TSX : GWO

Publication des résultats financiers le 6 mai

WINNIPEG, MB, le 15 avril 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 après la fermeture des marchés le mercredi 6 mai 2026.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du premier trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique et d'une webémission avec la direction de la compagnie le jeudi 7 mai, à 9 h 30 HE.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 647 932-3411 ou le 1 800 715‑9871 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Pour participer sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse : https://registrations.events/easyconnect/7944052/recc9Z8NrC6ulVfMu/.

La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles sur greatwestlifeco.com/fr.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé en consultant notre site Web.

Assemblées annuelles

L'assemblée annuelle et extraordinaire de Great-West Lifeco et l'assemblée annuelle de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, lesquelles auront lieu simultanément, se tiendront le jeudi 7 mai, à 11 h 30 HE. Les actionnaires inscrits, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer aux assemblées en personne ou virtuellement. Ils auront pleinement l'occasion de poser des questions et de voter, sans égard à la manière dont ils participeront aux assemblées. Consultez greatwestlifeco.com/fr et canadavie.com pour obtenir des renseignements détaillés et consulter les documents relatifs aux assemblées annuelles de 2026.

À PROPOS DE GREAT-WEST



Great-West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 décembre 2025, l'actif total des clients de Great-West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Les actions de Great-West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias, Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]