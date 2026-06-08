Pour la 20e année consécutive, RBC Dominion valeurs mobilières a été classée par les conseillers au premier rang des maisons de courtage de valeurs appartenant à une banque dans le rapport 2026 sur le courtage du magazine Investment Executive

Vingt ans de soutien de premier plan pour les conseillers et de conseils fiables pour la clientèle

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - RBC Dominion valeurs mobilières (RBC DVM), une division de RBC Gestion de patrimoine, a été désignée par ses conseillers comme la maison de courtage de valeurs détenue par une banque la mieux cotée au Canada dans le rapport 2026 sur le courtage du magazine Investment Executive. Il s'agit de la 20e année consécutive que RBC DVM obtient la première place au classement.

Dans le cadre de son processus de recherche, Investment Executive a mené une enquête auprès de conseillers en placement issus de maisons de courtage partout au pays, dont RBC Dominion valeurs mobilières. Les conseillers ont été invités à évaluer dans quelle mesure leur société répondait à leurs besoins dans 27 catégories, notamment la rémunération et la structure de primes, l'accès à des technologies de pointe comme l'IA, la qualité des produits et les aspects clés de la culture d'entreprise dans son ensemble.

Habiliter les conseillers au bénéfice de la clientèle

Sur les 14 institutions canadiennes interrogées (soit huit agences de courtage indépendantes et six maisons de courtage appartenant à une banque), RBC Dominion valeurs mobilières a reçu une note moyenne de 8,9 sur 10 de la part de ses conseillers, ce qui en fait la maison de courtage détenue par une banque la mieux cotée au Canada.

Cette reconnaissance reflète l'engagement de RBC Gestion de patrimoine à fournir à ses quelque 2 000 conseillers partout au Canada les outils et le soutien dont ils ont besoin pour se concentrer sur ce qui compte le plus : les clients.

20 ans de leadership sectoriel

« C'est un grand honneur d'être reconnus pour la 20e année consécutive. Cette distinction témoigne des investissements considérables que nous continuons à faire dans notre société », a déclaré David Agnew, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine - Canada. « Chaque investissement - qu'il s'agisse de technologie, de notre gamme de produits, de nos ressources de soutien ou de nos services - est réalisé au profit de nos conseillers et de nos clients. »

« Cette reconnaissance revêt une grande importance, car elle émane directement de nos conseillers - ceux-là mêmes qui vivent notre culture au quotidien », a déclaré Mike Scott, premier vice-président et premier directeur général, RBC Dominion valeurs mobilières. « Nous mettons tout en œuvre pour que nos équipes de conseillers disposent de tout ce dont elles ont besoin pour donner la priorité à nos clients, qu'il s'agisse des technologies les plus performantes ou d'un accompagnement concret qui leur permette de se concentrer sur l'établissement de relations authentiques et durables. C'est pour nous un engagement continu. »

Pour lire le rapport dans son intégralité, allez à : https://www.investmentexecutive.com/report-cards/brokerage-report-card-2026/

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management) et des Services aux investisseurs. RBC Gestion de patrimoine compte plus de 5 300 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration, plus de 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 6 000 conseillers financiers (au Québec, conseillers experts en services bancaires), conseillers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com/canada.html.

Renseignements médias

Vanessa Romano, RBC Gestion de patrimoine - Canada, [email protected]

Tianna Goguen, RBC Gestion de patrimoine - Canada, [email protected]

SOURCE RBC Gestion de patrimoine