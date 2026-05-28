TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a annoncé une augmentation de 12 cents, soit 7 %, du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passe ainsi à 1,76 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2026.

Série BO Dividende no 31 de 0,3678125 $ par action.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 août 2026.

Série BT Dividende n o 10 de 21,00 $ l'action.

10 de 21,00 $ l'action. Série BU Dividende no 5 de 37,04 $ l'action.

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SOURCE Banque Royale du Canada