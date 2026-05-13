Power Corporation annonce l'élection des administrateurs English

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Power Corporation du Canada

13 mai, 2026, 17:57 ET

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 18 mars 2026. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal, au Québec, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat

Votes pour

% de votes

pour

Votes contre

% de votes
contre

Marcel R. Coutu

Total

892 400 998

98,53 %

13 293 966

1,47 %

Actions comportant des droits de vote limités

344 798 228

96,29 %

13 293 966

3,71 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

André Desmarais

Total

761 624 320

84,11 %

143 870 814

15,89 %

Actions comportant des droits de vote limités

214 026 160

59,80 %

143 866 204

40,20 %

Actions privilégiées participantes

547 598 160

100,00 %

4 610

0,00 %

Paul Desmarais, jr

Total

783 621 000

86,52 %

122 073 965

13,48 %

Actions comportant des droits de vote limités

236 022 840

65,91 %

122 069 355

34,09 %

Actions privilégiées participantes

547 598 160

100,00 %

4 610

0,00 %

Gary A. Doer

Total

902 139 598

99,61 %

3 555 367

0,39 %

Actions comportant des droits de vote limités

354 536 828

99,01 %

3 555 367

0,99 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Ségolène Gallienne-Frère

Total

875 982 240

96,72 %

29 712 395

3,28 %

Actions comportant des droits de vote limités

328 379 470

91,70 %

29 712 395

8,30 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Anthony R. Graham

Total

863 405 772

95,33 %

42 289 192

4,67 %

Actions comportant des droits de vote limités

315 803 002

88,19 %

42 289 192

11,81 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Sharon MacLeod

Total

899 333 530

99,30 %

6 361 434

0,70 %

Actions comportant des droits de vote limités

351 730 760

98,22 %

6 361 434

1,78 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Paula B. Madoff

Total

902 637 722

99,66 %

3 057 244

0,34 %

Actions comportant des droits de vote limités

355 034 952

99,15 %

3 057 244

0,85 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Isabelle Marcoux

Total

864 011 558

95,42 %

41 483 574

4,58 %

Actions comportant des droits de vote limités

316 408 788

88,41 %

41 483 574

11,59 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Jeffrey Orr

Total

892 753 653

98,57 %

12 941 313

1,43 %

Actions comportant des droits de vote limités

345 151 583

96,39 %

12 940 613

3,61 %

Actions privilégiées participantes

547 602 070

100,00 %

700

0,00 %

James O'Sullivan

Total

866 079 362

95,63 %

39 615 601

4,37 %

Actions comportant des droits de vote limités

318 476 592

88,94 %

39 615 601

11,06 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

T. Timothy Ryan, jr

Total

897 329 815

99,08 %

8 364 750

0,92 %

Actions comportant des droits de vote limités

349 727 045

97,66 %

8 364 750

2,34 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Siim A. Vanaselja

Total

897 792 036

99,13 %

7 902 930

0,87 %

Actions comportant des droits de vote limités

350 189 266

97,79 %

7 902 930

2,21 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %

Elizabeth D. Wilson

Total

903 477 996

99,76 %

2 216 970

0,24 %

Actions comportant des droits de vote limités

355 875 226

99,38 %

2 216 970

0,62 %

Actions privilégiées participantes

547 602 770

100,00 %

0

0,00 %








À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400

Profil de l'entreprise

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Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la...