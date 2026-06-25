RBC Gestion de patrimoine est nommée meilleure banque privée au Canada par le magazine World Finance dans le cadre de ses prix sur les services bancaires

Banque privée doit cette distinction - la plus prestigieuse du secteur de la gestion privée - à son approche résolument axée sur le client

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - RBC Gestion de patrimoine a été désignée « Meilleure banque privée au Canada en 2026 » par le prix sur les services bancaires décernés par le magazine World Finance. Ce prix est une reconnaissance de Banque privée, une division de RBC Gestion de patrimoine, pour son leadership, son esprit d'innovation et sa capacité à prospérer dans des conditions difficiles, en établissant des références en matière de croissance responsable et en réinventant l'avenir du secteur bancaire mondial.

Un modèle axé sur le client, conçu pour évoluer

Au service de propriétaires d'entreprise, d'entrepreneurs, de familles fortunées et ultrafortunées, ainsi que de cadres supérieurs, Banque privée répond aux besoins complexes de sa clientèle en matière de services bancaires, de planification de patrimoine et de crédit en alliant innovation, commodité et service personnalisé.

Pour ce faire, elle met au service de ses clients toute la puissance et l'envergure de RBC en tirant parti de son expertise locale poussée et de ses capacités mondiales pour offrir une expérience unique à chaque étape du parcours de gestion patrimoniale, qu'il s'agisse de solutions de crédit sophistiquées, de planification successorale ou d'accompagnement lors d'une transition majeure de la vie.

« La gestion privée est un domaine profondément personnel », affirme Kim Mason, vice-présidente directrice et cheffe, Banque privée - Canada. « La technologie et l'envergure sont importantes, mais ce qui compte avant tout, c'est la qualité des conseils, des relations et de la planification à long terme que nous offrons à nos clients et à leurs familles. Cette approche ne se limite pas à la fidélisation de clients ; elle nous permet d'établir des liens de confiance qui durent d'une génération à l'autre. »

Bâtir pour la suite

Banque privée est la première banque privée au Canada selon la part de marché, et sa croissance témoigne de son engagement constant à évoluer aux côtés de ses clients. À l'avenir, l'organisation continuera de se concentrer sur l'accroissement de sa présence dans les marchés cibles, l'approfondissement des relations avec la clientèle grâce à une gamme de produits élargie et à des capacités mondiales, ainsi que la poursuite de ses investissements dans les talents et les outils qui rendent cette expérience possible. Par la croissance constante de ses résultats au chapitre de la satisfaction clientèle, des prêts, des dépôts et des revenus, Banque privée illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque stratégie, collaboration et une orientation client sans faille sont réunies.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). Elle comprend également notre division Services aux investisseurs. RBC Gestion de patrimoine compte 5,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration, 1,6 billion de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 6 000 experts-conseils financiers, conseillers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com/canada.html.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Vanessa Romano, RBC Gestion de patrimoine - Canada

Tianna Goguen, RBC Gestion de patrimoine - Canada

SOURCE RBC Gestion de patrimoine