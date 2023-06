Grâce à la Pharmacie Lumino Santé, offerte par Pillway, il est plus facile que jamais de prendre sa santé en main

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - Près de la moitié des gens au pays ont besoin de médicaments d'entretien pour traiter une maladie chronique. Il y a fort à parier que vous-même ou un de vos proches vous rendez régulièrement à la pharmacie. Toutefois, 50 % des personnes qui ont besoin de ces médicaments ne les prennent pas bien1, ce qui peut entraîner de graves complications.

Pour que les Clients de la Sun Life puissent prendre leur santé en main plus facilement, la Sun Life Santé lance la Pharmacie Lumino SantéMC, offerte par Pillway. Les Clients profiteront d'un accès simple à un pharmacien par l'entremise de l'appli Pharmacie Lumino Santé. L'appli offre notamment les avantages suivants :

Accès à un pharmacien en direct par clavardage ou appel téléphonique.

Livraison des médicaments à domicile, dans la plupart des cas le jour même ou le jour ouvrable suivant.

Emballage personnalisé pour aider la personne à prendre le bon médicament au bon moment.

Possibilité de faire le suivi de la consommation ainsi que des renouvellements, et de recevoir des messages importants à travers l'appli.

« La santé est la priorité de tout le monde - et les personnes qui prennent des médicaments quotidiennement ne devraient pas avoir à se casser la tête. La Pharmacie Lumino Santé permet à nos Clients de prendre leur santé en main sans effort, affirme Dave Jones, président, Sun Life Santé. Certains doivent jongler avec les besoins d'une jeune famille, d'autres prennent soin d'un parent âgé ou travaillent de longues heures. Nous voulons leur simplifier l'accès aux soins dont ils ont besoin pour atteindre un mode de vie sain. »

Prendre la bonne quantité de médicaments au bon moment est un élément clé de la santé et du bien-être. L'adhésion au traitement ainsi que des rencontres régulières avec un pharmacien peuvent aider grandement les gens à gérer leur santé et à éviter des séjours à l'hôpital.

« La mission de Pillway est de simplifier la gestion des médicaments et d'outiller les gens pour les aider à être au sommet de leur santé. La Pharmacie Lumino Santé révolutionne l'accès aux médicaments et leur gestion en rendant le tout facile et rapide, indique Lak Gill, chef de la direction, Pillway. En tirant profit de la technologie, nous modernisons les services pharmaceutiques. Nous sommes ravis de collaborer avec la Sun Life et de permettre à plus de Canadiens et Canadiennes d'en profiter. »

La Pharmacie Lumino Santé sera lancée cet été auprès d'un certain nombre de Clients des Garanties collectives. Le service devrait être offert à tous les Clients d'ici la fin de 2023. Ce n'est qu'une des options que la Sun Life Santé propose aux Clients pour les aider à naviguer dans le système de santé et à avoir accès aux soins. La Sun Life Santé est déterminée à appuyer l'ambition de la Sun Life en matière de durabilité : avoir une incidence positive sur la santé et le mieux-être de tout le monde.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.sunlife.com/fr/

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Pillway

Pillway, pharmacie numérique à services complets pionnière en son domaine, révolutionne le modèle pharmaceutique traditionnel d'aujourd'hui en tirant parti de la technologie de manière réfléchie. La société met l'accent sur la gestion des maladies chroniques et sur les personnes qui doivent prendre plusieurs médicaments par jour. Elle offre un service de premier plan pour tous les besoins en matière de médicaments sur ordonnance. La plateforme connectée unique de Pillway relie médecins, pharmaciens et patients, et propose une expérience intégrée qui boucle la boucle des soins de santé. L'équipe spécialisée en soins pharmaceutiques de Pillway gère le dossier de chaque patient de manière proactive tout au long de son parcours de soins, mettant fin à toute incertitude relative à la gestion des médicaments. En tirant profit de l'intelligence artificielle et de sa plateforme à plusieurs volets, Pillway assure une intégration verticale complète de tous les services pharmaceutiques. Ainsi, les patients, les pharmaciens et les professionnels de la santé bénéficient d'une expérience innovatrice sans précédent.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment les énoncés se rapportant à la date de lancement et aux avantages de la Pharmacie Lumino Santé. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les renseignements concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Compagnie sont établis dans notre rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2023, ainsi que dans les autres documents réglementaires annuels et intermédiaires de la Financière Sun Life inc. déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, qui sont accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

La Sun Life ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

