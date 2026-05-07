Great West annonce l'élection de ses administrateurs English

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Great-West Lifeco Inc.

07 mai, 2026, 18:40 ET

TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 7 mai 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great West) a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, que tous les 20 candidats aux postes d'administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 12 mars 2026 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat

Pour
(votes)

Pour
(pourcentage)

Contre
(votes)

Contre
(pourcentage)

Michael R. Amend

811 641 646

99,82 %

1 424 991

0,18 %

Deborah J. Barrett

812 164 503

99,89 %

902 283

0,11 %

Robin Bienfait

811 494 281

99,81 %

1 572 058

0,19 %

Heather E. Conway

809 628 444

99,58 %

3 438 336

0,42 %

Marcel R. Coutu

796 665 983

97,98 %

16 400 645

2,02 %

André Desmarais

777 579 151

95,64 %

35 487 613

4,36 %

Paul Desmarais, Jr.

765 557 869

94,16 %

47 508 753

5,84 %

Sally M. Dewar

811 972 275

99,87 %

1 094 355

0,13 %

Gary A. Doer

803 897 279

98,87 %

9 169 495

1,13 %

Claude Généreux

759 548 281

93,42 %

53 518 187

6,58 %

David M. Harney

809 513 194

99,56 %

3 553 589

0,44 %

Jake P. Lawrence

795 756 115

97,87 %

17 309 936

2,13 %

Paula B. Madoff

811 402 457

99,80 %

1 664 030

0,20 %

Susan J. McArthur

809 469 395

99,56 %

3 597 238

0,44 %

R. Jeffrey Orr

753 905 995

92,72 %

59 160 471

7,28 %

James P. O'Sullivan

768 655 019

94,54 %

44 411 456

5,46 %

T. Timothy Ryan

806 082 764

99,14 %

6 984 011

0,86 %

Dhvani D. Shah

811 412 659

99,80 %

1 653 387

0,20 %

Siim A. Vanaselja

802 493 169

98,70 %

10 572 868

1,30 %

Brian E. Walsh

803 273 932

98,80 %

9 792 691

1,20 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront accessibles au sedarplus.ca.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives et d'assurance collective, et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Les actions de Great West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias, Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]

Profil de l'entreprise

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