 715-9871 (sans frais en Amérique du Nord). Pour vous joindre à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, veuillez vous inscrire et fournir votre numéro de téléphone ici.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique après l'événement entre le 7 mai 2026 et le 14 mai 2026. Pour écouter la rediffusion, composez le 1 647 362-9199 ou le 1 800 770-2030 (sans frais en Amérique du Nord), en utilisant le code 7944052.

Vous trouverez ci-­jointes les principales données financières consolidées.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États­-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives et d'assurance collective, et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Les actions de Great West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de Great West pour la période close le 31 mars 2026 ont été préparés conformément aux Normes IFRS de comptabilité, sauf indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

À l'occasion, Great West présente, par écrit ou verbalement, des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « atteindre », « ambition », « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « initiatives », « avoir l'intention de », « objectif », « occasion », « compter », « potentiel », « projeter », « cibler », et d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Les déclarations prospectives peuvent aussi porter, notamment, sur la compagnie et son exploitation, ses activités (y compris la répartition des activités), sa situation financière, sa performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance et les objectifs financiers à moyen terme), ses stratégies et ses perspectives, les coûts et les avantages attendus des acquisitions et dessaisissements (y compris le calendrier des activités d'intégration et le calendrier et l'étendue des synergies en matière de produits et de charges), le calendrier et l'étendue des charges prévues au titre de la transformation et des économies annualisées prévues au chapitre du bénéfice fondamental connexes, les dépenses ou les investissements prévus (notamment les investissements dans l'infrastructure technologique et dans les capacités et solutions numériques, ainsi que les investissements dans les partenariats stratégiques), la création et la réalisation de valeur et les occasions de croissance, l'innovation en matière de produits et services, les montants prévus des dividendes, les réductions de coûts et les économies prévues, les activités prévues en matière de gestion du capital et l'utilisation prévue du capital, la part de marché, l'estimation des sensibilités au risque relatif à la suffisance du capital, l'estimation des sensibilités au risque financier (y compris en raison des conditions actuelles du marché), les résultats au chapitre du crédit attendus, la conjoncture mondiale prévue, les effets potentiels des catastrophes, les effets potentiels des événements et conflits géopolitiques et l'incidence des faits nouveaux en matière de réglementation (y compris les modifications des lois et des politiques gouvernementales) sur la stratégie d'affaires, les objectifs de croissance et le capital de la compagnie.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, de la gestion du patrimoine et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-­entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes.

Dans tous les cas, l'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la capacité d'intégrer les acquisitions et d'en tirer parti en réalisant les avantages et les synergies prévus, la réalisation des synergies en matière de charges et des objectifs de rétention des clients liés à l'acquisition des activités de retraite de Prudential, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à les adapter ou les recalibrer au besoin, la réputation de la compagnie, la concurrence, les hypothèses relatives aux ventes, aux prix et aux honoraires, le comportement des clients (y compris les cotisations, les rachats, les retraits et les taux de déchéance), les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les charges, les ententes de réassurance, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers, aux marchés des titres d'emprunt et aux instruments de crédit à des conditions propices à la faisabilité économique), les tensions géopolitiques et les répercussions économiques connexes, les taux d'intérêt et les taux de change, les niveaux d'inflation, les besoins de liquidités, la valeur des placements et les ventilations d'actifs, les activités de couverture, la situation financière des secteurs et des émetteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie, les notations, les impôts, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, les changements technologiques, y compris l'utilisation de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle (l'IA) pour nos activités, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les hypothèses à l'égard des tiers fournisseurs, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers fournisseurs de services, les changements imprévus à l'égard des installations et des relations avec les clients et les employés de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.

