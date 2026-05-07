Prière de se reporter aux sections « Déclarations prospectives » et « Mesures financières non conformes aux

normes IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, MB, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2026.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice par action s'est établi à 1,20 dollar, en hausse de 22,4 % comparativement à 0,98 dollar au premier trimestre de 2025. Le bénéfice net s'est chiffré à 283,8 millions de dollars, en hausse de 21,4 % par rapport à 233,8 millions au premier trimestre de 2025.

comparativement à 0,98 dollar au premier trimestre de 2025. par rapport à 233,8 millions au premier trimestre de 2025. Le bénéfice ajusté par action 1 a atteint un niveau record de 1,21 dollar pour le premier trimestre, en hausse de 21,0 % comparativement à 1,00 dollar au premier trimestre de 2025. Le bénéfice net ajusté 1 a atteint un nouveau sommet pour le premier trimestre, s'établissant à 284,3 millions de dollars, en hausse de 19,6 % par rapport à 237,8 millions au premier trimestre de 2025.

comparativement à 1,00 dollar au premier trimestre de 2025. par rapport à 237,8 millions au premier trimestre de 2025. L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont élevés à 314,0 milliards de dollars, en hausse de 14,2 % par rapport au premier trimestre de 2025 et en hausse de 1,3 % par rapport au trimestre précédent.

et en hausse de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, ont totalisé 568,9 milliards de dollars , comparativement à 566,2 milliards au 31 décembre 2025 et à 503,6 milliards au 31 mars 2025.

, comparativement à 566,2 milliards au 31 décembre 2025 et à 503,6 milliards au 31 mars 2025. Les entrées nettes du premier trimestre se sont établies à 5,6 milliards de dollars2, comparativement à des entrées nettes de 4,2 milliards au premier trimestre de 2025.

« Le bénéfice net ajusté et le bénéfice par action ont atteint un sommet pour le premier trimestre grâce à la solide performance de toutes nos activités, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Le bénéfice ajusté par action a enregistré une hausse de 21 % sur un an, favorisée par un montant record de 314 milliards de dollars au titre de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et par des entrées nettes de 5,6 milliards pour le trimestre. Ces résultats témoignent de la solidité de notre modèle diversifié et de la croissance soutenue d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, et ils nous placent en bonne position pour poursuivre notre stratégie à long terme. »



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 Variation Mesures financières conformes aux normes IFRS











Bénéfice net (en millions) 283,8 $ 233,8 $ 21,4 % Bénéfice par action 1,20 $ 0,98 $ 22,4 %













Mesures financières non conformes aux normes IFRS











Bénéfice net ajusté1 (en millions) 284,3 $ 237,8 $ 19,6 % Bénéfice ajusté par action1 1,21 $ 1,00 $ 21,0 %













Actif géré et actif sous services-conseils (en milliards)











Actif géré et actif sous services-conseils 314,0 $ 275,0 $ 14,2 % Actif géré et actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 311,4 $ 275,0 $ 13,2 % Actif géré et actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques 568,9 $ 503,6 $ 13,0 %

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de planification financière et de services connexes. Il comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et les investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management (« Rockefeller ») et dans Wealthsimple Financial Corp. (« Wealthsimple »).

Au premier trimestre de 2026, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 156,1 millions de dollars, soit une hausse de 25,6 % par rapport au premier trimestre de 2025, et représentait 54,9 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 mars 2026, l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 242,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 234,0 milliards au 31 décembre 2025 et une augmentation de 17,3 % par rapport à 206,8 milliards au 31 mars 2025.

IG Gestion de patrimoine

Au 31 mars 2026, l'actif sous services-conseils a clôturé le trimestre à un niveau record de 162,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 158,9 milliards au 31 décembre 2025 et une augmentation de 14,9 % par rapport à 141,5 milliards au 31 mars 2025.

Les entrées nettes de la clientèle se sont élevées à 4,0 milliards de dollars2 pour le trimestre, comparativement à des entrées nettes de la clientèle de 718 millions pour le premier trimestre de 2025.

Les entrées brutes de la clientèle ont atteint un sommet de 8,2 milliards de dollars2 pour le trimestre, ce qui constitue une augmentation de 73 % par rapport au premier trimestre de 2025.

Wealthsimple

La juste valeur de l'investissement de la Société dans Wealthsimple s'élevait à 2,3 milliards de dollars au 31 mars 2026, inchangée par rapport au trimestre précédent. Cette juste valeur reflète les transactions conclues au quatrième trimestre de 2025, les évaluations de sociétés ouvertes analogues, ainsi que la performance des activités de Wealthsimple et ses attentes en matière de produits. Cet investissement dans Wealthsimple est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et les variations de la juste valeur ne sont pas comptabilisées en résultat net.

