WINNIPEG, MB, le 5 mai 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils record de 325,8 milliards de dollars au 30 avril 2026, soit une hausse de 20,9 % par rapport à 269,5 milliards au 30 avril 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 763 millions de dollars pour avril 2026.

FAITS SAILLANTS D'AVRIL

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 325,8 milliards de dollars, en hausse comparativement à 314,0 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 763 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 430 millions3, 4 en avril 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 338 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de $36 millions en avril 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 167,9 milliards de dollars, en hausse comparativement à 162,6 milliards au mois dernier. Le total des sorties nettes a atteint 171 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 85 millions en avril 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 65 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 58 millions en avril 2025. Les entrées brutes se sont établies à 1,4 milliard de dollars et les ventes brutes à 1,5 milliard pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 255,6 milliards de dollars, en hausse comparativement à 246,0 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 934 millions de dollars3, comparativement à des rachats nets de 345 millions4, 5 en avril 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 273 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 22 millions4 en avril 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.





Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 30 avril 2026













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 65,3



(156,1)

(90,8)

Créations nettes de parts de FNB





429,0

429,0

Ventes nettes de fonds d'investissement 65,3



272,9

338,2

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs

institutionnels





661,01, 3 661,0

Ventes nettes au titre de l'actif géré 65,3



933,9

999,2

Autres flux nets (236,5)







(236,5)

Flux nets (171,2)



933,9

762,7

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 460,4



1 060,9

2 521,3

Entrées brutes des courtiers 1 383,6







1 383,6



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils



(en millions de dollars) (non audité) Avril

2026 Mars

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 145 228

140 520

3,4 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 658

22 128

2,4 % Actif sous services-conseils 167 886

162 648

3,2 % Actifs sans honoraires (2 601)

(2 600)

0,0 % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs

sans honoraires2 165 285

160 048

3,3 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 67 186

64 812

3,7 % FNB 14 071

13 361

5,3 % Fonds d'investissement 81 257

78 173

3,9 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 17 353

15 456

12,3 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 59 337

57 720

2,8 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 76 690

73 176

4,8 %













Total de l'actif géré des tiers 157 947

151 349

4,4 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion

de patrimoine 97 623

94 604

3,2 % Total 255 570

245 953

3,9 %













FNB distribués à des tiers 14 071

13 361

5,3 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 13 713

12 825

6,9 % Total des FNB 27 784

26 186

6,1 %













Total











Actif géré 303 175

291 869

3,9 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 658

22 128

2,4 % Actif géré et actif sous services-conseils 325 833

313 997

3,8 % Actifs sans honoraires (2 601)

(2 600)

0,0

Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans

honoraires 323 232

311 397

3,8 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen



(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 144 176

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 574

Actif sous services-conseils 166 750

Actifs sans honoraires (2 648)

Actif sous services-conseils, compte non tenu

des actifs sans honoraires2 164 102







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 66 657

FNB 14 132

Fonds d'investissement 80 789







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 16 404

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 58 529

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs

institutionnels 74 933







Total de l'actif géré des tiers 155 722

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré

du secteur Gestion de patrimoine 96 204

Total 251 926







FNB distribués à des tiers 14 132

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 13 299

Total des FNB 27 431







Total



Actif géré 299 898

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 574

Actif géré et actif sous services-conseils 322 472

Actifs sans honoraires (2 648)

Actif géré et actif sous services-conseils, compte non

tenu des actifs sans honoraires 319 824



1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple, compte non tenu des actifs sans honoraires, fondée sur les valeurs de fin de mois est de 162 667 millions de dollars. 3. En avril 2026, Mackenzie a remporté un mandat de 413 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel. 4. En avril 2025, le régime de retraite d'IG Gestion de patrimoine a fait des rachats de 24 millions de dollars, montant qui a été réaffecté à des comptes à gestion distincte gérés par Mackenzie. 5. En avril 2025, un investisseur institutionnel a fait des rachats de 320 millions de dollars parmi les produits pour lesquels Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.

Glossaire



L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels qui sont détenus par IG Gestion de patrimoine et pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue aux termes des ententes de service actuelles. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 326 milliards de dollars au 30 avril 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected], Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]