MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 18 mars 2026. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal, au Québec, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes

contre Marcel R. Coutu Total 892 400 998 98,53 % 13 293 966 1,47 %

Actions comportant des droits de vote limités 344 798 228 96,29 % 13 293 966 3,71 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % André Desmarais Total 761 624 320 84,11 % 143 870 814 15,89 %

Actions comportant des droits de vote limités 214 026 160 59,80 % 143 866 204 40,20 %

Actions privilégiées participantes 547 598 160 100,00 % 4 610 0,00 % Paul Desmarais, jr Total 783 621 000 86,52 % 122 073 965 13,48 %

Actions comportant des droits de vote limités 236 022 840 65,91 % 122 069 355 34,09 %

Actions privilégiées participantes 547 598 160 100,00 % 4 610 0,00 % Gary A. Doer Total 902 139 598 99,61 % 3 555 367 0,39 %

Actions comportant des droits de vote limités 354 536 828 99,01 % 3 555 367 0,99 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Ségolène Gallienne-Frère Total 875 982 240 96,72 % 29 712 395 3,28 %

Actions comportant des droits de vote limités 328 379 470 91,70 % 29 712 395 8,30 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Anthony R. Graham Total 863 405 772 95,33 % 42 289 192 4,67 %

Actions comportant des droits de vote limités 315 803 002 88,19 % 42 289 192 11,81 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Sharon MacLeod Total 899 333 530 99,30 % 6 361 434 0,70 %

Actions comportant des droits de vote limités 351 730 760 98,22 % 6 361 434 1,78 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Paula B. Madoff Total 902 637 722 99,66 % 3 057 244 0,34 %

Actions comportant des droits de vote limités 355 034 952 99,15 % 3 057 244 0,85 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Isabelle Marcoux Total 864 011 558 95,42 % 41 483 574 4,58 %

Actions comportant des droits de vote limités 316 408 788 88,41 % 41 483 574 11,59 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Jeffrey Orr Total 892 753 653 98,57 % 12 941 313 1,43 %

Actions comportant des droits de vote limités 345 151 583 96,39 % 12 940 613 3,61 %

Actions privilégiées participantes 547 602 070 100,00 % 700 0,00 % James O'Sullivan Total 866 079 362 95,63 % 39 615 601 4,37 %

Actions comportant des droits de vote limités 318 476 592 88,94 % 39 615 601 11,06 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % T. Timothy Ryan, jr Total 897 329 815 99,08 % 8 364 750 0,92 %

Actions comportant des droits de vote limités 349 727 045 97,66 % 8 364 750 2,34 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Siim A. Vanaselja Total 897 792 036 99,13 % 7 902 930 0,87 %

Actions comportant des droits de vote limités 350 189 266 97,79 % 7 902 930 2,21 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 % Elizabeth D. Wilson Total 903 477 996 99,76 % 2 216 970 0,24 %

Actions comportant des droits de vote limités 355 875 226 99,38 % 2 216 970 0,62 %

Actions privilégiées participantes 547 602 770 100,00 % 0 0,00 %

















À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

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