IGM demeure le principal actionnaire de Wealthsimple et détient son investissement principalement par l'intermédiaire d'une société en commandite contrôlée par Power Corporation.

GESTION D'ACTIFS

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de gestion de placements. Il comprend les activités de Placements Mackenzie et les investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») et Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf »).

Au premier trimestre de 2026, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 94,1 millions de dollars, en hausse de 8,8 % par rapport au premier trimestre de 2025, et représentait 33,1 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 mars 2026, l'actif géré, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 423,6 milliards de dollars, soit une diminution de 0,9 % par rapport à 427,5 milliards au 31 décembre 2025 et une augmentation de 10,4 % par rapport à 383,7 milliards au 31 mars 2025.

Placements Mackenzie

L'actif géré a clôturé le trimestre à un niveau record pour totaliser 246,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 244,0 milliards au 31 décembre 2025 et une augmentation de 12,5 % par rapport à 218,6 milliards au 31 mars 2025. L'actif géré des tiers s'élevait à 151,3 milliards de dollars au 31 mars 2026, soit une légère hausse par rapport au 31 décembre 2025 et une hausse de 13,4 % par rapport au 31 mars 2025.

Le total des ventes nettes s'est établi à 1,7 milliard de dollars, comparativement à des ventes nettes de 3,4 milliards au premier trimestre de 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 729 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 85 millions au premier trimestre de 2025.

Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont établies à 4,1 milliards de dollars, en hausse de 54,1 % par rapport au premier trimestre de 2025.

FNB - Au 31 mars 2026, l'actif géré des FNB totalisait 26,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à 24,1 milliards au 31 décembre 2025 et à 17,0 milliards au 31 mars 2025. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 13,4 milliards de dollars au 31 mars 2026, par rapport à 12,5 milliards au 31 décembre 2025 et à 7,9 milliards au 31 mars 2025.

ChinaAMC

La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 34,6 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 30,6 millions pour le premier trimestre de 2025.

ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES

Ce secteur représente les investissements dans Great-West Lifeco Inc. (« Great West ») et Portage Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Great West - La quote-part du résultat de Great West revenant à la Société s'est établie à 29,8 millions de dollars3 pour le premier trimestre, comparativement à 20,5 millions pour le premier trimestre de 2025. La quote‑part du bénéfice fondamental de Great West revenant à la Société s'est établie à 30,3 millions de dollars, comparativement à 24,5 millions pour le premier trimestre de 2025.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 62 cents par action sur les actions ordinaires de la Société, lequel sera versé le 31 juillet 2026 aux actionnaires inscrits au 29 juin 2026.

1. Une mesure financière non conforme aux normes IFRS - se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures

financières » du présent communiqué. Le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments. Les autres éléments pour l'exercice 2026 comprenaient les éléments suivants : Les autres éléments liés à Great West de (0,5) million de dollars comptabilisés pour le premier trimestre, ce qui reflète la quote‑part de la Société des éléments

que Great West exclut de son bénéfice fondamental (les autres éléments liés à Great West). Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Great

West pour comprendre la performance sous‑jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. Les autres éléments pour l'exercice 2025 comprenaient les éléments suivants : Les autres éléments liés à Great West de (4,0) millions de dollars comptabilisés pour le premier trimestre. 2. Incluant des actifs sans honoraires de 3,1 milliards de dollars. 3. La Société comptabilise sa quote-part du résultat de Great West en fonction du bénéfice réel.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou « la Société ») et, s'il y a lieu, de ses filiales et de ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives sont fournies afin de vous aider à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs, y compris les visées et priorités environnementales, sociales et stratégiques, pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, des risques environnementaux et sociaux, de la concurrence, des changements liés aux technologies (y compris l'intelligence artificielle), à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, l'incidence des relations commerciales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales, ainsi que par ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Prière de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et, par conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de placement des mesures additionnelles pour évaluer le rendement.

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le « BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou qui pourraient rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Elles excluent également la quote-part revenant à la Société des éléments que Great-West Lifeco Inc. (« Great West ») exclut de son bénéfice net comptabilisé selon les normes IFRS aux fins du calcul du bénéfice fondamental de Great West. Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Great West pour comprendre la performance sous­jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. Pour obtenir l'information financière sur Great West, il y a lieu de consulter les documents qui ont été déposés sur www.sedarplus.ca. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de trésorerie.

Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui suit :

Ratio Numérateur Dénominateur Bénéfice ajusté par action (BPA ajusté) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation, après dilution Rendement (rendement ajusté) des capitaux propres Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens Rendement des capitaux propres (rendement ajusté des capitaux propres), compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens, compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt

Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.

Ce rapport contient également d'autres mesures financières, notamment :

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services ‑ conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de la présentation de la Société financière IGM. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services ‑ conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière, mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques », représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de sa participation dans les investissements stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs de la clientèle de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de placement et ne nécessitant que des services administratifs.

WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du premier trimestre de 2026 auront lieu le vendredi 8 mai 2026 à 8 h (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous pouvez également composer le 1 833 752-3519.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 326 milliards de dollars au 30 avril 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

















États consolidés du résultat net

















(non audité) Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2026

2025











Produits







Gestion de patrimoine 729 733 $ 639 484 $ Gestion d'actifs 275 442

257 932

Charge de rémunération des courtiers (87 054)

(85 092)

Gestion d'actifs - produits nets 188 388

172 840

Produits tirés des placements nets et autres produits 10 379

7 732

Quote-part du résultat des entreprises associées 69 403

55 743



997 903

875 799

Charges







Services-conseils et croissance des affaires 338 530

301 255

Activités et services de soutien 231 632

214 365

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 28 128

23 164

Charges d'intérêts 32 064

31 974



630 354

570 758

Bénéfice avant impôt sur le résultat 367 549

305 041

Impôt sur le résultat 82 238

69 600

Bénéfice net 285 311

235 441

Participation ne donnant pas le contrôle (1 495)

(1 664)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 283 816 $ 233 777 $









Bénéfice par action (en $)







Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires







- De base 1,21 $ 0,99 $ - Dilué 1,20 $ 0,98 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



Faits saillants financiers Aux 31 mars et pour les trimestres clos à ces dates (non audité) 2026

2025

Variation



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$)













Bénéfice net 283,8 $ 233,8 $ 21,4 %



Bénéfice net ajusté1 284,3

237,8

19,6

Bénéfice dilué par action













Bénéfice net 1,20

0,98

22,4



Bénéfice net ajusté1 1,21

1,00

21,0

Rendement des capitaux propres













Bénéfice net 12,7 %

11,9 %







Bénéfice net ajusté1 12,7 %

12,1 %





Dividendes par action 0,6200

0,5625

10,2















(en M$)











Actif géré et actif sous services-conseils consolidés2 313 997 $ 275 026 $ 14,2 %

Actif géré et actif sous services-conseils consolidés, compte non tenu des actifs sans honoraires2 311 397

275 026

13,2

Actif géré consolidé2 291 869

258 142

13,1



Gestion de patrimoine (IG Gestion de patrimoine)

















Actif géré3 140 520

124 645











Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 128

16 884











Actif sous services-conseils 162 648

141 529

14,9







Actifs sans honoraires (2 600)

-











Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 160 048

141 529

13,1



Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)

















Fonds d'investissement 78 173

68 759











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 15 456

11 787











Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 57 720

52 951











Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 151 349

133 497











Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 94 604

85 136











Total de l'actif géré 245 953

218 633

12,5





















Actif géré et actif sous services-conseils consolidés, y compris les investissements stratégiques 568 865

503 601

13,0





Actif géré et actif sous services-conseils consolidés 313 997

275 026









Investissements stratégiques4 254 868

228 575



















Flux nets



Gestion





(en M$) Gestion de patrimoine3

d'actifs5

Total2



Pour le trimestre clos le 31 mars 2026















Ventes nettes de fonds d'investissement 1 656 $ 729 $ 2 385 $



Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels -

934

934





Ventes nettes des produits d'IGM 1 656

1 663

3 319





Autres flux nets des courtiers 2 300

-

2 300





Total des flux nets6 3 956

1 663

5 619



1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le bénéfice net ajusté de 2026 exclut les autres éléments liés à Great West de (0,5) M$.

Le bénéfice net ajusté de 2025 exclut les autres éléments liés à Great West de (4,0) M$. 2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 3. Comprennent les comptes à gestion distincte. 4. La quote-part de l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2025 - 27,8 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2025 - 56 %) de l'actif géré

de Northleaf, 17,2 % (2025 - 20,5 %) des actifs de la clientèle de Rockefeller et 25,4 % (2025 - 27,2 %) de l'actif sous services-conseils de Wealthsimple. 5. Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 6. Les flux nets du secteur Gestion de patrimoine et le total des flux nets comprennent des actifs sans honoraires de 3,1 G$.

SOURCE IGM Financial Inc.

PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]