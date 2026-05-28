La Banque Royale du Canada déclare des dividendes English

Nouvelles fournies par

Banque Royale du Canada

28 mai, 2026, 06:04 ET

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a annoncé une augmentation de 12 cents, soit 7 %, du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passe ainsi à 1,76 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 juillet 2026.

  • Série BO  Dividende no 31 de  0,3678125 $ par action.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 24 août 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 août 2026.

  • Série BT  Dividende no 10 de  21,00 $ l'action.
  • Série BU  Dividende no 5 de  37,04 $ l'action.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Personne-ressource, investisseurs :
Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804

Personne-ressource, médias :
Gillian McArdle, Communications financières, [email protected], 416 842-4231

SOURCE Banque Royale du Canada

Profil de l'entreprise

Banque Royale du Canada

Aperçu de RBC La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur...

Compagnie(s) connexe(s)

RRYIRFRE

RBC