La liste ci-­dessus n'est pas exhaustive et il pourrait exister d'autres facteurs mentionnés dans les documents déposés par la compagnie auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant aux rubriques Gestion des risques et Sommaire des estimations comptables critiques du rapport de gestion annuel de 2025 de la compagnie, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 11 février 2026, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde à l'égard des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR) et certains ratios non conformes aux PCGR, tels qu'ils sont définis dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental (perte fondamentale) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) (en dollars américains) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) - avant impôt », « bénéfice fondamental : résultat des activités d'assurance », « bénéfice fondamental : résultat net des activités de placement », « actif géré ou sous services-conseils », « actif administré », « actif des clients », « charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux liés aux produits sans participation » et « résultats annualisés au titre des activités d'assurance ». Les ratios non conformes aux PCGR sont désignés, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental par action ordinaire », « rendement des capitaux propres fondamental », « ratio de distribution fondamental », « capital fondamental généré », « ratio d'efficience », « taux d'imposition effectif - bénéfice fondamental - détenteurs d'actions ordinaires » et « marge d'exploitation fondamentale avant impôt ». Les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux PCGR (les Normes IFRS de comptabilité). Toutefois, ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR (les Normes IFRS de comptabilité) et ne peuvent être comparés directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent communiqué de presse pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux PCGR, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure et ratio.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Principales données financières consolidées



Pour les trimestres clos les 31 mars

2026 2025 Variation en % Bénéfice fondamental1 1 239 $ 1 030 $

20 %

Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 1 192

860



39 %

Par action ordinaire













De base :













Bénéfice fondamental2 1,37

1,11



23 %

Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 1,32

0,92



43 %

Dividendes versés 0,670

0,610



10 %

Ratio de distribution fondamental2 48,8 % 55,0 %





Ratio de distribution3 50,7 % 66,3 %





Valeur comptable par action ordinaire3 28,41 $ 27,61 $

3 %

Ratio d'efficience2 54,5 % 56,7 % -220 pb

Rendement des capitaux propres fondamental2 19,1 % 17,2 %





Rendement des capitaux propres3 16,8 % 15,6 %























31 mars 2026 31 décembre 2025 Variation en % Total de l'actif selon les états financiers 863 797 $ 862 828 $

-- %

Total de l'actif géré ou sous services-conseils1 1 144 397

1 136 256



1 %

Total de l'actif administré seulement3 2 170 907

2 181 321



-- %

Total de l'actif des clients1 3 315 304

3 317 577



-- %

Total de l'actif administré1 3 543 166

3 548 965



-- %

















Total de la marge sur services contractuels (déduction faite des

contrats de réassurance détenus) 13 349

13 530



(1) %

















Total des capitaux propres 33 165

33 003



-- %

















Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie

(TSAV) consolidé de la Canada Vie4 129 % 128 % 100 pb

Ratio de levier financier2 28 % 28 % 0 pb





















1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 3 Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure. 4 Le ratio du TSAV est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la principale filiale en exploitation de Great West au Canada. Le ratio du TSAV est calculé conformément à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions financières. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements.

BÉNÉFICE FONDAMENTAL ET BÉNÉFICE NET

Pour une description détaillée du bénéfice fondamental, se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document et du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026.

Bénéfice fondamental1 et bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires par secteur



Pour les trimestres clos les 31 mars

2026 2025 Variation en % Bénéfice fondamental (perte fondamentale)1











Exploitation américaine 430 $ 365 $

18 % Exploitation canadienne 352

316



11 % Exploitation européenne 273

239



14 % Solutions de gestion du capital et des risques 300

213



41 % Exploitation générale (116)

(103)



(13) % Bénéfice fondamental de Great West1 1 239 $ 1 030 $

20 %













Éléments exclus du bénéfice fondamental











Expérience sur le marché par rapport aux attentes2 16 $ (91) $ négligeable Révision des hypothèses et mesures prises par la direction2 3

(32)

négligeable Incidences de la transformation des activités et autres incidences2 (32)

(10)



< (100) % Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (34)

(37)



8 % Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales --

--

négligeable Éléments exclus du bénéfice fondamental de Great West (47) $ (170) $

72 %













Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires











Exploitation américaine 352 $ 338 $

4 % Exploitation canadienne 356

301



18 % Exploitation européenne 255

167



53 % Solutions de gestion du capital et des risques 353

184



92 % Exploitation générale (124)

(130)



5 % Bénéfice net de Great West - détenteurs d'actions ordinaires 1 192 $ 860 $

39 %

1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Mesures financières non conformes aux PCGR

La compagnie utilise plusieurs mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance globale et chacune de ses unités d'exploitation. Une mesure financière est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières si elle est présentée autrement que conformément aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR) utilisés aux fins de la préparation des états financiers consolidés de la compagnie. Les états financiers consolidés de la compagnie ont été préparés selon les Normes IFRS de comptabilité, telles qu'elles sont publiées par l'IASB. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs peuvent se servir de ces mesures financières pour mieux comprendre comment la direction perçoit le rendement sous-jacent des activités de la compagnie.

