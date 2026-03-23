TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - RBC Gestion de patrimoine a remporté deux distinctions lors de la remise des prix Euromoney de la banque privée 2026 - une réalisation qui témoigne de son engagement envers l'atteinte de l'excellence en gestion de patrimoine par l'offre de solutions personnalisées aux clients fortunés et ultrafortunés. Il s'agit de la quatrième année consécutive où l'excellence soutenue de RBC Gestion de patrimoine dans le secteur est reconnue par Euromoney.

Les prix suivants ont été remportés :

Meilleure banque canadienne, clients fortunés : Récompense l'offre de solutions sur mesure et de services-conseils complets à la clientèle fortunée et ultrafortunée.

Récompense l'offre de solutions sur mesure et de services-conseils complets à la clientèle fortunée et ultrafortunée. Meilleure banque canadienne, planification de la relève : Reconnaît l'approche globale de RBC Gestion de patrimoine visant à aider les familles et les propriétaires d'entreprise à gérer les opérations complexes de transfert intergénérationnel de patrimoine.

Ces distinctions soulignent la qualité des services de gestion globale de patrimoine de RBC partout au Canada - offerts par l'intermédiaire de RBC Dominion valeurs mobilières, de RBC PH&N Services-conseils en placements, de RBC Trust Royal, de Banque privée, de Services financiers RBC Gestion de patrimoine et de RBC Placements en Direct - ainsi que l'approche globale qu'adopte la société pour répondre aux besoins uniques des clients fortunés et de leurs familles.

« Ces distinctions décernées par Euromoney reflètent la confiance que nos clients nous accordent, ainsi que la force de notre personnel », a déclaré David Agnew, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine - Canada. « Aujourd'hui, les particuliers fortunés et leurs familles, de même que les propriétaires d'entreprise, doivent prendre des décisions financières de plus en plus complexes. Ces prix témoignent de l'excellence de nos conseillers et de notre vaste réseau interne d'experts en planification financière et patrimoniale, qui s'emploient constamment à offrir une Expérience client de qualité supérieure. »

Solutions de gestion de patrimoine complètes

RBC Gestion de patrimoine redéfinit constamment ce que signifie être une organisation orientée client. Elle est consciente de l'importance d'élaborer des plans patrimoniaux stratégiques adaptés aux valeurs, aux préoccupations et aux aspirations des clients.

Alliant des analyses de placements de premier ordre, des solutions proactives et un soutien fourni par l'équipe de gestion de patrimoine la plus importante du Canada, RBC Gestion de patrimoine propose des plans personnalisés capables d'évoluer de pair avec les besoins et objectifs des clients. Cette approche de planification globale - qui couvre la gestion de portefeuille de placements, la planification de la relève, de la succession et des dons philanthropiques, le transfert intergénérationnel de patrimoine et les solutions de crédit et de prêt sur mesure - permet à la société de renforcer ses relations à long terme avec les clients et de se positionner comme un partenaire de confiance tout au long de leur parcours financier.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). Elle comprend également notre division Services aux investisseurs. RBC Gestion de patrimoine compte 5,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration, 1,5 billion de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 6 000 experts-conseils financiers, conseillers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com.

SOURCE RBC Gestion de patrimoine

Personnes-ressources, médias : Vanessa Romano, RBC Gestion de patrimoine - Canada, [email protected]; Tianna Goguen, RBC Gestion de patrimoine - Canada, [email protected]