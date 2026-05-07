TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 7 mai 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great West) a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, que tous les 20 candidats aux postes d'administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 12 mars 2026 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Contre

(votes) Contre

(pourcentage) Michael R. Amend 811 641 646 99,82 % 1 424 991 0,18 % Deborah J. Barrett 812 164 503 99,89 % 902 283 0,11 % Robin Bienfait 811 494 281 99,81 % 1 572 058 0,19 % Heather E. Conway 809 628 444 99,58 % 3 438 336 0,42 % Marcel R. Coutu 796 665 983 97,98 % 16 400 645 2,02 % André Desmarais 777 579 151 95,64 % 35 487 613 4,36 % Paul Desmarais, Jr. 765 557 869 94,16 % 47 508 753 5,84 % Sally M. Dewar 811 972 275 99,87 % 1 094 355 0,13 % Gary A. Doer 803 897 279 98,87 % 9 169 495 1,13 % Claude Généreux 759 548 281 93,42 % 53 518 187 6,58 % David M. Harney 809 513 194 99,56 % 3 553 589 0,44 % Jake P. Lawrence 795 756 115 97,87 % 17 309 936 2,13 % Paula B. Madoff 811 402 457 99,80 % 1 664 030 0,20 % Susan J. McArthur 809 469 395 99,56 % 3 597 238 0,44 % R. Jeffrey Orr 753 905 995 92,72 % 59 160 471 7,28 % James P. O'Sullivan 768 655 019 94,54 % 44 411 456 5,46 % T. Timothy Ryan 806 082 764 99,14 % 6 984 011 0,86 % Dhvani D. Shah 811 412 659 99,80 % 1 653 387 0,20 % Siim A. Vanaselja 802 493 169 98,70 % 10 572 868 1,30 % Brian E. Walsh 803 273 932 98,80 % 9 792 691 1,20 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront accessibles au sedarplus.ca.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives et d'assurance collective, et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Les actions de Great West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias, Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]