Bénéfice fondamental (perte fondamentale)

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) reflète le point de vue de la direction sur la performance sous-jacente de la compagnie et offre une autre mesure pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net.

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) exclut les éléments suivants du bénéfice net :

Les incidences liées aux marchés, lorsque les rendements réels des marchés au cours de la période considérée diffèrent des rendements prévus à long terme;

La révision des hypothèses actuarielles et les mesures prises par la direction qui influent sur l'évaluation des actifs et des passifs;

Les incidences de la transformation des activités et autres incidences, lorsqu'elles sont déduites, aident à expliquer la performance sous-jacente de la compagnie, y compris les coûts d'acquisition et de dessaisissement ainsi que les coûts de restructuration et d'intégration;

Les règlements juridiques significatifs, les charges pour perte de valeur significatives liées au goodwill et aux immobilisations incorporelles, les incidences des pertes de valeur liées aux modifications des taux d'imposition sur la réévaluation des actifs et des passifs d'impôt différé et autres éléments fiscaux, les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à la cession ou à l'acquisition d'une entreprise et le bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées;

L'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt sur l'évaluation des actifs couvrant le surplus et des passifs;

L'amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions;

Les autres éléments qui, lorsqu'ils sont déduits, aident à expliquer la performance sous-jacente de la compagnie.



Pour le trimestre clos le 31 mars 2026

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de

gestion du

capital et

des risques

Exploitation générale

Great West Bénéfice fondamental (perte fondamentale) 430 $

352 $

273 $

300 $

(116) $

1 239 $



































Éléments exclus du bénéfice fondamental

(de la perte fondamentale)

































Expérience sur le marché par rapport aux

attentes (avant impôt) (49)



15



16



33



15



30

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 11



(4)



(8)



(10)



(3)



(14)

Révision des hypothèses et mesures prises

par la direction (avant impôt) --



(4)



(7)



38



(26)



1

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



1



2



(8)



7



2

Incidences de la transformation des activités et

autres incidences (avant impôt) (20)



2



(24)



--



--



(42)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 5



(1)



6



--



--



10

Amortissement des immobilisations incorporelles

à durée déterminée liées aux acquisitions (avant

impôt) (33)



(7)



(4)



--



(1)



(45)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 8



2



1



--



--



11

Incidence des modifications des lois fiscales et

autres incidences fiscales (avant impôt) --



--



5



--



--



5

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



--



(5)



--



--



(5)

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires 352 $

356 $

255 $

353 $

(124) $

1 192 $





Pour le trimestre clos le 31 mars 2025

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de

gestion du

capital et des

risques

Exploitation générale

Great

West Bénéfice fondamental (perte fondamentale) 365 $

316 $

239 $

213 $

(103) $

1 030 $



































Éléments exclus du bénéfice fondamental

(de la perte fondamentale)

































Expérience sur le marché par rapport aux attentes

(avant impôt) 2



(9)



(47)



(35)



(24)



(113)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



(1)



11



7



5



22

Révision des hypothèses et mesures prises par

la direction (avant impôt) --



--



(32)



(1)



(9)



(42)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



--



8



--



2



10

Incidences de la transformation des activités et

autres incidences (avant impôt) (1)



(2)



(10)



--



--



(13)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



1



2



--



--



3

Amortissement des immobilisations incorporelles

à durée déterminée liées aux acquisitions (avant impôt) (38)



(6)



(5)



--



(2)



(51)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 10



2



1



--



1



14

Incidence des modifications des lois fiscales et autres

incidences fiscales (avant impôt) --



--



--



--



--



--

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --



--



--



--



--



--

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs

d'actions ordinaires 338 $

301 $

167 $

184 $

(130) $

860 $

Actif administré, actif géré ou sous services-conseils, actif administré seulement et actif des clients

L'actif administré, l'actif géré ou sous services-conseils et l'actif des clients sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Ces mesures constituent des indicateurs de la taille et du volume de l'ensemble des activités de la compagnie. Les services administratifs représentent un secteur important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque les volumes, les tailles et les tendances sont comparés.

