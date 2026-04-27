RBC a été reconnue à la remise des prix de la technologie de gestion de patrimoine PWM pour sa stratégie qui jumelle des conseillers à une technologie intelligente afin de stimuler la croissance et de produire des résultats pour la clientèle

TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - RBC Gestion de patrimoine, la plus importante société de gestion de patrimoine à service complet au Canada, a obtenu deux prestigieuses distinctions lors de la remise des prix de la technologie de gestion de patrimoine PWM, dans les catégories de la meilleure banque privée pour l'habilitation numérique des directeurs relationnels au Canada et de la meilleure banque privée pour l'utilisation de la technologie au Canada, en raison de ses capacités au sein des secteurs de la gestion de patrimoine et de la banque privée de RBC.

Ces distinctions soulignent le leadership de RBC en ce qui concerne les outils numériques et d'IA qu'elle met à la disposition des conseillers et des autres professionnels en contact avec la clientèle, qui améliorent la productivité, renforcent les relations clientèle et stimulent la croissance des affaires. En offrant des capacités d'IA de façon sûre et sécurisée, RBC cherche à réduire le temps consacré aux tâches administratives afin de libérer du temps pour des interactions clientèle à valeur élevée.

« Les outils d'IA révolutionneront la gestion de patrimoine en réduisant le nombre de tâches administratives chronophages, ce qui permettra aux conseillers de consacrer davantage de temps à établir des relations significatives et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, gestion de patrimoine. Bien que le secteur commence seulement à exploiter tous les avantages de l'IA, ces prix constituent une formidable reconnaissance du travail qu'ont accompli nos équipes en tirant parti de l'envergure de RBC et de sa maturité en matière d'IA. »

Compte tenu de son envergure mondiale, de son leadership sur le marché canadien et de sa maturité en matière d'IA, RBC est bien positionnée pour poursuivre la transformation numérique de la gestion de patrimoine, tout en renforçant les relations entre les conseillers et les clients. Il s'agit d'un critère déterminant pour les conseillers et les clients dans le choix d'une firme de gestion de patrimoine.

Aujourd'hui, plus de 25 000 employés RBC partout dans le monde, dont l'ensemble des conseillers de RBC Gestion de patrimoine Canada, ont été intégrés à Assistance RBC, l'outil d'IA générative de RBC développé à l'interne, afin d'améliorer la productivité et l'efficacité. À mesure que RBC continuera de faire évoluer sa technologie en matière d'IA, de nouvelles capacités continueront de transformer la façon dont les conseillers servent les clients. Des projets pilotes ont démontré que les outils de préparation et de synthèse des rencontres clientèle permettent aux conseillers de gagner entre 30 et 40 minutes par réunion.

RBC Gestion de patrimoine voit dans l'IA une occasion de transformer le secteur et une preuve que la technologie peut amplifier l'incidence des conseillers tout en préservant le jugement humain et les interactions personnelles indispensables à la planification patrimoniale. Bien que l'IA puisse accroître la productivité des conseillers, la gestion de patrimoine exige une expertise personnalisée en matière de placements, de fiscalité, de planification successorale et de stratégie patrimoniale complète - domaines dans lesquels le jugement du conseiller et sa compréhension de la situation particulière de chaque client demeurent essentiels.

« Ces prix témoignent de notre engagement à accroître nos capacités en matière d'IA dans l'ensemble de notre organisation et renforcent notre avantage concurrentiel, a dit M. McLaughlin. Alors que les professionnels de la finance recherchent de plus en plus des entreprises qui investissent dans des outils d'IA leur permettant de servir plus efficacement leurs clients, nous sommes à l'avant-garde de cette évolution. »

Maturité en matière d'IA à RBC

Chef de file reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle, RBC a pour objectif de générer entre 700 millions et un milliard de dollars de valeur d'entreprise grâce aux avantages découlant de l'IA d'ici 2027. Pour en savoir plus sur l'IA à RBC :

Grâce aux actifs institutionnels constitués au cours des dix dernières années, RBC s'est classée au 1 er rang au Canada et au 3 e rang mondial pour ce qui est de la maturité en matière de l'IA.

rang au Canada et au 3 rang mondial pour ce qui est de la maturité en matière de l'IA. RBC Borealis, un institut de recherche en IA interne créé il y a 10 ans, et le nouveau groupe IA (lancé en février 2026) accélèrent le processus d'innovation en IA, de la recherche au déploiement de solutions immédiatement commercialisables.

RBC protège les données de ses clients grâce à un programme de cybersécurité de qualité professionnelle aux capacités éprouvées de sorte que l'innovation s'accompagne d'une sécurité et d'une fiabilité de niveau professionnel.

RBC fonde toute activité de développement sur ses principes de RBC en matière d'IA responsable afin d'assurer la responsabilité, l'équité, la sécurité et la transparence de ses démarches, ainsi que la protection des renseignements personnels.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management) et des Services aux investisseurs. RBC Gestion de patrimoine compte plus de 5 300 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration, plus de 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 6 000 conseillers financiers (au Québec, conseillers experts en services bancaires), conseillers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com/canada.html.

Personnes-ressources, médias

Vanessa Romano, RBC Gestion de patrimoine - Canada

Tianna Goguen, RBC Gestion de patrimoine - Canada

SOURCE RBC Gestion de patrimoine