Le total de l'actif administré inclut l'actif géré ou sous services-conseils et l'actif administré seulement (dont le total correspond au total de l'actif des clients) et d'autres actifs au bilan.

L'actif des clients représente le total de l'actif géré ou sous services-conseils des clients et de l'actif administré seulement des clients pour les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de la compagnie.

L'actif des clients est classé comme actif géré ou sous services-conseils lorsque la compagnie touche des honoraires pour un ou plusieurs des services suivants : les services de gestion de placements pour les fonds exclusifs ou les comptes institutionnels, la gestion de portefeuilles discrétionnaires au nom des clients et la prestation de conseils financiers. L'actif géré ou sous services­conseils se rapporte seulement aux secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de la compagnie.

Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir la définition de l'actif administré seulement.

Les autres actifs au bilan comprennent les actifs au titre des contrats d'assurance, les actifs au titre des contrats de réassurance, le goodwill et les immobilisations incorporelles, les autres actifs, ainsi que la tranche de l'actif investi et des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts qui n'est pas comprise dans le total de l'actif des clients.

Great West1





31 mars

2026 31 décembre

2025 Actif administré







Actif géré ou sous services-conseils 1 144 397 $ 1 136 256 $ Actif administré seulement2 2 170 907

2 181 321

Total de l'actif des clients 3 315 304 $ 3 317 577 $ Autres actifs au bilan 227 862

231 388

Total de l'actif administré 3 543 166 $ 3 548 965 $ dont : total des actifs au bilan 863 797

862 828

dont : actif investi 249 920

250 051



1 Le total de l'actif administré de Great West comprend l'actif géré lié à PanAgora qui est inclus dans l'exploitation générale. 2 Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.

Bénéfice d'exploitation avant impôt

Cette mesure représente le bénéfice fondamental avant les coûts de financement, l'impôt et les amortissements pour les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de Lifeco. Elle aide à expliquer nos résultats d'une période à l'autre et permet d'évaluer la rentabilité. Comme il n'existe aucune mesure conforme aux normes IFRS qui soit directement comparable à cette mesure, il n'est pas possible de présenter un rapprochement avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable.

RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Un ratio non conforme aux PCGR est une mesure financière exprimée sous forme de ratio, de fraction, de pourcentage ou selon une représentation similaire qui n'est pas présentée dans les états financiers de la compagnie et qui contient une ou plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR comme composantes. Ces mesures financières n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres émetteurs.

Tous les ratios non conformes aux PCGR présentés par la compagnie utilisent le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) à titre de composante non conforme aux PCGR. Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) reflète le point de vue de la direction sur la performance sous-jacente de la compagnie et offre une autre mesure pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net.

Ratio de distribution fondamental - Les dividendes versés aux détenteurs d'actions ordinaires sont divisés par le bénéfice fondamental (la perte fondamentale).

Les dividendes versés aux détenteurs d'actions ordinaires sont divisés par le bénéfice fondamental (la perte fondamentale). Bénéfice fondamental par action - Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) pour la période est divisé par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation pour la période.

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) pour la période est divisé par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation pour la période. Rendement des capitaux propres fondamental - Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) des quatre derniers trimestres est divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires pour les quatre derniers trimestres. Cette mesure est un indicateur de la rentabilité des unités d'exploitation.

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) des quatre derniers trimestres est divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires pour les quatre derniers trimestres. Cette mesure est un indicateur de la rentabilité des unités d'exploitation. Ratio d'efficience - Ce ratio est calculé pour les quatre derniers trimestres et correspond aux charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux avant impôt liés aux produits sans participation divisés par la somme du bénéfice fondamental avant impôt et des charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux avant impôt liés aux produits sans participation.

Ce ratio est calculé pour les quatre derniers trimestres et correspond aux charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux avant impôt liés aux produits sans participation divisés par la somme du bénéfice fondamental avant impôt et des charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux avant impôt liés aux produits sans participation. Marge d'exploitation avant impôt - Cette mesure représente le bénéfice d'exploitation exprimé en pourcentage des honoraires et du bénéfice relatif à l'écart.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias : Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]